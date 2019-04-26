Недавні президентські вибори в Україні вщент зруйнували відразу кілька російських пропагандистських міфів. Вони торочать про «хунту», «бандерівців» та «націоналістів» на чолі з президентом-диктатором. Через це буцімто вони й припхалися зі зброєю на Донбас «захищати» російськомовне населення. Але результат виборчих перегонів не просто зіпсував картинку, а приголомшив. Бо кандидата, який упевнено переміг, навіть цинічна російська пропаганда не наважилася назвати бандерівцем. На якийсь час розгубився і завис сам господар Кремля і не став вітати з перемогою новообраного Президента. А потім витягнув з рукава чергову краплену карту — підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей. Щоб знали!

«Паспортизація» донеччан та луганців, яким давно обіцяють громадянство РФ, знов повернула до гасла весни 2014-го: «Наш вибір — Росія!» Чимало жителів Донбасу п’ять років тому посунули на площі тутешніх міст, бо повірили у приєднання до РФ і російське громадянство. Більшість людей тоді проковтнули наживку, що Росія справді готується відрізати від України частину шахтарського краю і взяти її під контроль. А як не повірити? Слов’янськ захоплює диверсійна група на чолі із громадянином РФ, співробітником ФСБ Гіркіним. Через державний кордон колонами йде військова техніка, кадрові військові та радники. Самопроголошену «республіку» очолюють особи з московською пропискою. Довкола засилля російських прапорів та «братів-добровольців».

А щоб місцевий люд став більш зговірливим для протистояння Україні, його почали манити російськими паспортами ще у 2014 році. А далі цю тему періодично мусолили протягом усіх подальших важких років. Улітку 2015 року про факт отримання паспортів РФ «ось-ось» у Донецьку розповідали і обіцяли вже навіть на найвищому керівному рівні «республіки». А чергове вкидання на тему «паспортизації» напередодні президентських виборів 2019-го мало б переконати людей, що у Кремлі про них таки не забули.

«У донбаських «республіках» найближчим часом почнуть видавати російські паспорти. За попередньою інформацією, процедура почнеться у квітні. Насамперед паспорти РФ отримують державні службовці (співробітники адміністрацій, міністерств і силових відомств), а також пенсіонери», — написав у соціальних мережах один із російських пропагандистів Семен Пегов. Тепер те, що обіцяли понад п’ять років, таки почало збуватися.

Отже, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ «Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку». Цим правом можуть скористатися «особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей». А для пришвидшеного отримання громадянства РФ потрібно подати заяви до територіальних органів МВС Росії. Розгляд таких заяв від донбасівців «здійснюється в строк, що не перевищує три місяці з дня подачі заяви та документів», йдеться в указі.

Сам господар Кремля цинічно прокоментував грубе втручання у внутрішні справи сусідньої країни. «У нас немає жодного бажання створювати проблеми новій українській владі. Але терпіти ситуацію, за якої люди, які проживають на території Донецької й Луганської республік, взагалі позбавлені будь-яких цивільних прав, — це переходить усі межі з точки зору прав людини. Тобто вони не можуть пересуватися нормально, не можуть реалізувати найбільш елементарні свої потреби і права», — не моргнувши позиченим у Сірка оком, із серйозним виглядом сказав він на засіданні ради законодавців.

Путін, зрозуміло, промовчав про те, хто, коли і навіщо позбавив згаданих жителів України «цивільних прав» та «елементарних потреб». Не став уточнювати, що з початком організованої Кремлем «руской весни» російські кадрові найманці забрали не тільки права, а й життя понад 10 000 людей, а кілька мільйонів перетворили на біженців. «Гуманітарні цілі» у прифронтовому Донбасі давно стали троянським конем підлої гібридної війни і воєнної агресії.

У нас та в цивілізованих країнах вже встигли засудили чергове порушення мінських домовленостей і свідому провокацію Кремля, головна мета якої — дестабілізувати ситуацію в Україні. А як відреагували на цей крок по той бік лінії розмежування?

«Нам, пересічним жителям Горлівки чи Донецька, великих переваг «паспортизація» не дасть. Громадянством РФ скористаються лідери «ДНР», які, аби уникнути відповідальності перед Україною, можуть перебратися до Росії. Ілюзій немає, є великі сумніви, а російські зар­плати і пенсії нам, схоже, не загрожують. І що цього разу вигадав Путін, покаже недалеке майбутнє», — ділиться враженнями житель Горлівки.

Мало залишилося тих, хто вірить у «гуманітарні цілі» Росії на Донбасі. Інша річ, що паспортизація може передувати вторгненню російських військ на Донбас для захисту «співвітчизників». За такою схемою діяли російські «захисники» у 2002 році в Грузії, розпочавши агресивне захоплення територій після масової роздачі російських паспортів. Так само не може не насторожувати те, що підступний сусід знов обрав момент зміни влади в Україні. Все по-братському. Ми ж брати…

За інформацією з того боку лінії розмежування, російські паспорти для ОРДЛО почали завозити ще в лютому. Видаватимуть їх у Ростовській області РФ. У селищі Матвєєв Курган навіть звели модульне містечко для співробітників міграційної служби РФ. Планують видати близько 500 тисяч паспортів.