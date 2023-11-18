У День працівників радіо, телебачення та зв’язку Президент Володимир Зеленський зустрівся із представниками медіа та вручив державні нагороди.

Глава держави зазначив, що йому приємно особисто привітати медійників із професійним святом, адже він високо цінує роботу кожного з них.

«З великою шаною ставлюся до вашої роботи. До воєнкорів, журналістів, ведучих, операторів, редакторів — усіх тих, хто подає нам інформацію із фронту, всіх, хто працював у медіа, а сьогодні служить у війську. Тих, хто допомагає щоденно не забувати про Україну», — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що існування українського інформаційного простору важливе для людей на деокупованих територіях, які мають знати, що Українська держава про них пам’ятає, і для жителів усіх інших куточків України, які не повинні забувати про щоденну боротьбу нашого народу з російськими загарбниками.

«Хочу подякувати вам за те, що ви даєте нам цю інформацію. Вона як хліб має бути щоденно в кожної й кожного, щоб жити в реальності та чітко розуміти, що відбувається: як нам складно, де ми непереможні, а де є питання і як нам все-таки досягти відновлення. Повного відновлення нашої держави, території, миру. Відновлення того світу, в який ми віримо і який разом будуємо, за який сьогодні стоять наші воїни», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що в умовах повномасштабної війни робота медійників в Україні часто небезпечна. Багато кореспондентів, операторів, фіксерів загинули під час виконання професійних обов’язків у місцях, де відбувалися інтенсивні бої. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих унаслідок російської агресії в Україні.

«Наше завдання — пам’ятати про ваших колег, яких не стало через війну. Україна їх ніколи не забуде. Не просто не забувати, а згадувати, цінувати, бачити в цьому також і частину своїх обов’язків», — наголосив глава держави.

За вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення та зв’язку в Україні, мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності держави, вірність українському народові Президент відзначив працівників медіа державними нагородами. Зокрема, десятеро медійників отримали з рук глави держави ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, ще двох, які служать у війську, нагороджено медалями «За військову службу Україні».

Із нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із представниками українських засобів масової інформації, залученими до роботи телемарафону «Єдині новини». Він привітав медійників зі святом і подякував їм за складну й дуже важливу роботу, яка буває небезпечною.

«Вважаю, що «Єдині новини» — один із ключових проєктів, які ви створили, і один із ключових етапів в історії незламності нашої держави, один із ключових чинників деокупації територій, які було захоплено з початку повномасштабного вторгнення рф. Ви допомогли людям об’єднатися своїм об’єднанням, своєю роботою», — сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що нині важливо не втратити здобуте й міцний моральний дух, щоб зберегти внутрішню силу України.

«Це дуже важливо для нашого народу, для чистоти інформації, боротьби з дезінформацією та будь-якими фейками», — переконаний Президент.

Як зазначив глава держави, медіа нині чи не найбільше впливають на єдність суспільства. ЗМІ дають можливості для відкритого діалогу із громадянами та відповідального обговорення проблемних питань, які турбують людей.

«Ми маємо допомагати людям боротися за Україну, залишатися в Україні, працювати, думати про майбутнє», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість якнайбільшого поширення у світі інформації про успіхи України в цій війні та історій про героїзм і боротьбу українців за свободу. За словами Володимира Зеленського, він як Президент використовує всі інструменти, зокрема й майданчики західних ЗМІ, щоб Україну чули й бачили за кордоном, щоб про нашу державу не забували й продовжували їй допомагати.

Джерело: Офіс Президента