Днями у Домініканській Республіці відбулася інавгурація переобраного на новий термін Президента Луїса Абінадера. Україну на інавгурації представляла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. Це перший візит української делегації у Домініканську Республіку за останні 22 роки.

«Домініканська Республіка — надійний партнер України, і запрошення на інавгурацію Президента Луїса Абінадера — найбільше підтвердження цього. Навіть в інавгураційній промові Президент згадав Україну й те, що цінності миру для нього основоположні. Тому він підтримав перший Глобальний саміт миру, тому системно підтримує Україну своєю політикою», — зазначилаЮлія Свириденко.

За її словами, напередодні інавгурації під час зустрічі з віцепрезидентом Домініканської Республіки Ракель Пенья українська делегація отримала запевнення, що Домініканська Республіка має потенціал стати логістичним центром для українського експорту в регіон. Країна друга в регіоні за обсягами імпорту з України. За підсумками минулого року товарообіг між нашими країнами досяг 38,73 мільйона доларів США, що становить 54% показника 2022-го. Позитивне для України сальдо становило 21,07 мільйона доларів США. А за перші шість місяців 2024 року експорт вже становив 32 мільйони доларів США.

Україна і Домініканська Республіка домовилися налагодити співпрацю на рівні торгово-промислових палат для подальшого проведення бізнес-форумів і посилення двосторонньої торгівлі.

Юлія Свириденко подякувала Домініканській Республіці за участь у першому Глобальному саміті миру й запросила долучитися до робочих груп щодо таких пунктів формули миру Президента Володимира Зеленського, як продовольча і ядерна безпека.

Це вже другий термін Луїса Абінадера на президентській посаді. Його було обрано 2020-го від Сучасної революційної партії й переобрано на другий термін на загальних виборах у травні цього року. Його президентський термін триватиме до серпня 2028 року.

На інавгурації були присутні 14 глав держав і урядів та кілька сотень представників держав-партнерів.

На полях заходу Юлія Свириденко провела зустрічі із Президентом Гватемали Бернардо Аревало та Президентом Республіки Суринам Чан Сантохі, Прем’єр-міністром Белізу Джонні Брісеньо, міністром закордонних справ Республіки Коста-Рика Арнольдо Андре Тіноко.

Зокрема, під час зустрічі Бернардо Аревало та економіки Юлія Свириденко обговорилипродовження роботи над укладенням угоди про вільну торгівлю.

«Від моменту обрання Президента Гватемали торік у липні ми активно ведемо роботу над продовженням системного поліпшення торгівлі між нашими країнами. Торік загальний обсяг зовнішньої торгівлі із Гватемалою становив майже 45 мільярдів доларів. Маємо потенціал для її посилення, і безумовним чинником, який цьому сприятиме, стане угода про вільну торгівлю. Під час зустрічі домовилися продовжити роботу над її напрацюванням», — зазначилаЮлія Свириденко.

Вона подякувала Гватемалі за системну підтримку України.

«Гватемала чи не найактивніше серед усіх країн Латинської Америки підтримувала Україну з моменту повномасштабної війни. Ця країна увійшла до кола країн-учасниць міжнародної «Кримської платформи», основної групи зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. Гватемала стала співавтором багатьох резолюцій українського досьє, ухвалених ГА ООН у 2022—2023 роках, і позитивно проголосувала за всі ці резолюції. Країна взяла участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії та приєдналася до спільного комюніке за його підсумками», — додалаЮлія Свириденко.

За її словами, Гватемала активно бере участь у різних коаліціях на підтримку України, зокрема Саміті перших леді, вона підтвердила свою участь у саміті.

Україна запросила Гватемалу долучитися до міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луїса Абінадера в Санто-Домінго-де-Гусман. Країни-підписанти висловлюють заклик до стриманості в публічних діях всіх політичних акторів у Венесуелі.

Серед країн, які підписали декларацію: Аргентинська Республіка, Канада, Республіка Чилі, Чеська Республіка, Республіка Коста-Рика, Республіка Еквадор, Королівство Іспанія, Сполучені Штати Америки, Республіка Гватемала, Кооперативна Республіка Гаяна, Італійська Республіка, Королівство Нідерланди, Республіка Панама, Республіка Парагвай, Республіка Перу, Португальська Республіка, Домініканська Республіка, Республіка Суринам, Східна Республіка Уругвай, Європейський Союз.

«Повага до гідності людини — основні принципи, на яких будується мирне співіснування в наших суспільствах. Ми закликаємо до дотримання демократичних принципів, а також прав людини та основних свобод усіх венесуельців, зокрема свободи мирних зібрань і свободи вираження поглядів. Захист демократичних принципів у Венесуелі важливий нам так само, як країнам Латинської Америки небайдужа доля України і цінностей, які ми захищаємо від російської агресії», — зазначилаЮлія Свириденко.

Підписанти декларації закликали звільнити свавільно затриманих під час мирних протестів венесуельців, опублікувати оригінальні протоколи виборів та провести неупереджену і незалежну перевірку цих підсумків, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах.

Джерело: Міністерство економіки