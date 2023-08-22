Учора в Києві пройшла представницька конференція «Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Правосуддя, яке має бути здійснене»

Мир неможливий без справедливості. Справедливість неможлива без відповідальності тих, хто здійснив цю агресію. На цьому наголошували учасники конференції «Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Правосуддя, яке має бути здійснене», яка вчора пройшла в Києві.

Ключовий пункт формули миру

«З перших днів повномасштабної війни ми говоримо про відплату та справедливість як частину нашої перемоги. Саме тому справедливість — один із ключових пунктів формули миру Президента Володимира Зеленського», — зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомив глава уряду, з лютого 2022 року зафіксовано понад 136 тисяч злочинів, які скоїла росія. За цей час загинуло близько 11 тисяч цивільних людей, з яких понад 500 — діти. Ще як мінімум 20 тисяч дітей окупанти вкрали та силоміць вивезли до росії. росія знищила в Україні понад 116 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури, передає його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Разом ми повинні створити юридичний механізм справедливості та відповідальності, який би охопив усіх злочинців. Тих, хто давав накази, й тих, хто їх виконував. Насамперед нам потрібен спеціальний міжнародний трибунал, який судитиме за злочин агресії вище політичне керівництво росії. Сьогодні ми ще обговорюємо моделі створення трибуналу. Але вже ніхто не сумнівається в тому, що він запрацює», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава уряду додав, що до основної групи із заснування трибуналу вже входять 38 країн. 2 липня в Гаазі відкрився Interim Prosecutor’s Office, який безпосередньо збирає факти для судового процесу щодо злочину агресії.

«Ще одна важлива й ключова для України позиція: росія має заплатити. Заплатити за всі збитки та втрати, які завдала нашому народу. Заплатити за відновлення нашої держави. Ми запропонували світу концепцію міжнародного компенсаційного механізму. Він має складатися з реєстру збитків, компенсаційної комісії та компенсаційного фонду», — зазначив Денис Шмигаль.

Перший елемент, за його словами, вже створено на підставі резолюції Генасамблеї ООН. До формування міжнародного реєстру збитків приєдналися 42 країни та Євросоюз.

Прем’єр-міністр наголосив, що гроші на компенсації необхідно брати з російських заморожених і конфіскованих активів. Для України важливо, щоб партнери якнайшвидше передбачили у своєму законодавстві інструменти для передачі цих коштів: «Відновити українську економіку та українську інфраструктуру, безумовно, потрібно за рахунок агресора».

Денис Шмигаль зазначив, що спільними зусиллями потрібно створити прецедент судового покарання винних та прецедент сплати коштів на відновлення: «Світ стане безпечнішим, якщо ми зробимо правильні висновки з російської агресії».

Злочинці повинні постати перед судом

Притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у злочині агресії росії проти України стане передумовою безпеки та захищеності людства, тому всі цивілізовані держави, які поважають міжнародне право, мають долучитися до процесу створення спеціального міжнародного трибуналу. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-виступу на конференції.

«Ми вимагаємо справедливості за кожного закатованого та вбитого українця, за кожен зруйнований будинок, за кожну сльозу української дитини. Кожен злочинець має постати перед судом. Над цим працюють наші правоохоронні органи та Міжнародний кримінальний суд», — наголосив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що відповідальність і репарації є серед пунктів формули миру Президента Володимира Зеленського.

Очільник Офісу Президента зауважив, що поміж винуватців воєнних злочинів проти України — виконавці, зокрема російські солдати, які прийшли на українську землю вбивати, оператори російської ракетної техніки й ті, хто скоїв фундаментальний злочин агресії.

За його словами, щоб світовий порядок і міжнародне право перемогли, Україні потрібна допомога партнерів і фахівців.

«Саме від вас залежить, як швидко вдасться притягнути до відповідальності цих кровожерливих людей, які скоюють масові акти немислимого варварства у XXI столітті. Для покарання найвищого політичного керівництва росії необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал. І Україна разом із державами-партнерами робить усе можливе для досягнення цієї мети», — наголосив Андрій Єрмак, звертаючись до учасників конференції.

Як зазначив керівник Офісу Президента, Україна закликає всі цивілізовані країни стати на захист справедливості.

«У цьому питанні ми покладаємося на лідерство всього цивілізованого світу. Ми повинні розірвати ланцюг війн, переворотів, масштабних терористичних атак, енергетичного, продовольчого та ядерного шантажу, кібератак і політичних убивств, які росія несе світові. Інші потенційні агресори повинні зрозуміти, що за ці злочини буде неминуче покарання. Це найважливіша передумова безпеки й захищеності всього людства», — резюмував Андрій Єрмак.

Потрібно визначити модель спецтрибуналу

Заступник очільника Офісу Президента Андрій Смирнов констатував: злочин агресії росії проти України найжахливіший із часів Другої світової війни, отже потребує максимально жорсткого покарання всіх причетних, включно з найвищим військово-політичним керівництвом країни-агресора.

За його словами, за півтора року Україна здобула величезну міжнародну підтримку створення трибуналу, свідченням якої стало ухвалення певних політичних рішень (ПАРЄ, Європарламенту, Комітету міністрів ЄС, Комітету НАТО), які ратифікували багато країн-партнерів.

«Єдиним питанням, яке сьогодні залишається нерозв’язаним і лежить у нас на столі, — питання моделі, за якою він працюватиме», — наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Андрій Смирнов розповів, що нині міжнародна коаліція Core Group розглядає три моделі створення спецтрибуналу. Він закликав учасників конференції обговорити кожну й визначити, яка найбажаніша, найавторитетніша і найлегітимніша для притягнення до відповідальності винних в агресії проти України, повідомляє Офіс Президента.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»