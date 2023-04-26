Представники п’яти країн — Австрії, Чеської Республіки, Словаччини, Угорщини та Румунії, які брали участь у роботі Міжнародного саміту міст та регіонів при Президентові України, дорогою з Києва додому дали пресконференцію в Ужгороді. Поділилися враженнями про організацію цього міжнародного саміту, розповіли про перспективи співпраці своїх регіонів з українськими. На пресконференції, яка відбулася на пероні залізничного вокзалу, побував кореспондент «Урядового кур’єра». Як про добру нагодукраще зрозуміти потреби Українив надскладний для неї період, можливості поглиблення співпраці з нашою країною висловився про підсумки міжнародного саміту депутат парламенту Румунії, голова Союзу українців Румунії Микола-Мирослав Петрецький.

«Під час зустрічей на саміті ми переконалися, що розділяє нас лише кордон, а інтереси й прагнення однакові. Саміт дав нам змогу пізнати нових партнерів, підписати угоди про співпрацю. Інтереси й прагнення однакові

Був приємно вражений, що голові Закарпатської обласної ради вдалося створити умови для приїзду на саміт партнерів області із шести країн. Це доводить, що на Закарпатті добре налагоджено партнерство з сусідами».

«Від початку повномасштабного вторгнення 2200 українців знайшли прихисток у федеральній землі, майже 1800 і нині живе там, — сказала голова регіонального парламенту федеральної землі Бургенланд Австрії Верена Дунст.— Для всіх створили умови, щоб вони почувались як удома, були інтегрованими в суспільство. Не повинні ви нам дякувати за те, що ми робимо в Австрії, бо наш гуманітарний обов’язок— підтримувати Україну й Закарпаття в цей важкий час».

Верена Дунст віддала належне зусиллям закарпатців з розміщення та облаштування внутрішньо переміщених осіб: «Сотні тисяч людей, втікаючи від війни, приїхали у ваш край, а багато тут і залишилися. Закарпатці чудово впоралися із завданням прийняти їх.

Ми вже давно маємо тісні зв’язки із Закарпаттям, особливо з головами обласної ради та обласної військової адміністрації Володимиром Чубірком і Віктором Микитою. Із громадами Бургенланду цей український регіон має угоду про співпрацю, ефективно обмінюється досвідом у різних галузях, втілює спільні проєкти, зокрема щодо виноградарства, виноробства, вівчарства. Дуже рада була побачити на саміті представників інших регіонів— з ними теж здружилися.

Було дуже гарно, що ми зустрілися із Президентом України й почули, що важливо для нього.Поїхавши додому, думатимемо, як поліпшувати співпрацю наших регіонів, як для їхньої відбудови залучати європейські кошти».

Сусіда треба краще знати

Гетьман Пардубицького краю Мартін Нетоліцький розповів, що його край результативно співпрацює із Закарпаттям понад десять років.

«Ми відвідали міста біля Києва. Те, що побачили в Бучі й Бородянці, вражає, —зазначив він на пресконференції. — Ми раді, що там уже тривають ремонтні роботи. І надалі допомагатимемо Україні й Закарпатській області».

Гетьман краю Височіна Чеської Республіки Вітєзслав Шрек зазначив, що на саміті була велика команда з його країни — гетьмани чотирьох країв. Він наголосив на важливості зустрічі під час саміту із Президентом України Володимиром Зеленським, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, усім керівництвом держави.

«Посланці різних країн, ми багато спілкувалися. Ми ті люди, котрі хочуть допомагати і для яких людські цінності на першому місці», — зазначив чеський гість.

«Сусід судові допоможе, якщо його краще знає», —відгукнувся про стан співпраці з Україною радник прем’єр-міністра Словаччини з питань транскордонного співробітництва з Україною Едуард Бураш. Він вважає, що активна співпраця сусідніх із Закарпаттям країн Євросоюзу —одна з передумов швидшої євроінтеграції Української держави.—Тепер Словаччина опрацьовує механізм, як використати європейські кошти для розбудови пунктів переходу кордону між нашими країнами, всієї прикордонної інфраструктури».

Радник прем’єр-міністра повідомив, що 26 травня в закарпатському селищі Середнє буде відкрито збудований його країною дитячий садок для дітей з Маріуполя.

«У Бородянці за кошти Угорщини збудовано дитсадок, буде зведено школу,— сказав заступник голови Загальних зборів комітату Саболч-Сатмар-Берег Угорщини Міклош Керекеш. — Продовжуємо прикордонну співпрацю із Закарпаттям, допомагаємо в реалізації великого проєкту— будівництві сміттєпереробного заводу поблизу Берегова».

Закарпаття поділиться досвідом

«У Києві ми підписали угоду про співпрацю з Пардубицьким краєм Чеської Республіки, —розпочав виступ голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. — Раніше Закарпаття самотужки прокладало собі дорогу, вибудовуючи відносини із закордонними партнерами. Відтепер з’явиться значно більше можливостей в усіх регіонів, адже Міністерство закордонних справ України має намір відкрити Регіональний офіс міжнародного співробітництва. Підрозділ МЗС підтримуватиме всі регіональні влади, суб’єктів, орієнтованих на пошук і співпрацю із закордонними партнерами, і це надзвичайно важливо».

Володимир Чубірко наголосив на важливості приїзду на саміт Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга: «Українці у війні з агресором довели, що вміють захищати не лише себе, а й загальносвітові цінності, демократію і свободу. Допомога нашій країні вимірюється не лише коштами, що надходять, бо не менш важлива підтримка наших людей, які нині живуть у всьому Євросоюзі.

Ми говорили, як вибудувати європейську систему відносин України з партнерами, яка роль у цьому місцевого самоврядування, керівників регіональних парламентів. Головне тут — дорога, якою вже десять років іде Закарпаття, а це прямі зв’язки із закордонними колегами, регіонів з регіонами, міст з містами, лікарень з лікарнями. Це найшвидший шлях до євроінтеграції. Закарпатці можуть допомогти регіонам України йти таким шляхом. Для цього слід створити законодавчу базу».

Учасники пресконференції висловили впевненість, що Україна переможе у війні з агресором, відновить територіальну цілісність і здобуде мир.