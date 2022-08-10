Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що світ має вплинути на рф, аби її військові негайно покинули територію Запорізької атомної станції, адже наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна

Із початку повномасштабної війни росії проти нашої держави українці неодноразово ставали свідками того, як російські військові свідомо та холоднокровно обстрілюють житлові будинки, лікарні й іншу цивільну інфраструктуру. Мета цього — посіяти страх, зневіру. Це те, що роблять терористи. І це те, ким стала росія — головним світовим терористом. Ядерним терористом. Із такої заяви Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав промову перед черговим засіданням уряду.

«По-іншому назвати ситуацію навколо Запорізької АЕС неможливо. Мінування найбільшої в Європі атомної електростанції та провокаційні обстріли, які здійснюють російські війська, мають отримати відповідну оцінку. росія повинна отримати статус держави — спонсора тероризму. Про це ми говоримо з усіма партнерами, і насамперед зі Сполученими Штатами Америки, де така ініціатива вже здобула підтримку Конгресу», — наголосив очільник уряду. Від імені українського уряду він закликав світ уплинути на росію, щоб її військові негайно покинули територію атомної станції, прилеглі території та місто Енергодар. Адже наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна, а й весь світ.

Підтримка союзників

Денис Шмигаль говорив і про інший вимір роботи уряду із союзниками — це забезпечення макроекономічної стабільності України.

«Цього тижня уряд Сполучених Штатів ухвалив рішення про надання додаткових 4,5 мільярда доларів для України. Це програма підтримки бюджетних потреб, кошти якої спрямовуються на безпеку, соціальні та економічні проєкти. Днями провів розмову з федеральним міністром фінансів Німеччини, під час якої отримав запевнення, що Німеччина сприятиме швидкому отриманню Україною наступних 8 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Ведемо роботу над новою спеціальною програмою з Міжнародним валютним фондом. Триває активна співпраця зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, фінансово-економічними блоками країн-партнерів. Наша економіка має ставати більш стійкою, а економіка росії — отримувати нові санкції. І ми дякуємо нашим партнерам за те, що вони поділяють наше бачення», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду нагадав, що Президент Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із пропозицією заборонити росіянам в’їзд на свої території.

«Уряд поділяє цю ініціативу. Пропозицію вже підтримала прем’єр-міністр Естонії Кайя Каллас. Відвідування країн Європи — це привілей, а не право, і я вдячний колезі за таку принципову позицію. Переконаний, що й інші уряди, інші лідери держав приєднаються до цієї ініціативи», — заявив Денис Шмигаль.

Розвиток економіки

Прем’єр акцентував, що Україна зацікавлена в тому, щоби бізнес працював і розвивався. І програма «єРобота» — один із ключових елементів у цьому напрямі.

Тож уряд затвердив надання Міністерству економіки чергових 45 мільйонів гривень, які буде спрямовано на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств.

«Загалом за цим напрямом подано вже понад 500 заявок. Поступово нарощуватимемо темпи. Днями розпочато прийом заявок за ще одним напрямом «єРобота», яка стосується безоплатного навчання на ІТ-спеціальностях. Майже тисяча українців зможуть безкоштовно опанувати нові сучасні та затребувані навички, що допоможуть підтримувати економіку. На сайті проєкту IT Generation можна подати заявки та обрати курси в межах визначених шкіл», — розповів Денис Шмигаль.

Кабмін затвердив новий законопроєкт про інноваційні парки, також спрямований на розвиток української економіки.

«Таких парків в Україні вже понад пів сотні. Наша мета — збільшити їхню кількість та підвищити ефективність роботи. Тому законопроєкт створює системний підхід для підтримки інновацій у межах цих парків і систематизує державну політику щодо їхньої роботи», — прокоментував очільник уряду.

У Міністерстві освіти і науки уточнили, що законопроєкт пропонує: вдосконалити законодавчу базу у сфері інноваційної діяльності та систематизувати різні види парків; визначити мету, завдання, функції, послуги, які можуть надавати ці парки; створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності інноваційними парками; визначити чіткий механізм щодо державної політики у галузі підтримки та стимулювання розвитку інновацій шляхом визначення видів фінансової підтримки парків.

Паралельно з підвищенням стійкості української економіки уряд почав роботу над державним бюджетом на 2023 рік.

«Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. Кабінет Міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами. Макроекономічна стабільність держави — це третій надважливий пріоритет. Також плануємо створити в межах державного бюджету фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди перераховуватимуть прибуток певні державні підприємства»,— зазначив Прем’єр. Він додав, що уряд опрацьовує можливість того, щоб конфісковані російські активи та ресурси насамперед було спрямовано саме на відновлення житла людей.