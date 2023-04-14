У Полтаві будують чергове модульне містечко для внутрішньо переміщених громадян України. Це польсько-британський проєкт, на який наші іноземні партнери планують витратити мільйони доларів. Завдяки йому прихисток знайдуть сотні людей, які постраждали від розв’язаної росією війни.

«Протягом цього року путін завдавав ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і будинками тих, хто цього потребує», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Тимчасове поселення споруджують саме в Полтаві тому, що місто і область стали другою домівкою для тисяч потерпілих. Проте самотужки місцеві громади не завжди можуть забезпечити їм комфортне життя. Іноземні партнери це розуміють і не втомлюються підтримувати громади морально й матеріально. Таких небайдужих міжнародних донорських організацій, з якими Полтавщина підтримує тісні контакти, на сьогодні більш як 30.

Допомагають і речами, і коштами

Нещодавно тамтешнім громадам передали чергову масштабну партію гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це базові побутові речі та одяг для вимушених переселенців, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін: «Від 38 громад області надійшли заявки до Гуманітарного штабу. Відповідно до них і відбувається видача. Потім громади передадуть усе переселенцям, які знайшли прихисток на їхніх територіях, а також у місця компактного проживання».

За словами Дмитра Луніна, загалом громади отримали понад 5 тисяч комплектів постільної білизни, по 3 тисячі ковдр і подушок, понад 2 тисячі рушників, тисячу термосів і більш як 1,5 тисячі розкладних ліжок з матрацами, 4 тисячі комплектів зимового одягу для дітей 1—8 років. А ще три генератори для забезпечення роботи укриттів у закладах освіти і пункту незламності.

Понад 100 тисяч переселенців отримали грошову допомогу від Організації Об’єднаних Націй на Полтавщині. Це повідомила на брифінгу в Полтаві представниця ООН в Україні Орла Клінтон.

«Ми надали матеріальне забезпечення для 40 прихистків для внутрішньо переміщених осіб. Відновили бомбосховище однієї з дитячих лікарень в області, дві корисні кімнати для жертв насилля. 16 654 людини отримали гігієнічні набори саме в Полтаві. Маємо тут п’ять команд, які можуть надавати медичну допомогу та матеріальне забезпечення. У Полтаві є команди, які надають психологічну допомогу», — розповів медичний консультант проєкту INTERSOS у Полтавській області Амір Сабах.

Від уряду Канади в область надійшло чимало корисних речей. Самих лише ковдр — десятки тисяч. Канадійці реалізують багатоцільовий проєкт із надання грошової допомоги та ремонту тимчасового житла для ВПО.

Благодійництво іноземних партнерів спрямовано не тільки на постраждалих. Недавно до Білицької громади було доставлено гуманітарну допомогу — вироби медичного призначення, витратні матеріали та засоби реабілітації для КНП «Центр ПМСД» та КУ «Центр надання соціальних послуг» Білицької селищної ради. Підтримку надали в межах проєкту RELIFF, що реалізують на кошти Італійського агентства з розвитку співробітництва (AICS).

Пан Лунін повідомив, що 12 громад Полтавщини отримали зарядні станції, які закупили та доставили в межах проєкту Програми розвитку ООН за кошти Посольства Японії. 31 зарядний пристрій Goal Zero Yeti 500 X передали для забезпечення безперебійної роботи гуманітарних штабів та органів місцевого самоврядування. Обладнання отримали Полтавська, Лубенська, Пришибська, Горішньоплавнівська, Зіньківська, Хорольська, Решетилівська, Новосанжарська, Миргородська, Кременчуцька, Пирятинська та Заводська громади.

«Гніздечко» буде теплим

За підтримки іноземних партнерів для аварійно-рятувального загону спецпризначення обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій днями придбали тактичного робота від німецького виробника. Вартість машини — понад 10 мільйонів гривень.

Як повідомив начальник аварійно-рятувальної частини ДСНС Полтавщини Олексій Нестеренко, робота Magirus Wolf R1 використовуватимуть для дистанційного гасіння пожеж у місцях, де є загроза життю і здоров’ю рятувальників. Гусеничний робот стане незамінним під час ліквідації та локалізації лісових і торф’яних загорянь та пожеж на об’єктах нафтопереробної або нафтогазової промисловості. 700-кілограмова рухома платформа на гусеничному шасі оснащена захисною спринклерною (зрошуваною) системою та водопінним лафетним стволом. Завдяки радіодистанційному керуванню тактичний робот може працювати на відстані до 250 метрів і транспортувати вантажі для гасіння пожеж.

У Києві для рятувальників організували навчання для роботи з тактичним роботом за участі представників німецької фірми-виробника. Курси вже пройшли десятеро полтавських пожежників.

Різні види допомог полтавцям надає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Цього разу вони надали Полтаві два екскаватори в межах проєкту технічної допомоги для теплокомуненерго.

Полтававодоканал отримав на баланс дизель-генератор на 300 кіловатів. Це допомога від Міжнародної організації з міграції, яка підтримує критичну інфраструктуру Полтавщини. Тепер каналізаційна насосна станція, що забезпечує послугами понад 70 тисяч сімей міста, працюватиме безперебійно навіть без електропостачання.

Іноземні благодійники охоплюють увагою та підтримкою й дитячі заклади. У Полтаві за кошти німецького агентства з розвитку GIZ планують відремонтувати дитсадок №41 «Гніздечко». Агентство надає на реалізацію проєкту 100 тисяч євро. Об’єкт уже перебуває на стадії ремонту. У 2019—2021 роках було утеплено стіни будівлі садочка. Новий підрядник на грантові кошти має замінити внутрішньобудинкову систему опалення та комунікації. Садочок отримає індивідуальний тепловий пункт. Нині у «Гніздечку» мешкають переселенці, діти тимчасово не відвідують заклад.

У КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міськради повідомили, що після вдалої реалізації проєкту німецькі спонсори проаналізують ефективність економії та ухвалять рішення про подальше поширення досвіду на інші комунальні заклади Полтави.