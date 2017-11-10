На Черкащині відбувся регіональний форум «Залучення ресурсів для розвитку територіальних громад», який зібрав майже 200 лідерів успішних територіальних громад з різних куточків України та експертів регіонального розвитку. Його учасники обмінялися досвідом, обговорили принципи розвитку комунального господарства громад у межах децентралізації, використання коштів міжнародних фондів і державних програм для реалізації проектів, які стимулюватимуть розвиток громад, а також актуальні тенденції залучення зовнішнього фінансування на реалізацію проектів розвитку громад і проблеми, з якими стикаються новостворені ОТГ.

Народний депутат України Максим Поляков зазначив, що, коли закон про реформу самоврядування ще тільки ухвалювали, його супроводжував шквал критики. Проте були й прихильники. Черкащина, де громади ефективно об’єднуються і розвиваються, може бути яскравим прикладом необхідності таких реформ.

Переконують самі факти

Як зауважив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, в області вже є об’єднані територіальні громади, показові для всієї України, тому нині представникам влади не потрібно переконувати когось об’єднуватися — переконують самі факти: можливості громад, їхніх ресурсів подекуди зросли у 5, а то й у 7 разів. Юрій Ткаченко відзначив позитивну динаміку в розвитку ОТГ — до кінця року на Черкащині їх має бути 26 — та провідну роль Програми «U-LEAD з Європою» і місцевого центру розвитку місцевого самоврядування у становленні громад.

Нині в ОТГ успішно вирішують не лише питання ремонту доріг, а вже й беруться долати житлові проблеми для спеціалістів соціальної сфери: лікарів та вчителів, яких конче потрібно утримати на селі. Учасники форуму говорили й про нестачу грамотних професійних кадрів, які могли б чітко визначати пріоритети, обстоювати позицію своєї громади та стратегію її розвитку. І тут плече підставила міжнародна програма «U-LEAD», яка запропонувала консультаційну та фінансову допомогу в створенні умов у системі підготовки кадрів. До речі, за невеличкий термін чинності цієї програми в Україні створено кілька інстутиційних механізмів. Зокрема, у кожній області запрацювали центри розвитку місцевого самоврядування. Загалом їх уже 24. І всі вони укомплектовані експертами, які працюють на довгостроковій основі.

Вигоду від децентралізації, наголошували на форумі, мають отримати жителі найвіддаленіших куточків, адже саме на рівні громад нині сконцентровано ресурс для розвитку, поліпшення інфраструктури тощо. Пріоритети визначають самі громади, а не хтось їх диктує. На жаль, брак фахівців нині дуже відчувається. А тому актив наполегливо вчиться. До його послуг численні семінари, тренінги тощо.

Успішність громади залежить від стратегічного планування, проектної діяльності, вміння залучати ресурс і працювати з інвесторами. Держава дає такі можливості. Перші 6 ОТГ на Черкащині у 2016—2017 роках отримали 40,4 мільйона гривень додаткових ресурсів для розвитку.

Новий рівень спілкування

Заступник директора департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА Сергій Даниленко, голова Мокрокалигірської ОТГ з Черкащини Вікторія Пипа, а також запрошені гості з інших областей — селищний голова Деснянської ОТГ Чернігівської області Юрій Осташевський, заступник міського голови Почаївської ОТГ Тернопільської області Андрій Чубик та інші говорили про невідкладні проблеми, які слід розв’язати, зміни, що відбулися останнім часом завдяки децентралізації. Приміром, на Тернопільщині створено 36 об’єднаних громад. Почаївська громада має майже 15 мільйонів гривень власних надходжень, вони зросли більш як удвічі. Допомагає розвиватися розроблена стратегія. Тут переходять на новий рівень спілкування з членами громади, найважливіші питання вирішують спільно.

Про подальші привабливі перспективи добровільного об’єднання громад говорив начальник відділу з питань адміністративно-територіального устрою департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України Микола Рубчак. Реалізацію проектів розвитку ОТГ у Полтавській області презентувала координатор Центру розвитку місцевого самоврядування Полтавщини Ірина Балибіна. Практичні аспекти реалізації проектів регіонального та місцевого розвитку в Омельницькій ОТГ на Полтавщині розкрила голова ОТГ Олександра Шереметьєва. Щоб не втратити саму ідею об’єднання, наголосила вона, необхідно все ретельно прораховувати, правильно визначити пріоритети. Заступник голови Всеукраїнського громадського об’єднання «Інститут Республіка» Олександра Скиба детально зупинилася на підготовці проектів для міжнародних донорських організацій, зокрема зазначила, що потрібно відразу вирішити, як реалізовуватимете продукт, який виробляєте, адже міжнародні донори особливу увагу звертають на стратегію.

Форум, на думку його учасників, допоміг присутнім в оволодінні інструментами створення справді спроможних громад. Вони отримали інформацію, яка допоможе учасникам процесу кваліфіковано вести діалог, вчитися максимально використовувати наявні ресурси.

— Не треба розтягувати цю реформу, — вважає голова Білозірської ОТГ Володимир Міцук і радить цього не робити необ’єднаним селам. Сільського голову підтримав голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець, зауваживши, що зміни не можуть тривати 15—20 років. Вони мають відбутися швидко і продемонструвати позитивні результати. Тому він радить тим громадам, які ще вагаються, швидше визначатися та об’єднуватися.

А ТИМ ЧАСОМ

Пільговий кредит на квадратні метри

Житомирські педагоги, медики й учасники АТО матимуть власну програму забезпечення житлом. У Житомирі розроблять обласну комплексну програму забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників, медичних працівників і учасників АТО на 2018—2021 роки. Як повідомляє прес-служба Держмолодьжитла, відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич.

Розробниками проекту документа визначено департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з Житомирським регіональним управлінням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Про необхідність розроблення і виконання такої програми свідчать численні звернення громадськості на адресу регіональної влади. Метою програми стане забезпечення житлом визначених категорій жителів області шляхом надання їм пільгових кредитів під 3% річних. Термін розроблення проекту програми — до 1 грудня 2017 року, після чого його буде винесено на розгляд і затвердження обласної ради.

Одночасно в обласному центрі реалізовують державну житлову програму надання пільгових довготермінових кредитів для молоді, за якою у жовтні цього року дві молоді сім’ї отримали житло в одній з багатоповерхівок.

Відділ економіки та державного управління

«Урядового кур’єра»