Президент США Джо Байден виступив у Варшаві із промовою, в якій звернувся до світу, українців та жителів рф

Західні союзники не втомляться підтримувати Україну в її протистоянні з повномасштабною російською агресією. Про це заявив Президент Сполучених Штатів Джо Байден, виступаючи у Варшаві на площі перед Королівським замком.

Джо Байден зауважив, що на кону боротьби, яка триває в Україні, — свобода, і світ усвідомив, що задовольняти апетити агресора неправильно, йому треба протистояти. «Автократи розуміють лише одне слово: ні! Ні, ви не захопите мою країну, не заберете мою свободу, не заберете моє майбутнє», — заявив глава Білого дому.

Коментуючи політику путіна, Джо Байден запевнив, що кремлівському вождеві не вдасться досягти своїх цілей в Україні. «Диктатор, який роками відбудовував імперію, ніколи не придушить любов народу до свободи, жорстокість ніколи не зламає волю вільних людей, а росія ніколи не переможе Україну. Ніколи!» — переконаний Президент США.

За його словами, рік тому світ готувався до поразки Києва. «Я щойно приїхав з Києва і можу запевнити, що Київ міцно тримається», — сказав Джо Байден, додавши, що столиця України «горда і вільна». Він зазначив, що для нього було честю відвідати меморіал полеглих українських героїв у Києві, повідомляє Укрінформ. Президент США зазначив, що весь світ пройшов випробування, відповідаючи на війну з росією, яка розпочалася рік тому.

«Ми будемо об’єднаними й надалі, світ не відвертатиметься в інший бік», — заявив Джо Байден.

Президент США розповів про свою зустріч у Києві із Президентом Володимиром Зеленським, зауваживши, що під час переговорів вони обоє наголосили, що й надалі «обстоюватимуть принципи демократії попри все».

«Коли президент путін віддав наказ, щоб його танки вдерлися в Україну, він прорахувався. Бо народ України надзвичайно сміливий, і замість легкої перемоги, якої очікував путін, він отримав спалені танки і розбиті війська. Він думав, що міцний хлопець, а лідери демократичних держав слабкі. Він ув’язався у війну проти людини, яка зроблена зі сталі, — це Президент Зеленський», — заявив Джо Байден.

Під час виступу глава Білого дому оголосив, що США та їхні західні союзники мають намір ввести нові санкції проти росії цього тижня.

«Ми підтримуємо найпотужніший санкційний режим, який коли-небудь в історії застосовували проти держави. Ми збираємось оголосити подальші санкції разом з нашими партнерами», — сказав американський Президент. За його словами, санкції «стосуватимуться тих, хто несе відповідальність за цю війну», а саме тих, хто винен у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які й надалі скоюють росіяни в Україні.

На думку Джо Байдена, така єдність Заходу щодо російської агресії — свідчення того, про що ще рік тому «путін не міг уявити»: демократичний світ зміцнився, а кремлівський режим ослаб.

Виступаючи у Варшаві, Президент США звернувся і до жителів росії, заявивши, що Захід не становить для них жодної загрози.

«США та держави Європи не прагнуть контролювати чи руйнувати росію. Захід не планував нападу на росію, як путін сказав сьогодні, й мільйони громадян росії, які лише хочуть жити в мирі із сусідами, — для нас не вороги», — сказав Джо Байден. Він наголосив, що війна росії проти України «ніколи не була необхідністю, а стала трагедією».

За його словами, цю війну обрав «президент путін. Кожен новий день війни — це його вибір. Він може одним словом припинити протистояння. Це просто: якщо росія припинить вторгнення в Україну, це покладе край війні, а якщо Україна перестане захищати себе від росії, це стане її кінцем».

Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати зібрали міжнародну коаліцію, в яку входить понад 50 держав, щоб координувати та надавати «необхідну важливу зброю та інше постачання хоробрим українським захисникам на фронті. Разом ми переконуємося, що Україна може захистити себе», — підсумував Президент США.

Він розповів, що 2024 року Сполучені Штати прийматимуть саміт НАТО, на якому відзначатимуть 75-річчя заснування організації. Він ще раз підтвердив, що Сполучені Штати підтримують статтю 5 Північноатлантичного договору. Згідно з нею, напад на одну країну-члена НАТО є нападом на всіх союзників.

«Нехай не буде сумнівів: Сполучені Штати неухильно і послідовно підтримують Альянс і статтю 5. Це знає кожен член НАТО і росія також: напад на одного — це напад на всіх. Це священна клятва», — застеріг Президент США.