США стоятимуть поряд з Україною разом з партнерами і союзниками, скільки буде потрібно

Сполучені Штати Америки на рівні президента і його адміністрації, Конгресу й американського народу потужно підтримують Україну з початку повномасштабної війни, яку проти нашої держави веде росія. Ця підтримка повною мірою проявляється і в Організації Об’єднаних Націй. За таку позицію США Президент України Володимир Зеленський подякував членові кабінету президента США, постійній представниці США при ООН Лінді Томас-Грінфілд, яка відвідала Київ.

Важливий міжнародний тиск

Він поінформував делегацію США про ситуацію на фронті та ескалацію повітряного терору рф проти об’єктів критичної цивільної інфраструктури України з використанням крилатих ракет та іранських дронів. Акцентував, що внаслідок цілеспрямованих російських атак пошкоджено майже 40% об’єктів енергоінфраструктури, через що без електропостачання в Україні залишаються понад 4,5 мільйона споживачів.

«З огляду на продовження ракетного терору росії наше першочергове завдання — невідкладне створення повітряного щита над Україною», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський наголосив на невідкладності: відряджання в Україну місії експертів ООН для розслідування постачання Іраном росії БПЛА в порушення санкцій Радбезу ООН; направлення компетентних представників ООН на об’єкти критичної інфраструктури України для оцінювання руйнувань і потреб у відновленні; максимального залучення можливостей ООН до відновлення української енергетики.

Відбувся обмін думками про конкретні кроки задля обмеження можливостей держави-агресора зловживати членством в ООН. Сторони зачепили теми створення механізму компенсації за наслідки агресії рф, започаткування спецтрибуналу щодо злочину агресії рф проти України, ситуації із правами людини на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), зокрема й у Криму, ситуації із примусовим утриманням росією українських військових і цивільних полонених.

Президент зауважив, що вже звільнено понад тисячу бранців, але досі велика кількість українців перебуває в жахливих умовах на території рф і на ТОТ України. Тому він наголосив на важливості міжнародного тиску задля якнайшвидшого вирішення питання доступу представників ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до цих осіб.

Окремою темою зустрічі стала світова продовольча безпека та готовність України, попри повномасштабну агресію рф, залишатися гарантом світової продбезпеки. Володимир Зеленський відзначив роль ООН та особисто Генсека у реалізації зернової ініціативи, яка забезпечує продовольством мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи. Співрозмовники наголосили на необхідності продовження зернової угоди після 19 листопада. «рф усіляко уповільнює цей процес, щоб шантажувати світ. Але ми всі разом упораємося із цією проблемою», — переконаний він.

Проміжні вибори не вплинуть на підтримку

Лінда Томас-Грінфілд у Києві поспілкувалася із журналістами. Вона повідомила, що відвідала криміналістичну лабораторію, де спеціалісти ретельно перевіряють місця воєнних злочинів і збирають необхідні докази. Американський дипломат підкреслила, що ці докази використають, аби побудувати справу проти тих, хто скоїв такі жахливі злочини.

«Мій сигнал російським силам простий: ми притягнемо вас до відповідальності за ваші воєнні злочини. Справедливість переможе. Я повертаюся до Нью-Йорка рішучою щодо того, щоб притягнути рф до відповідальності, продовжувати боротися із продовольчою кризою, робити все можливе, щоб Україна пройшла місяці зими. США стоятимуть з Україною разом з нашими партнерами і союзниками, скільки буде потрібно. Україна ніколи не буде перемогою для рф», — цитує її слова Укрінформ.

Лінда Томас-Грінфілд оголосила про надання додаткових 25 мільйонів доларів від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на підтримку вразливих верств населення в Україні взимку. Ці кошти для майже 75 тисяч господарств, які постраждали найбільше.

«США не дадуть українцям замерзнути чи голодувати через брутальну, непотрібну, незаконну та нелюдську війну росії», — запевнила вона.

І заявила: хоч би які зміни відбулися з огляду на проміжні вибори у США, це не вплине на підтримку України. «Ми бачили двопартійну підтримку України. Президент США і в подальшому налаштований працювати, щоб вона тривала».

Лінда Томас-Грінфілд зачепила тему переговорів України з рф. Вона акцентувала, що Україна має сама керувати процесом переговорів, виходячи із заявлених Президентом Володимиром Зеленським принципів, а США однозначно підтримуватимуть її дипломатичні зусилля.

«Український Президент сказав, що він хоче забезпечити дипломатичні шляхи з росіянами, але вони повинні поважати кордони України, дотримуватися Статуту ООН і прибрати свої війська з України», — зазначила Лінда Томас-Грінфілд.

Вона прокоментувала готовність США збільшити військову підтримку України в деяких галузях, зокрема надати Україні далекобійні системи озброєння, які могли б змінити ситуацію на полі бою, і можливість закупівлі літаків F16 у США чи в країнах Балтії. За її словами, в українців немає жодних запитань щодо підтримки США. Сполучені штати обстоювали і обстоюють Україну від самого початку війни і проводитимуть дискусії щодо потреб для цього самозахисту.