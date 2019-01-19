Одним з основних підсумків минулого року стало те, що багато європейських політиків, які ще вагалися й казали: «Так, звичайно, Росія погана, вона порушила всі можливі міжнародні правила», — зрозуміли, що загроза не десь там за кілька років, не тільки тут, в Україні, а що Росія загрожує всьому демократичному цивілізованому світу. Вони вже розуміють, що Росія — окупант і агресор. Таку термінологію застосовують дедалі частіше. Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив під час прес-конференції щодо підсумків діяльності української дипломатії в 2018 році, повідомляє УНІАН.

Злочини отримають протидію

2018-й — рік перемог проти Росії в судових інстанціях. «А вже в червні цього року питання російської агресії вперше (це абсолютний прецедент) розглядатимуть не лише в міжнародних, а й у Лондонському суді. Жодних сумнівів у неупередженості та кваліфікованості Лондонського суду», — каже міністр.

Павло Клімкін зазначив, що чинність 49 угод (дві міждержавні, 25 міжурядових, 19 міжвідомчих, три міжрегіональні) з Росією припинено, ще майже 50 готують до цього. Україна не має фактично жодних дипломатичних відносин з Російською Федерацією, констатував міністр.

«Їх зведено до абсолютного мінімуму, який спрямовано лише на захист наших громадян (слід пам’ятати, що понад 2,5 мільйона українців перебувають нині в Росії, майже 70 політичних в’язнів на території РФ і окупованого Криму). Але ми шукаємо формулу, і щойно її знайдемо, обов’язково застосуємо. Ми до цього безумовно йдемо», — наголосив головний дипломат країни.

Очільник МЗС заявив, що у відомстві вже готуються до запровадження біометричного візового режиму з РФ, але для цього потрібне політичне рішення.

«Звичайний візовий режим із країною-агресором не працюватиме, тому якщо ухвалювати рішення щодо візового режиму з РФ, то це має бути виключно біометричний. Ми навіть прорахували, скільки нам потрібно додаткових зусиль і консульських, і технічних, щоб це запровадити. Наприклад, щоб упоратися з біометричним візовим режимом, нам потрібно додатково майже 70 консулів із самого початку, але потім зменшимо цю кількість», — розповів Павло Клімкін.

Міністр наголошує й на необхідності запровадження механізму попередньої реєстрації для росіян, які мають намір в’їжджати в Україну. «Нині структури працюють у плані підготовки відповідного програмного забезпечення, щоб росіяни, які їдуть в Україну, попереджали про свої поїздки. Є ще деякі нюанси, правові й технічні, але це має бути запроваджено», — переконаний він. А спроби Росії щодо дестабілізації та втручання у вибори може бути максимально сфокусовано на півдні країни.

Міністр прокоментував пропозицію канцлера ФРН Ангели Меркель щодо допуску німецьких та французьких фахівців у район Керченської протоки. Він заявив, що це має бути справжній міжнародний контроль над судноплавством, і йдеться про міжнародні організації або партнерів України, яким можна довіряти.

Важливі візити й переговори

Під час прес-конференції очільник МЗС повідомив, що деякі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу наприкінці січня відвідають Донбас: «У великій групі наших друзів — міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, який говоритиме про своє відвідання Маріуполя й українського Донбасу на наступному засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу. Разом з Андерсом Самуельсеном Маріуполь збираються відвідати міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький та ще кілька міністрів».

Павло Клімкін зауважив, що Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо закупівлі озброєння для істотного посилення оборонних спроможностей країни. Він прокоментував подальші перспективи співпраці України з іноземними партнерами після ухвалення у Верховній Раді закону, який дає дозвіл Міністерству оборони безпосередньо закуповувати товари військового призначення.

«Для оборонних закупівель це створює фундаментально нову ситуацію, яку ми вже намагаємося використати. Дуже ґрунтовно обговорювали бачення подальшої співпраці у безпеково-оборонній сфері зі Сполученими Штатами. Закон створює для неї нові можливості. Україна розвиватиме військо-оборонну співпрацю так, як це відбувається між усіма країнами-членами НАТО. Говоримо про те, що зробить наші Збройні сили не тільки за бойовим духом, а й за спроможністю такими, як країн Альянсу», — уточнив він.

Очільник МЗС розповів, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізового режиму із 22 країнами.

«Наші громадяни можуть без віз їздити у 86 країн, з них до 34 потрібен біометричний паспорт. 112 держав ділимо на дві групи. У першій — 54 країни, де спрощено в’їзд, частковий безвізовий режим або електронна віза чи віза по прибутті. У другій — 58 країн, куди поки що потрібно отримувати візу в дипломатичних або консульських установах», — зазначив Павло Клімкін.