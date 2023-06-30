Понад 86 мільярдів рублів, або приблизно мільярд доларів — така сума з травня 2022 року по травень 2023-го пішла з державного бюджету росії на фінансування діяльності терористичного угруповання ПВК «вагнер». Про це днями особисто заявив президент росії путін, додавши, що понад 110 мільярдів рублів (приблизно 1,3 мільярда доларів) було спрямовано на страхові виплати. Фахівці кажуть, що йдеться про виплати за загиблих у війні проти України, родинам яких у рф обіцяють по п’ять мільйонів рублів.

Цією заявою путін повністю підтвердив правоту України, яка на початку червня цього року закликала Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та світову фінансову спільноту внести росію до чорного списку. Тобто визнати її юрисдикцією з високим рівнем ризику та надати відповідні ринкові рекомендації, щоб уникнути сприяння фінансуванню тероризму та організованої злочинності. Але на засіданні FATF (міжурядова організація, яку заснували країни «Великої сімки» для розроблення політики боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення) не дослухалася до України і не розширила чорний список.

Україна, до речі, зверталася до FATF напередодні її пленарних засідань у червні та жовтні 2022 року, а також перед пленарним засіданням у лютому 2023-го. І ці зусилля тоді сприяли тому, що FATF посилила застосування обмежувальних заходів проти рф та призупинила її членство в організації у лютому 2023-го, у першу річницю незаконного вторгнення росії в Україну. FATF зазначала, що це рішення стало відповіддю на торгівлю росії зброєю з юрисдикціями, що перебувають під санкціями ООН, а також на зловмисну кіберактивність та вторгнення в Україну. FATF визнала дії росії неприйнятними і такими, що суперечать основним принципам організації.

Перед пленарним засіданням FATF у цьому місяці Міністерство фінансів України також звернулося до організації з поданням, в якому йшлося про те, що після призупинення членства у FATF рф активізувала діяльність, пов’язану з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, а також ухиленням від санкцій.

«Кремль поглибив співпрацю з державами, внесеними до чорного списку FATF: торгівля зброєю та паливом з Північною Кореєю всупереч санкціям ООН, побудова міцніших зв’язків з Іраном, продаж винищувачів, купівля безпілотників для атак на Україну та співпраця банківських систем двох країн. Нещодавнє руйнування дамби в Новій Каховці, розміщення ядерної зброї в білорусі та мінування найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції ще більше демонструють ризики, які створює росія для глобальної безпеки. Злочинна діяльність рф відбувається на очах у всього світу як прямий виклик встановленому міжнародному порядку», — зазначено в поданні.

Після оголошення рішення про нерозширення чорного списку міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що росія чітко відповідає критеріям для внесення до цього списку, а Україна не згодна з рішенням FATF не додавати рф в нього.

«Щодня, коли не діємо належним чином, ми провокуємо подальший хаос і руйнування», — цитувала його слова пресслужба міністерства.

Після зізнання путіна про фінансування вагнерівців росією Сергій Марченко знову звернувся до FATF та світової фінансової спільноти.

«Фінансування росією вагнерівців більше не є секретною інформацією. Таким фінансуванням рф експортує тортури, зґвалтування та масові вбивства у всьому світі. Це не лише порушує стандарти FATF, а й становить серйозний виклик глобальному миру та безпеці. Будучи не в змозі належним чином накласти санкції на росію і зберігаючи для рф доступ до світової фінансової системи, ми сприяємо подальшому руйнуванню і підриваємо міжнародний порядок, встановлений для захисту всіх нас.

Група найманців незаконна в росії згідно з Кримінальним кодексом країни. І той факт, що вагнерівців фінансували з держбюджету всупереч російським законам і нормам, ще раз демонструє, що наявне законодавство — лише димова завіса, яка прикриває неефективну систему запобігання/протидії фінансуванню тероризму та злочинних організацій, якими режим зловживає на власний розсуд», — акцентував міністр.

Вагнерівців фінансують безпосередньо з російського держбюджету, тож будь-яка компанія, що працює в межах російської юрисдикції, наражається на ризик сприяння тероризму та фінансуванню організованої злочинності. Міжнародні компанії, які й надалі ведуть бізнес і сплачують податки в росії, фінансові установи та інші суб’єкти за межами росії, які мають справу з коштами, отриманими з росії, опосередковано сприяють фінансуванню вагнерівців, які коять численні воєнні злочини у всьому світі. Отже FATF та світова фінансова спільнота повинні зайняти консолідовану позицію для протидії загрозі цілісності світової фінансової системи та міжнародного бізнесу з боку росії.