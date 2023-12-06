«Одне із ключових наших завдань — успішно завершити фінансовий 2023 рік, зберегти макрофінансову стійкість, яку Україна демонструвала від початку повномасштабного вторгнення», — такими словами розпочав учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він повідомив, що за 11 місяців цього року акумульовано в загальному та спеціальному фондах держбюджету майже 2 трильйони гривень внутрішніх ресурсів: податків, зборів, мит та інших платежів, а також близько 400 мільярдів грантів від партнерів.

«Вдячні всім українцям, які роблять внесок у перемогу. Ми вдячні кожному підприємцеві — тим, хто платить податки, створює нові виробництва, генерує робочі місця», — наголосив очільник уряду.

Як повідомив Денис Шмигаль, цього року Україна витратила 3,4 трильйона гривень насамперед на безпеку та оборону, а також на критично важливі бюджетні статті видатків. Бюджетний дефіцит понад 1 трильйон гривень покривається за підтримки партнерів.

Прем’єр подякував усім союзникам за солідарність з Україною та висловив сподівання, що вона триватиме й надалі.

Так, за 11 місяців Україна отримала 37,4 мільярда доларів зовнішнього фінансування, з них у листопаді — майже 2 мільярди. Це зокрема макрофінансова допомога від ЄС, кошти від МВФ, позики Канади, МБРР, Світового банку та інша допомога.

«Особливо цінний для нас грантовий ресурс. Він дає змогу покривати поточні видатки, інвестувати у відновлення та розвиток без збільшення боргових зобов’язань», — зазначив керівник уряду й повідомив, що Україна отримала в січні — листопаді майже 405 мільярдів гривень грантів передусім від США, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії та інших держав-партнерів.

«У 2023 році через фонди Світового банку ми залучили 14 мільярдів доларів. Розгорнуто безпрецедентно масштабну співпрацю, яка вже зараз дає результати. Зі Світовим банком за підтримки уряду Японії розпочинаємо ще два важливі проєкти», — розповів Денис Шмигаль.

Перший — для фінансування аграрної галузі

обсягям 550 мільйонів доларів. Другий — для фінансування соціальних допомог. Зокрема субсидій та виплат ВПО обсягом 1,2 мільярда доларів.

Як наголосив Прем’єр-міністр, розраховуємо, що у грудні партнери вкотре продемонструють надійну та прогнозовану підтримку й Україна матиме ресурси для зміцнення тилу, доки наші захисники протистоять ворогові на фронті.

Другим ключовим завданням очільник уряду назвав забезпечення світлом і теплом кожної оселі. «Попри складні погодні умови та російські атаки енергосистема збалансована. Планових відключень споживачів немає, за потреби імпортуємо необхідні обсяги електроенергії із країн ЄС», — розповів глава уряду.

У контексті політики енергоефективності Денис Шмигаль зазначив, що розпочато чергову фазу реалізації програми обміну старих ламп на світлодіодні. Тепер кожен пенсіонер у відділенні Укрпошти може одразу отримати п’ять сучасних LED-ламп. Загалом ініційована Президентом Володимиром Зеленським програма вже продемонструвала чудові результати: українці отримали понад 21 мільйон енергоефективних ламп й істотно знизили навантаження на енергосистему.

«Плануємо розширення нашого енергетичного потенціалу. Цими днями в Дубаї на Кліматичній конференції ООН СОР28 працює урядова делегація. Україна вже приєдналася до декларації про збільшення потужностей ядерної енергетики втричі до 2050 року. Розвиток української атомної енергетики — це не лише про наші внутрішні потреби, а й про допомогу Європі у прискоренні зеленого переходу», — зазначив Прем’єр.

Ще один напрям роботи — розвиток оборонно-промислового комплексу. Глава уряду розповів, що у жовтні під час візиту до Берліна разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом розпочато співпрацю українського ОПК й німецького збройного концерну Rheinmetall. Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення.

«У найближчій перспективі плануємо започаткувати виробництво бронетехніки на українській території. Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру і для нашої спільної безпеки», — зазначив очільник уряду. За його словами, в майбутньому так само робитимемо ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech.

Насамкінець Денис Шмигаль висловив вдячність українцям, які докладають зусилля, час, здібності й таланти для перемоги та відбудови: «Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день волонтера. Мільйони українців і небайдужих людей у всьому світі долучилися до допомоги Україні. Ви допомагаєте Збройним силам, лікарям, постраждалим і всім, хто цього найбільше потребує. Вдячні за вашу турботу й віддану роботу».

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ