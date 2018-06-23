Цього року на Рівненщині вигадали гру-квест «На власні очі». Турист має відвідати об’єкти, представлені в ній, і вклеїти унікальні марки у власний паспорт мандрівника. Учасники квесту отримують не тільки незабутні враження від подорожі, а й призи, головні з яких — політ на літаку, путівка в санаторій або вікенд у кінноспортивному клубі. Це справжня пригода!

Лікар лікує, а природа зцілює

Чи є щось ліпше, ніж після напружених трудових буднів опинитися на відпочинку в мальовничому куточку природи, де немає пилу й шуму, а є свіже повітря, чиста вода, чути пташиний спів. А якщо там ще можна оздоровитися, то це просто мрія. До мрії, виявилося, їхати недалеко. За 30 км від Рівного в с. Жобрин у сосновому бору розташовано санаторій «Червона калина». Це був перший туристський об’єкт гри-квесту, який я відзначила на мапі Рівненської області.

Тут лікують людей із захворюваннями серцево-судинної, нервової, дихальної систем, органів руху, шлунково-кишкового тракту. Велика зелена територія, пляж, озеро, до яких додаються не тільки лікувальні процедури, а й екзотична терапія. Наприклад, масаж камінням, равликами й рибками, лікування прогрітим житом, апітерапія (дихання вуликовим повітрям) тощо.

Головний лікар Микола Сивий розповів про особливості цього курорту: «Використовуємо багато традиційних, класичних і народних методів лікування — 170 лікувальних методик. Такого немає в жодному санаторії України. У нас цілющі два джерела мінеральної води. З одного отримуємо йодо-бромну воду з мінералізацією 37 грамів солей на літр. Її застосовують у вигляді ванн в лікуванні захворювань серцево-судинної та периферійної нервової систем, опорно-рухового апарату. Друге джерело — хлоридно-натрієва вода, її мінералізація — 10 грамів солей на літр. Її п’ють люди із захворюваннями органів травлення».

Ніч із привидом та тортури ката

Щойно стемніло, як ми опинилися біля воріт Дубенського замку. І тут, як у давні часи, коли пробив годинник, вийшла з факелами варта, освітлюючи дорогу, далі — ключниця, яка попросила йти за нею. Ніби в машині часу, ми перенеслися на кілька століть назад, коли замком володіли князі Острозькі та Любомирські. Історичний факт: Дубенського замку жодного разу не взяли приступом ні татари, ні козаки.

Саме тут відбувалися події, описані в повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба». Стіни замку пам’ятають чимало пригод. Тут у непроглядній пітьмі миготять тіні минулого. Ми бачимо, як Андрій, син Бульби, зустрівся з польською княжною. Раз по раз із темряви виринають привиди. Ось виходить інквізитор, розповідаючи про середньовічні катування. Він показує знаряддя тортур, а потім пропонує випробувати їх туристам. Сміливця підвішують на дибу, а з-під гільйотини летить у натовп відрубана голова.

А коли вдається вирватися з підземелля, чекає неймовірне диво! Під’їжджає карета й відвозить нас на бал. Танцюємо краков’як. Вечір закінчується салютом на честь перемоги над татарами і шампанським.

У мене з’являється ще одна марка в паспорті мандрівника. Зараховано!

Влучити в яблучко

Після ночі жахів у замку хочеться знову на природу, де були б активні розваги. Їдемо до села Суськ у мисливсько-спортивний комплекс «Сокіл». Тут є де розвернутися, чим зайнятися. Можна просто зібратися з компанією, посмажити шашлик на мангалі. Та значно цікавіші активні розваги: катання на конях, гра в пейнтбол, стрільба з лука або рушниці. Порибалити теж можна. Нудно не буде!

До того ж є привід наклеїти ще одну марку в паспорт.

Шкода, вікенду не вистачило, щоб відвідати всі туристські об’єкти. Зате буде нагода повернутися. Та й ви поспішіть. Гра-квест «На власні очі» закінчується 31 жовтня, доти потрібно зібрати якомога більше марок.

ПРЯМА МОВА

Олексій МУЛЯРЕНКО,

голова Рівненської обласної державної адміністрації:

— Тараканівський форт, Дубенський замок, Тунель кохання у Клевані, заповідник «Базальтові стовпи», ландшафтний парк «Надслучанська Швейцарія» варто побачити не лише українцям, а й закордонним туристам. Тому підхід до розвитку туризму в нас системний, є маркетингова стратегія. Зроблено чимало: створено бренд «Рівненщина туристична», працює сайт rivnetravel, відкриваємо туристичні офіси. Велику увагу приділено інфраструктурі навколо туристських об’єктів: ремонту доріг, встановленню вказівників, облаштуванню під’їзних шляхів тощо. Крім того, в області затвердили масштабний зелений шлях «Медове коло» завдовжки понад 250 кілометрів мальовничими куточками Рівненщини. Маємо результат: торік наш край відвідало на 20% більше туристів, ніж 2016-го.

Еліна КАЛИНИЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»