Влада України усвідомлює, що потрібно активніше готуватися до інтеграції в ринок праці та підприємництво захисників і захисниць, які повертатимуться із фронту, зокрема тих, хто отримав інвалідність на війні. Ідеться про адаптацію робочих місць, необхідність упровадження програм перенавчання та перекваліфікації. І під час розроблення таких програм надзвичайно важливо, щоб держава та бізнес чули одне одного й діяли разом.

На цьому наголошували учасники зустрічі представників влади з керівниками компаній — учасниць спільноти «Бізнес без бар’єрів», яка сформувалася 2020 року задля створення рівних можливостей для українців.

«Головний виклик — створення інклюзивних робочих місць, яких знадобиться більше для тих працівників, що повертаються із зони бойових дій. Щодня кількість людей з інвалідністю більшає, і бізнеси готові на це реагувати. Ці люди мають отримати всі можливості повернутися до роботи, реалізувати себе, мати гідне місце в житті і почуватися комфортно. Над цим держава і роботодавці працюють уже зараз», — зазначила перша леді Олена Зеленська.

Вона звернулася до роботодавців із такими словами: «Те, що ми на другий рік повномасштабної війни можемо бачитись особисто, — безцінно. Дякуємо Збройним силам і вашій праці. Закордонні партнери та друзі, приїжджаючи в Україну, щоразу дивуються: «У вас сирени, але все працює. Буквально все. Маркети, транспорт, заклади харчування. Як це можливо?» Але саме це і є те, що називають надійним тилом. Цей тил — ви й сотні тисяч ваших працівників».

Заохочення роботодавців

Про те, що люди — найцінніший капітал, і завдання держави — створення умов, щоб кожен міг реалізувати своє право на працю, говорила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Для українських ветеранів та людей з інвалідністю необхідна психологічна адаптація й подальша інтеграція в цивільне життя. Для сприяння безбар’єрності на ринку праці та забезпечення роботою українців із вразливих верств населення уряд 2023 року планує спрямувати 3,6 мільярда гривень, зокрема 558 мільйонів — на навчання й перенавчання», — цитує її слова пресслужба Мінекономіки.

Юлія Свириденко відзначила внесок провідних українських компаній у створення безбар’єрного середовища. Зокрема йдеться про адаптацію мобілізованих працівників компаній, які отримали інвалідність, зазнали психологічних травм чи ментальних порушень, і повернення їх до економічно активного життя.

«З одного боку, в Україні нині налічується 2,8 мільйона безробітних, з другого, — у кожній компанії не вистачає кадрів з необхідною кваліфікацією. Наше завдання — подолати бар’єри — і кваліфікаційні, й фізичні, щоб адаптувати до роботи всіх, хто хоче і може працювати. Держава пропонує програми заохочення роботодавців до працевлаштування через компенсацію їм частини заробітної плати чи ЄСВ, перенавчання безробітних за рахунок держави, а також надання грантів від держави на відкриття власної справи. Важливо, щоб ми здійснювали правильні тактичні кроки, аби бізнес працював і люди мали доступ до ринку праці», — зауважила Юлія Свириденко.

Уряд передбачає збільшити розмір компенсації роботодавцеві за працевлаштування особи з інвалідністю від однієї до двох мінімальних зарплат плюс ЄСВ та збільшити термін виплат до одного року із 10 895 до 14 527 гривень. Заплановано збільшити розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування кожного учасника бойових дій до двох мінімальних зарплат плюс ЄСВ протягом року — до 16 348 гривень. Тривалість виплат збільшиться до року.

Держава планує покривати витрати роботодавців на обладнання робочих місць для осіб з інвалідністю та влаштування безбар’єрного робочого простору (влаштування пандусів, розширення дверей тощо).

Власна справа

«Програми, які пропонуємо роботодавцям і безробітним, — ще одна можливість кожному реалізувати своє право на працю, здобути економічну незалежність і сприяти економічному розвитку країни», — каже Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що з 1 квітня впроваджуватимуть грантові програми, якими зможуть скористатися ветерани війни та члени їхніх сімей. Раніше Юлія Свириденко розповідала, що з 1 квітня за грантовою програмою «Власна справа» ветерани зможуть отримати грант на розвиток бізнесу до 250 тисяч гривень, другий з подружжя ветерана — грант до 500 тисяч гривень, консорціум ветеранів — грант до мільйона гривень. Тож українці, що мають підприємницький хист, можуть цим скористатися.

Нова професія

Для решти шукачів роботи, зокрема осіб з інвалідністю, ветеранів, молоді без досвіду роботи, внутрішніх переселенців, за її словами, вже розроблено і працює чіткий маршрут та можливості реалізації права на гідну працю. Насамперед людина може зареєструватися як безробітний в Державній службі зайнятості (ДСЗ) зокрема через «Дію» та отримати послуги із професійної орієнтації й пошуку роботи. Якщо їй потрібні додаткові навички, вона може пройти перенавчання, підвищити кваліфікацію в навчальних закладах за направленням ДСЗ, зокрема центрах професійно-технічної освіти при ДСЗ. Також можна скористатись іншою опцією для перекваліфікації — отримати ваучер на навчання 70 професій та спеціальностей.

У пресслужбі Мінекономіки днями роз’яснили, що зарахування в заклади освіти та навчання в них, забезпечення місцем проживання здійснюватимуть на підставі сертифіката на навчання та сертифіката на проживання в період навчання. Передбачено можливість вибору безробітним місця навчання в роботодавця безпосередньо на робочому місці за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування. Це скоротить терміни і витрати на навчання, сприятиме працевлаштуванню безробітних та їхній адаптації на робочому місці. Роботодавці зможуть здійснювати попередній відбір безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання на робочому місці або навчатися за дуальною формою, перед отриманням ними сертифікатів на навчання.