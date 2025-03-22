Кабінет Міністрів на засіданні 21 березня схвалив проєкт закону «Про професійну освіту». За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, згідно із цим документом заклади професійної освіти отримають фінансову автономію, матимуть змогу управляти коштами, затверджувати штатні розписи та уникати тарифної сітки. Також передбачено посилення з бізнесом, зокрема через спільні інвестиційні проєкти.

Крім того, заплановано модернізацію змісту освіти та впровадження гнучкої системи, що оперативно реагуватиме на запити ринку праці. Денис Шмигаль підкреслив, що завдяки модульній структурі програм стане можливим здобуття професійної кваліфікації через короткострокові курси.

Прем’єр-міністр зазначив, що 18 типів закладів професійної освіти замінять професійний коледж і навчальний центр, а здобувачі освіти отримають статус студентів і курсантів.

«Ми уже обладнали майже 100 майстерень профтехів. Плануємо цього року оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачено понад 500 мільйонів гривень. Сьогодні ж створюємо нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам. Систему, яка дає найбільш необхідні та сучасні знання», — наголосив Денис Шмигаль і висловив сподівання на підтримку законопроєкту в парламенті.

Житло — пріоритет відбудови

Кожна українська родина, чий дім постраждав від російської агресії, матиме підтримку від держави. На цьому наголосив Прем’єр-міністр на учорашньому урядовому засіданні. Він нагадав, що до 350 тисяч гривень на ремонт квартири та до 500 тисяч гривень на ремонт приватного будинку можна отримати в межах програми «єВідновлення».

«Десятки тисяч українців уже скористалися програмою «єВідновлення», і ми продовжимо її розширювати. Адже саме житло — ключовий пріоритет уряду в програмі відбудови на цей рік», — наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зазначив, що до інших напрямів відбудови, на яких зосереджує увагу уряд, належать енергетика, соціальна інфраструктура, цивільний захист, зокрема великі укриття за фінською моделлю.

«Під час візиту Президента України у Фінляндію було фіналізовано домовленості щодо створення коаліції укриттів цивільного захисту. Це значно посилить наші можливості в цій сфері», — повідомив Прем’єр.

Зосередження на розмінуванні сільгоспугідь

Уряд зосереджує зусилля на гуманітарному розмінуванні, і цього року заплановано провести технічне обстеження територій загальною площею 31 тисяча квадратних кілометрів. Про це повідомив Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 21 березня.

«Зараз пріоритетно працюємо з розмінуванням сільськогосподарських земель. Розуміємо, наскільки це важливо в контексті нової посівної. Маємо вже більш як 80 сертифікованих операторів протимінної діяльності та понад 200 машин розмінування», — зазначив Прем’єр. Він додав, що, згідно з оцінкою Світового банку, приблизно 30 мільярдів доларів необхідно на повне розмінування території України.

Денис Шмигаль відзначив фінансову і технічну підтримку міжнародних партнерів у розмінуванні. Він зауважив, що завдяки цій допомозі процес очищення від мін значно прискориться і дасть змогу розмінувати територію нашої держави «за роки, а не десятиліття».

Міжнародна допомога завжди в нагоді

Прем’єр-міністр окремо подякував рятувальникам, медикам та всім, хто допомагає долати наслідки російських атак останніх днів.

А також союзникам за фінансову підтримку, яка допомагає нашому уряду фінансувати всі пріоритетні видатки.

Прим’єр-мініст Денис Шмигаль нагадав, що цього тижня Україна отримала 1 млрд євро від ЄС. Ці кошти забезпечені доходами від заморожених російських активів, і їх спрямують на підтримку наших людей.

«Також маємо рішення ЄС про надання ще 3,5 мільярда євро в межах спільної програми Ukraine Facility. Цього тижня в Києві ми зустрічалися з комісаром ЄС з питань економіки Валдісом Домбровскісом. Маємо дуже насичений порядок денний: зброя, санкції, відновлення, торгівля, енергетика, логістика, конфіскація російських активів, членство України в ЄС. Усі ці теми активно обговорюємо з нашими європейськими союзниками», — поінформував очільник уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ