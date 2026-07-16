У Парижі Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у військовому параді Франції, який відбувся з нагоди Дня взяття Бастилії. Цього року його тема пов’язана з російською агресією проти України та називається «Стратегічне пробудження Європи».

«Це честь для нас — те, що Емманюель запросив наших військових. Це дійсно визнання сили України, сили наших Збройних Сил. Дякуємо нашим воїнам. Дякуємо нашим партнерам», — зазначив Володимир Зеленський.

Під час параду продемонстрували військову техніку, літаки і вертольоти. Зокрема, два пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України у складі французько­українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage 2000В.

Єлисейськими Полями

Урочисто пройшли кінні війська, військовослужбовці Франції та 35 країн Коаліції охочих, серед яких 20 військовослужбовців батальйону почесної варти Збройних Сил України.

У Парижі лідери України та Французької Республіки підписали спільну декларацію щодо дорожньої карти придбання Україною бойових літаків Rafale та засобів ППО й балістичного протиракетного обладнання (SAMP/T NG) і щодо ліцензованого виробництва боєприпасів ЗРК, SCALP та Aster 30 в Україні.

Відповідно до декларації про наміри, яку двоє лідерів підписали 17 листопада 2025 року, Україна та Французька Республіка підтверджують свій намір співпрацювати для прискорення оснащення Збройних Сил України, які є першою гарантією безпеки для України та Європи. Франція та Україна погоджуються надавати пріоритет проєктам, що посилюють бойову авіацію та можливості України у протиповітряній та протиракетній обороні.

Відповідно до погоджених рамок Позики Європейського Союзу на підтримку України (USL), Україна підтверджує, що її оборонні пріоритети в межах реалізації оборонного компонента посилять інтеграцію та співпрацю між оборонно­промисловими й технологічними базами України та Європейського Союзу.

1. Бойова авіація — українські пілоти Rafale 2026 року; ліцензоване виробництво бомб AASM і ракет SCALP в Україні.

Україна оголошує про замовлення на початку 16 літаків Rafale та їх озброєння зі 100 запланованих до придбання у листопаді 2025 року. Відповідне фінансування будуть запитувати в межах траншів Позики на підтримку України 2026 та 2027 років і через будь­які інші джерела фінансування.

Чотири перші літаки Rafale буде передано Збройним Силам України після завершення циклу навчання українських пілотів та механіків, який може розпочатись у Франції 2026 року. Це негайне навчання дасть змогу якомога швидше розгорнути цю першу систему в Україні.

Озброєння класу «повітря — земля» та «повітря — повітря», зокрема бомби модульного озброєння «повітря — земля» (AASM), лазернонавідні протидронові ракети, а також ракети MICA та METEOR буде доставлено відповідно до оперативного розгортання літаків.

Кожен літак Rafale комплектуватимуть озброєнням в обсязі, що відповідає кількості, узгодженій під час консультацій між двосторонніми технічними групами.

Франція дозволяє ліцензоване виробництво бомб AASM і ракет SCALP в Україні до кінця 2026 року та з початком роботи якомога швидше.

2. Повітряна та балістична протиракетна оборона — Україна стане першим бойовим користувачем французько­італійських систем SAMP/T NG; Франція та Італія дозволяють ліцензійне виробництво ракет Aster 30 в Україні.

Україна також оголошує про замовлення чотирьох французько­італійських систем SAMP/T NG. Відповідне фінансування буде запрошено в межах траншів Позики на підтримку України (USL) 2026 та 2027 років. П’ять радарів GM400, один радар GF300 та один радар Kronos також буде внесено до графіків поставок USL на 2026 рік.

Що стосується оперативного контексту в Україні, Франція зобов’язується поставити системи SAMP/T NG якомога швидше, зокрема шляхом поступового розгортання модулів після їхньої поставки та атестації, починаючи з 2027 року. До кінця 2026 року в Україні буде розгорнуто одну радіолокаційну станцію GF300 як перший компонент систем SAMP/T NG. На період виробництва зазначених систем Франція зобов’язується надіслати в Україну два комплекси SAMP/T, які мають повернути після поставки закуплених нових SAMP/T NG.

П’ять радарів GM400 буде доставлено до кінця 2027 року.

Одночасно для розв’я­зання оперативного завдання Франція та Італія вирішили прискорити постачання погодженої кількості ракет Aster 30 до жовтня 2026 року, підтримуючи зобов’язання, взяті перед Eurosam через USL.

Франція та Італія дозволяють ліцензійне виробництво ракет Aster 30 в Україні до кінця 2026 року та з початком роботи якомога швидше.

Франція підтримує розроблення українських антибалістичних ракет­перехоплювачів, зокрема проєкт FREYJA, сприяючи промисловій співпраці із французькими компаніями та надаючи експертну підтримку від Французького агентства з питань оборонних закупівель (Direction gЋnЋrale pour l’armement, DGA).

Джерело:

Офіс Президента