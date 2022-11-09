Головним викликом залишається забезпечення стабільної роботи енергетичної системи країни та проходження опалювального сезону. Робота в цьому напрямі не зупиняється ні на хвилину. Докладаємо всіх зусиль, щоб кожна родина в Україні була зі світлом і теплом. На цьому у промові на черговому засіданні уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду подякував усім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії, адже це допомога українським енергетикам збалансувати систему країни, а також допомога самим собі. Адже що менше споживання електроенергії, то менша вірогідність аварійних відключень.

«Опалювальний сезон розпочався попри обстріли, диверсії, кібератаки, які вчиняє росія. Майже 60% всіх об’єктів у країні вже підключено до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить понад 85%, ще у двох регіонах він уже сягнув 100%.

Закачування газу в наші газосховища також триває. Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів усе ще дає змогу закачувати газу більше, ніж ми його відбираємо з газосховищ. Нині в запасах маємо 14,6 мільярда кубічних метрів газу. 98% цього ресурсу — український газ, 2% належить нерезидентам. Державна компанія «Укргазвидобування» за дев’ять місяців цього року видобула майже 10 мільярдів кубічних метрів природного газу. Попри війну й усі виклики, це лише на 2% менше, ніж було видобуто за цей період торік», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль розповів і про запаси вугілля: «На складах ТЕС і ТЕЦ маємо 1,5 мільйона тонн вугілля, що майже вдвічі більше від необхідних гарантованих запасів. Тому ресурсів накопичено достатньо, і ключовим викликом залишається саме навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури росією».

Чесна розмова

Прем’єр-міністр акцентував, що російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії в Україні. Тому, на жаль, не можна відкидати й подальші удари по системах водо- й теплозабезпечення.

«Найскладніша ситуація з точки зору електроенергії нині в Києві, Київській та Харківській областях. російські терористичні війська прицільно били по розподілу електроенергії в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції. Енергетики працюють над тим, щоб поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу. Звичайно, ми всі маємо розуміти, що це можливо лише за умови, що нових пошкоджень не буде. І всі свідомо ставитимемося до економії споживання електроенергії», — підкреслив очільник уряду.

Він укотре повернуся до теми евакуації населення з Києва чи з іншого міста: «Чесна розмова тут важлива й правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуацію можна застосовувати в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план «Б», але ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста, надто столиці. Енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми».

Подбати про людей

Денис Шмигаль зазначив, що уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповують резервне обладнання, готують додаткові пункти обігріву, активно тривають переговори з міжнародними партнерами про постачання в Україну необхідного обладнання й техніки, щоб зруйноване швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій.

Кабінет Міністрів затвердив постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита буде звільнено важливі для проходження цього опалювального сезону товари. Ідеться про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.

«Це важливо, щоб прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовольнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію», — прокоментував Прем’єр-міністр.

Підтримкою уряду для всіх українців на цю зиму є мораторій на підвищення всіх комунальних тарифів, зокрема на тепло, які становлять узимку більшу частину платіжки.

Денис Шмигаль нагадав, що майже 2,5 мільйона домогосподарств отримують субсидії, і їхня кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди продовжують звертатися по відповідну допомогу.

«Середній розмір субсидії прогнозовано становитиме приблизно 1800 гривень на місяць. У бюджеті і на цей, і на наступний рік достатньо коштів, щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій», — підкреслив очільник уряду.