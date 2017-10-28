Запровадження системи ризиків з ПДВ вдарило по інтересах тих, хто заробляв на махінаціях, вважають у Мінфіні

Створення Служби фінансових розслідувань, автоматичне відшкодування ПДВ та боротьба з податковими махінаціями, які часто супроводжують операції щодо цього виду платежу, були в центрі уваги зустрічі з пресою міністра фінансів Олександра Данилюка.

Прискорення створення Служби фінансових розслідувань належить до пріоритетів роботи влади. Урядовець нагадав: ще в березні цього року Кабінет Міністрів схвалив законопроект Мінфіну про організацію такої структури. Відомство розробило цей документ прозоро й відкрито у тісній спів­праці з іншими міністерствами, бізнесом, експертами й міжнародними партнерами. Навіть із правоохоронними органами було досягнуто спільної позиції. Олександр Данилюк висловив готовність презентувати урядовий законопроект на засіданні Національної ради реформ.

«Я вже раніше говорив, що розроблення нового законопроекту комітетом з податкової політики, безумовно, призведе до затягування часу й ризиків втрати принципових елементів моделі нової служби. Поки що ні я, ні мої колеги-міністри не бачили цього проекту. Днями оголосили, що незабаром ми побачимо концепцію законопроекту і, сподіваюся, сам законопроект. Критично важливо, щоб його розглянуло Міністерство фінансів, інші міністерства, експерти, бізнес», — провадив Олександр Данилюк.

Вимоги чіткі та зрозумілі

Слід створити чітку лінію взаємодії з формування й реалізації державної політики. Тобто СФР координуватиме орган, який формує державну політику в сфері діяльності СФР й має для цього відповідну інституційну спроможність, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Це має бути повноцінний правоохоронний орган з усіма правами органу досудового розслідування, визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України. Органу слід надати право на самостійне ведення оперативно-розшукової діяльності. Інакше нівелюється якісне проведення досудових розслідувань. Служба має бути компактною. За умови встановлення ефективного механізму добору співробітників, їхня кількість не перевищуватиме 3,5 тисячі. СФР не слід перевантажувати дрібними злочинами, вона не повинна займатися адміністративними провадженнями.

Її повноваження не варто дублювати іншим правоохоронним органам. СФР повин­на бути функціонально незалежною у правоохоронній діяльності. Будь-який політичний тиск неприпустимий. Тож потрібно створити такий орган, який не реагуватиме на спроби політичного впливу й керуватиметься лише законом.

Дуже важливий і конкурсний добір. Необхідно забезпечити високий рівень довіри до цього процесу й зробити його максимально прозорим. Важливо, щоб більшість працівників служби становили люди, які раніше не мали досвіду роботи у правоохоронних органах. Цього можна досягти завдяки залученню незалежних спостерігачів, іноземних партнерів, громадськості. Обов’язковим має бути психологічний тест і тест на поліграфі.

«Порушення цієї логіки або вилучення будь-якого з цих пунктів призведе до того, що новий орган буде або неспроможним і неефективним, або матиме надмірні повноваження й буде репресивним. А це те, чого в жодному разі не можна допустити», — зазначив міністр.

Турбує урядовця кількість махінацій з ПДВ, яка цього місяця різко зросла, особливо в Києві. «Одним з головних антикорупційних досягнень цього року стало започаткування прозорого реєстру відшкодування ПДВ. Він майже наполовину розв’язує проблему корупції в ДФС. Мінфін разом з ДФС за підтримки Президента й Прем’єр-міністра доклали великих зусиль, щоб вирішити питання, які роками ніхто не вирішував, — системні проблеми в адмініструванні ПДВ.

«Нині бізнес отримує відшкодування ПДВ своєчасно і в повному обсязі. Але є інший бік медалі. Не лише бізнес страждав від непрозорого адміністрування ПДВ. Держава й державний бюджет, а відповідно і кожен з вас також страждали через махінації з ПДВ, які було спрямовано на розкрадання бюджету», — наголосив міністр. Тому розробили й запровадили механізм захисту інтересів держави та громадян від таких податкових махінацій — автоматичну систему ризиків з ПДВ. Новий механізм відшкодування працює з квітня, нині в автоматичному режимі відшкодовують понад 95% всіх заявок бізнесу. Система ризиків працює з липня і вже довела ефективність. Одразу після запровадження системи кількість фіктивного податкового кредиту скоротилася вдесятеро.

Ситуація з призупиненням податкових накладних також має позитивну динаміку. За останні 15 днів призупинено лише 0,2% всіх поданих накладних, і немає жодної накладної, за якою прострочено п’ятиденний термін розгляду скарг. Олександр Данилюк підкреслив, що робота системи ризиків вдарила по інтересах тих, хто заробляв на махінаціях, і є багато сторін, зацікавлених у відкаті реформи та поверненні корупції.

«Противідкатні» заходи

«Одна зі спроб відкату — законопроект 7115, який фактично повертає корупцію в адміністрування ПДВ, бо надає можливість керівникам місцевих податкових блокувати накладні на власний розсуд та без будь-яких правил. Усе на їхній розсуд та в ручному режимі. І всім зрозуміло, що ті, хто втрачає тепер мільярди через нову систему, намагатимуться проти неї боротися», — додав міністр. Після реєстрації законопроекту 7115 було помічено значний сплеск у формуванні фіктивного податкового кредиту — зростання більш ніж удвічі за цей місяць. «Ми фактично спостерігаємо скоординовані дії проти економічної безпеки держави, державного бюджету й системи, що бореться з корупцією. Важливо, що дві третини цього фіктивного ПДВ пройшли в місті Києві. Тобто є серйозні питання до роботи податкової Києва», — зазначив Олександр Данилюк. Мінфін разом з ДФС уже розробили зміни до системи ризиків з ПДВ, що припинять цей тренд. Того самого дня міністр провів спеціальну нараду за участі в.о. голови ДФС Мирослава Продана. За її результатами міністр доручив вжити заходів для повернення коштів до держбюджету, провести перевірки суб’єктів, що займаються податковими махінаціями; притягнути винних до відповідальності; з огляду на обсяг фіктивного кредиту, який проходить через Київ, провести розслідування й на цей час відсторонити від виконання обов’язків керівництво податкової Києва та інших причетних осіб; для запобігання корупції та підвищення ефективності діяльності ДФС забезпечити ротацію очільників обласних територіальних органів ДФС і ДФС Києва.

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«Урядового кур’єра»