Можна, звісно, довго розмірковувати, які царини в сучасній світобудові поза політикою. Та насправді розуміємо, що будь-який міжнародний майданчик — це шанс не те що говорити — кричати правду про війну, рашизм і його загрозу світові.

З останнім акордом пісні «Стефанія» у фіналі конкурсу соліст гурту Олег Псюк звернувся до світу із закликом негайно допомогти визволити захисників Маріуполя, які, перебуваючи в оточенні російських окупантів на заводі «Азовсталь», демонструють не бачений досі героїзм. Він заявив, що це було важливіше, ніж дискваліфікація, тому не міг дозволити собі втратити шанс закликати весь світ до допомоги. До честі організаторів, вони стали на бік світла, визнавши, що заклик Олега Псюка був гуманітарним, а не політичним.

Європа підтримала наше прагнення

Отже, найважливіше про Азовсталь і Маріуполь було сказано. А далі треба сказати про підтримку Європи і нашу вдячність. За підтримку, яку він з командою відчув поміж конкурсантів і під час голосування, лідер гурту подякував і зі сцени під час гала-виступу, й на брифінгу.

«Хочу висловити велику подяку всім людям, які нас підтримали, — українцям, діаспорі, громадянам інших країн. Це дуже важливий крок і перемога для України зараз. Я щасливий, що зміг донести таку хорошу новину, а їх не так багато, і я вже бачу, як це підбадьорило всіх наших людей, тому радий розуміти, що ці всі старання були недарма», — сказав Олег Псюк.

«Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Утретє у своїй історії. І вірю: не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Упевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом. Слава Україні!» — написав Президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

А Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй фейсбук-сторінці наголосив: «Рідне слово почули в усьому світі!» Глава уряду висловив думку всіх українців про те, яка важлива для нас ця перемога, адже кожен такий успіх надихає і дає нам віру в ще одну перемогу, яку ми неодмінно скоро здобудемо.

Привітав Україну і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Допис одного з найпалкіших друзів нашої країни у твітері: «Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу». Зазначимо, що британський виконавець Сем Райдер із піснею «Космічна людина», який отримав найбільше балів від журі, посів у підсумку друге місце.

Людяність і любов рятують

У неділю гурт-переможець оприлюднив офіційний кліп на пісню «Стефанія». Його зняли у зруйнованих містах Київщини, що найбільше постраждали від дій російських окупантів. Менш ніж за добу це відео набрало 5,8 мільйона переглядів і посіло перше місце у трендах YouTube. Географія переглядів і вподобань широчезна.

У описі до відео соліст «Калуша» зазначив, що з початком війни пісня набула нових сенсів і «багато українців почали асоціювати її з матір’ю-Україною».

Нині самобутню «Стефанію» — пісню про матір з мотивами українських колискових наспівують дедалі більше людей. Та й як інакше, адже вона про любов до життя, пошану материнства й насамперед про нашу любов до рідної країни, яка боронить не лише себе, а й весь світ.

Переможці Євробачення-2022 відразу заявили, що планують продати кришталевий мікрофон — приз пісенного конкурсу на аукціоні, а гроші передати у благодійний фонд для допомоги Збройним силам України. Музиканти сподіваються, що додаткова промоція дасть змогу зібрати ще більше коштів.

Калуш запалює таланти

Історія, яка днями стала тріумфом, розпочалася 2019 року з допису Олега Псюка (вчора йому виповнилося 28) у фейсбуці. Він оголосив, що збирає хіп-хоп гурт. Назвали новий колектив, як і рідне місто фронтмена. А вже згодом він мав мільйони переглядів на YouTube та мільйони шанувальників, яким припали до душі самобутнє поєднання хіп-хоп-естетики та мелодійності.

«Стефанія» — гімн материнству. Наші матері сивіють, на відміну від природи, яка має шанс щоразу відроджуватись, ідеться в пісні. Але й любов людська, і доброта насправді весь час, як і природа, відроджуються й оновлюються. Та мало хто знає, що прославлене сином жіноче ім’я утворене від чоловічого Стефан, що означає в перекладі з давньогрецької «вінець». Нашим вінцем неодмінно буде Перемога. Беззаперечна. А потім буде Євробачення-2023 в Україні. Може, в Києві, може, в Калуші, а може, і в Ялті. У визволеній від ворога соборній країні.

ЯК ГОЛОСУВАЛИ ЗА УКРАЇНУ У ФІНАЛІ

Підсумки голосування глядачів

12 балів: Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Марино, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія, Фінляндія

10 балів: Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Швейцарія, Албанія, Вірменія, Греція

8 балів: Північна Македонія, Мальта

7 балів: Сербія

Усього 451 бал! Таких цифр Євробачення, здається, досі не бачило.

Підсумки голосування професійних журі

12 балів: Польща, Литва, Латвія, Румунія, Молдова

10 балів: Франція, Ісландія, Німеччина

8 балів: Словенія, Португалія, Хорватія

7 балів: Ізраїль, Кіпр, Албанія, Австралія

6 балів: Вірменія, Азербайджан, Бельгія, Чорногорія, Грузія

5 балів: Данія

4 бали: Чехія

3 бали: Швейцарія, Норвегія, Ірландія

2 бали: Сан-Марино

192 бали –– це четверта позиція для України.

У загальному заліку українці здобули 631 бал. Друге місце на конкурсі посіла Велика Британія (466 балів), а третє — Іспанія (459). Участь у конкурсі взяли 40 країн, у фінал потрапили 25.