У фокусі розвитку транспортної галузі, зокрема в галузі авіаперевезень, має стояти український пасажир, а умови роботи мають бути однаковими й конкурентними для різних учасників ринку. Така ідея стала наріжним каменем спеціальної наради з питань розвитку авіасполучення, яку провів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман за участі представників Міністерства інфраструктури, Міністерства юстиції, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, керівництва аеропортів «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни), Асоціації «Аеропорти України» та керівника Офісу залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Данила Білака.
«У фокусі мають бути громадянин України та цінова конкуренція. Є пасажир і є базові умови залучення авіакомпаній», — вважає глава уряду і додає, що такі базові умови можуть бути предметом дискусій, заснованих на чітких економічних розрахунках.
Володимир Гройсман прокоментував ситуацію щодо зміни планів ірландської авіакомпанії Ryanair виходити на український ринок. Він підкреслив важливість аналізу того, що сталося, необхідність оцінити хід переговорів Ryanair з українськими аеропортами та запропонувати рішення, які можуть бути взаємовигідними учасникам ринку. «Ми відкриті й готові залучати різних перевізників, зокрема компанії, які працюють за моделлю low-cost. Але не за «будь-яку ціну». Умови роботи мають бути конкурентними. Ми повинні всім запропонувати однакові базові умови», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Прем’єра.
Він також не відкидає можливості перезавантаження переговорного процесу з Ryanair з огляду на економічні розрахунки та необхідність розвитку регіональної аеропортової інфраструктури.
«Я розумію, що треба ухвалити ряд рішень, — сказав Володимир Гройсман. — Ми чули, що є підозра в непрозорості переговорного процесу й зловживання, тож маємо звернутися до НАБУ та АМКУ задля з’ясування ситуації, дослідити підписання всіх документів і оцінити, чи немає зловживань монопольним становищем. Друга позиція — нам треба відновити переговорний процес з Ryanair. Просив би Міністерство інфраструктури, аеропорт «Бориспіль», а також Офіс залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest під головуванням Данила Білака долучитися до цього. І третє: просив би прискорити розроблення Стратегії розвитку транспортної галузі в її авіасегменті і показати, як ми розвиватимемо авіаінфраструктуру. Бо відсутність стратегії породжує питання».
Про це глава уряду написав також на своїй сторінці у мережі Facebook, де підкреслив, що переговорний процес з ірландською авіакомпанією-лоукостом Ryanair з приводу її виходу на український ринок, який було зупинено у зв’язку з неготовністю керівництва аеропорту «Бориспіль» врахувати в угоді значні пільгові вимоги компанії, буде відновлено.
Зиск від усіх напрацювань має отримувати пасажир — вітчизняний і зарубіжний, який летить через Україну. «Я дав доручення підготувати таку стратегію до вересня, але просив би наблизити презентацію — на серпень. Хотів би побачити стратегію розвитку авіанапрямку — аеропорти, авіакомпанії і залучення лоу-костів. Ми їх залучатимемо прозоро, максимально швидко й на рівних умовах. Чекаю пропозицій, — поставив завдання учасникам ринку Володимир Гройсман. — Усі наші зусилля має бути зосереджено на тому, щоб наші громадяни мали умови для вільного пересування».
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»