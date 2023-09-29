росія залишає за собою смертоносний слід — міни, інші вибухонебезпечні предмети. І ця зброя активна ще довго після війни. Не розрізняє, де військовий, де дитина. Ворог умисне мінує українські міста й села, ліси та поля, щоб завдати втрат. Не лише військовим, а й тисячам мирних людей.

Нині в Україні потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами приблизно 174 тисячі квадратних кілометрів. За оцінкою Світового банку, на дослідження та очищення замінованої території потрібно витратити понад 37 мільярдів доларів. Та бойові дії тривають, тому про остаточні цифри не йдеться.

В Україні доступно для роботи приблизно 40 тисяч квадратних кілометрів територій. Попри наявні виклики скоординована робота уряду й партнерство з бізнесом та світовою спільнотою дали змогу розмінувати майже 19 тисяч кілометрів інфраструктури та очистити від вибухонебезпечних предметів понад 12 тисяч домогосподарств. До кінця року уряд планує повернути у використання 165 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Усі ці цифри прозвучали під час форуму Demine Ukraine (Розмінуй Україну), що відбувся в Києві. У Demine Ukraine Forum взяли участь представники державних органів, посольств країн-донорів, операторів протимінної діяльності, вітчизняних виробників обладнання для обстеження та розмінування, представники агросектору.

Самотужки проблему не розв’язати

В Україні вибухонебезпечними предметами та мінами забруднено величезну територію. Фахівці констатують: якщо рухатися за світовими стандартними процедурами очищення, розмінування може тривати десятиріччя. «Але Україна збирається це зробити за найближчі роки», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду повідомив, що Кабінет Міністрів уже створив Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування для координації всіх міністерств і відомств. Формують центр гуманітарного розмінування для аналізу інформації, стратегічного планування та діалогу з партнерами.

«Реалізуємо план обстеження та очищення сільгоспземель. Уже обстежено понад 200 тисяч гектарів із 470 тисяч гектарів, визначених пріоритетними. Майже 120 тисяч гектарів повернули в обробку.

Напрацьовуємо стратегію та національну програму протимінної діяльності. Її пріоритети: розмінування об’єктів інфраструктури, громадська безпека, очищення сільськогосподарських угідь», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україні потрібна солідарна підтримка Європи та світу, бо жодна країна не впоралася б із такою проблемою самотужки.

«Україна пропонує готовність тестувати найсучасніші технології з розмінування, особливо технології дистанційного обстеження територій. Інновації, які пройдуть випробування на українських землях, завтра будуть мейнстримом. Україна пропонує створення та нарощування виробництва. Ідеться про підтримку українських виробників техніки та обладнання і локалізацію виробництв іноземних підприємств.

Крім того, Україна пропонує створення конкурентного ринку розмінування (насамперед чіткої зрозумілої системи сертифікації для операторів протимінної діяльності), а також компенсації для підприємств, які купуватимуть через аукціони Prozorro послуги з розмінування. Є конкретні приклади: пілотний аукціон уже відбувся на Житомирщині», — розповів очільник уряду.

Прем’єр-міністр додав, що країна потребує залучення фахівців для навчання. Наразі Україна має майже 3 тисячі саперів, тоді як потребує понад 10 тисяч.

Денис Шмигаль зауважив, що на програму гуманітарного розмінування загалом у проєкті держбюджету 2024 року вперше закладено 2 мільярди гривень. Партнери вже допомагають в очищенні України від російського мінного сміття: майже 40 країн та організацій-партнерів погодили спрямування майже 250 мільйонів доларів, зокрема на спецтехніку для гуманітарного розмінування.

Нульовий етап відновлення

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, говорячи про створення та запровадження ринку розмінування, підкреслила, що цей крок допоможе пришвидшити та одночасно здешевити очищення української землі.

«Держава стимулюватиме розвиток ринку, компенсуючи аграріям частину витрат на купівлю послуг з розмінування на відкритих та прозорих торгах. Механізми компенсації буде напрацьовано спільно із представниками агросектору та операторами протимінної діяльності до кінця року.

Для швидкого й ефективного проведення розмінування територій уряд стимулюватиме розвиток інноваційних виробництв, розширюватиме рівень локалізації наявних виробництв протимінного обладнання. Розвиток ринку гуманітарного розмінування сприятиме додатковому залученню інвестицій у розбудову таких виробництв», — цитує слова Юлії Свириденко прес­служба Мінекономіки.

Юлія Свириденко підкреслила, що гуманітарне розмінування — це більше, ніж просто знешкодження мін чи інших вибухонебезпечних предметів. Це про можливість для людей повернутися в домівки та бути в безпеці, про відновлення економіки та відновлення країни. Нарешті про продовольчу безпеку у світі. Розмінування територій — нульовий етап відновлення нашої країни і важливий крок для повернення повноцінного життя на де­окуповані землі.