Промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав зі слів вдячності міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу Україні. Він зауважив, що у січні наша держава отримала від Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки 4,2 мільярда доларів.

«Цього місяця плануємо залучити від США, Світового банку та інших донорів ще понад 2 мільярди доларів. Ці кошти необхідні на критично важливі витрати: фінансування зарплат і пенсій, освіту та медицину.

Днями розпочато дискусію з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми. Це шлях до нового етапу співпраці з фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду наголосив, що для економічної стійкості та успішної боротьби з ворогом Україні потрібно більше допомоги, водночас росію слід позбавити засобів ведення війни.

«Важливо, щоб санкційний тиск на агресора посилювався. рф мусить платити високу ціну за свої воєнні злочини. Головні джерела фінансування війни мають бути перекриті. Насамперед це стосується російської нафти й атомної енергетики. На жаль, ворог продовжує на цьому заробляти. Торік експорт товарів рф збільшився майже на 10%. Дохід росатому зріс на 17%. На кожному доларі, який іде до російського бюджету, — кров українців. І це треба пам’ятати всім, хто торгує з росією. Дякуємо партнерам за безпрецедентні санкції проти держави-терориста. Але наполягаємо на внесенні до десятого санкційного пакета ЄС російської атомної галузі.

Українська атомна енергетика зробила колосальний ривок для подолання залежності від російських постачальників твелів. Енергоатом розірвав контракт із компанією рф та перейшов на паливні збірки американської компанії Westinghouse. Подібним шляхом мусять рухатися країни Європи, яких підсадили на атомну голку росії. Досвід показує, що вплив росії ніколи не обмежується економікою, а завжди конвертується в агресивну політику. І це пряма загроза державності та суверенітету багатьох країн Європи», — наголосив Денис Шмигаль.

Терористи не зупиняються

Очільник уряду акцентував, що нині росія намагається зробити умови життя в Україні нестерпними: 14 ракетних атак на українську енергетику, остання атака на енергосистему — 10 лютого — тривала понад добу (ракетами та дронами було обстріляно шість енергооб’єктів та сім високовольтних підстанцій магістральних мереж). Але завдяки професійній роботі енергетиків після такого масованого удару вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами. І вже кілька діб поспіль ліміти споживання до областей не доводять. Незначні мережеві обмеження діють лише в Одесі та прилеглих районах, частині Херсонської та Харківської областей.

«Але ворог не зупиняється. Тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води.

Ще більша атомна загроза. Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Нікому не треба пояснювати, чим це загрожує Україні, Європі та світу загалом. Тому цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, щоб вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям. В іншому разі зіткнемося з екологічною катастрофою, що матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту», — заявив Прем’єр.

Рішення уряду

Говорив очільник уряду про ще одну постійну загрозу — масове мінування українських територій.

«Через російських терористів Україна стала однією з найбільш забруднених мінами і снарядами країн у світі. Розмінування стане одним із п’яти пріоритетів відновлення вже цього року. Рухаємось у напрямі створення Центру гуманітарного розмінування, який дасть змогу системно підійти до цього завдання», — зазначив він.

На засіданні Кабмін створив Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування, яку очолить перший віцепрем’єр-міністр. Основне завдання групи — координація всіх органів влади, визначення стратегії та дорожньої карти, за якою слід рухатися.

В умовах війни та післявоєнного відновлення уряд мусить дбати про власні природні ресурси. Зокрема, про корисні копалини, які мають стратегічне значення для економіки та оборони. Тож уряд ухвалив список таких копалин, а також родовищ, де їх видобувають. Ідеться про ванадій, літій, титан, уран та сіль. 26 родовищ надаватимуть у користування на умовах угод про розподіл продукції. Це має створити широкі можливості інвесторові в реалізації проєкту, а держава отримає свою частку, яку використає для розвитку економіки.

Кабмін схвалив важливий документ для нацбезпеки — законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

«Буде створено диверсифіковану систему зберігання. У разі настання кризової ситуації в резервах будуть запаси, які в об’ємах становитимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Це дасть змогу бізнесу, громадянам та всій країні спокійно подолати будь-які виклики в паливній галузі. Законопроєкт передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу. Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — питання нацбезпеки, яке актуальне нині, але залишиться важливим і після нашої перемоги та завершення війни», — прокоментував Прем’єр.

Уряд продовжує розвивати логістику в західному напрямку. Ухвалено розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою. Ідеться про залізничну станцію «Березине», де нещодавно відновлено рух потягів. Цей маршрут важливий для транспортних перевезень зокрема українського зерна. Тож створюють альтернативні шляхи, щоб компенсувати втрати через російську часткову морську блокаду.

Кабмін ухвалив постанову, яка максимально прискорить та спростить імпорт товарів військового призначення, зокрема БПЛА та комплектуючих, що дасть змогу нашим захисникам оперативніше отримувати і використовувати технології на фронті. Ці технології мають важливе значення на полі бою, адже вони змінюють хід війни і зберігають життя наших військових. Відтепер імпортери зможуть ввезти такі товари без отримання дозволу Держекспортконтролю.