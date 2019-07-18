Через п’ять років після авіакатастрофи літака Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом Росія так і не визнала своєї безпосередньої причетності до цього злочину

Із дня збиття літака Малайзійських авіаліній Boeing-777, який летів рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, учора минуло п’ять років. 17 липня 2014-го о 16:20 за київським часом у літак влучила військова ракета серії 9М38, випущена із зенітно-ракетного комплексу «Бук». ЗРК перебував на території Донецької області, підконтрольній російським терористичним угрупованням. До такого офіційного висновку дійшли експерти Міжнародної слідчої групи (JIT) під керівництвом правоохоронних органів Нідерландів. Слідчі JIT надали неспростовні докази того, що «Бук» було завезено на територію України з Росії.

Міжнародне слідство

Авіакатастрофа, яка забрала життя 298 осіб, стала найбільшою за останні роки в Європі. Проте досі ніхто не взяв на себе відповідальності за цю трагедію. Кримінальний судовий процес у справі про катастрофу Boeing-777 має початися 9 березня 2020 року в Нідерландах, оскільки більшість із 298 пасажирів збитого літака були громадянами цієї країни, а також тому, що міжнародне слідство вели під керівництвом нідерландських поліції й прокуратури.

Кілька країн, серед них Нідерланди й Австралія, вимагали призначити міжнародний трибунал у справі про катастрофу MH17, але в Раді Безпеки ООН цю ініціативу заблокувала Росія. Тоді керівництва країн, чиї громадяни загинули внаслідок трагедії, вирішили, що кримінальний процес відбуватиметься в Нідерландах, оскільки суд у Гаазі має досвід великих міжнародних процесів, а судова система країни вважається високопрофесійною і незалежною.

Доказів достатньо

Міжнародна слідча група поки що назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака. Серед них троє громадян Росії: колишній «міністр оборони» так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), який керував «розвідкою ДНР», полковник Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), який у 2014 році був «головою 2-го відділу ГРУ ДНР», а також громадянин України Леонід Харченко (позивний «Крот»), який був ватажком «розвідувального батальйону» бойовиків. Слідство впевнене, що до кінця року йому вдасться зібрати докази причетності до збиття МН17 інших осіб і передати матеріали справи до суду.

Новими підозрюваними можуть стати четверо членів екіпажу «Бука», що перетинав російсько-український кордон, а також капітан 53-ї бригади, який, імовірно, командував цим екіпажем. Звичайно, сумнівно, що підозрювані постануть перед судом, але закони Нідерландів дозволяють чинити суд заочно.

Генпрокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який входить до складу JIT, переконаний, що слідчим його групи вдалося повною мірою довести причетність Росії до збиття літака. Було встановлено, що елементи, які вразили Боїнг, точно відповідають елементам бойової частини новітньої російської зенітної ракети «Бук-М1-2». Комплекс «Бук-М1-2» було розроблено у 1997 році, поставлено на озброєння ЗС РФ у 1998-му, і його ніколи не постачали в Україну.

За п’ять років слідства СБУ передала до JIT величезний масив доказових матеріалів. За повідомленнями пресслужби СБУ, слідству вдалося встановити не лише точний час і маршрут, за яким «Бук» було незаконно переміщено з території Росії в Україну, а й імена понад 150 осіб, причетних до транспортування ЗРК. Матеріали кримінального провадження щодо цих осіб передають правоохоронним органам Нідерландів.

За словами Фреда Вестербеке, коли суд ухвалюватиме рішення щодо обвинувачених у збитті МН17, він братиме до уваги воєнний конфлікт. «Є версія, що хотіли збити військовий літак, а не пасажирський. Навіть якщо план був таким, ми все одно їх переслідуватимемо за збиття МН17. Те, що вони прагнули здійснити і здійснили, визначить суд», — сказав він.

Кремлю ніхто не вірить

Російський президент Володимир Путін та голова Ради Безпеки РФ Микола Патрушев назвали всі докази, які зібрали міжнародні експерти, нікчемними, тому Кремль не збирається брати на себе відповідальність за черговий кривавий злочин. Із цього приводу Секретар РНБО України Олександр Данилюк заявив, що хоч вину РФ в авіакатастрофі МН17 де-факто доведено, вона намагається заплутати сліди. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Агресор вигадує дедалі нові версії, намагається заплутати сліди та відволікти увагу міжнародної спільноти вигаданими проблемами, — вважає Олександр Данилюк. Він наголошує: — доки слідство не завершено, нам важливо постійно говорити про трагедію рейсу МН17. За інформаційним шумом ми не маємо права забути минулі трагедії».

Напередодні роковин трагедії МН17 Рада ЄС ухвалила декларацію, в якій закликала Росію визнати відповідальність за загибель малайзійського Боїнга-777 і повною мірою співпрацювати з міжнародним слідством. У ній також зауважено, що ЄС докладає всіх зусиль для встановлення «правди, справедливості й відповідальності перед жертвами та їхніми близькими відповідно до резолюції 2166 РБ ООН» і схвалює порушення кримінальних справ проти чотирьох підозрюваних.