Підсумки реформи державних і комунальних друкованих ЗМІ, яка завершилася у грудні 2018 року, прокоментував на засіданні колегії Держкомтелерадіо його очільник Олег Наливайко. «Мета цієї реформи — обмеження впливу держави на ЗМІ, що було зобов’язанням України перед ПАРЄ. Фактично Україна відмовилася від спадку радянського минулого, коли існував тотальний контроль держави за ЗМІ. Ми вдячні міжнародним партнерам, які супроводжували реформування, зокрема фахівцям ОБСЄ, Ради Європи та Європейського Союзу», — зазначив посадовець.
Станом на 27 січня 2019 року реформовано 507 друкованих ЗМІ та редакцій, а саме: 480 комунальних, що становить 80% загальної кількості видань, які виходили, та 27 державних (33% загальної кількості видань, що виходили друком). Лідерами реформування були Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська області. Аутсайдерами — Київська, Закарпатська області та місто Київ.
Ще на початку реформи було виявлено багато білих плям у законодавчому механізмі роздержавлення ЗМІ. Але неодноразові спроби вдосконалення законодавства, на жаль, не підтримала Верховна Рада, зауважив Олег Наливайко.
Реформу гальмували засновники друкованих ЗМІ й редакцій, які свідомо не ухвалювали рішення про реформування, і це призводило до порушення прав трудових колективів редакцій. З іншого боку, спостерігалася інертність багатьох редакційних колективів, які сподівалися на пролонгацію роздержавлення, а також розраховували на фінансову підтримку місцевої влади.
«Незважаючи на труднощі, які супроводжували процес реформування, можемо констатувати, що більшість комунальних друкованих видань реалізувала своє право на реформування, — цитує слова глави відомства прес-служба Держкомтелерадіо. — Очевидно, що кількість реформованих видань була б ще більшою, якби запропоновані законодавчі ініціативи, спрямовані на вдосконалення законодавчого врегулювання процесу реформування, вчасно ухвалила Верховна Рада».
На виконання вимог статті 12 закону про реформування Держкомтелерадіо розробив проект Порядку надання адресної фінансової підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження, який проходить процедуру погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади. Держкомтелерадіо надав пропозиції Мінфіну передбачити в держбюджеті України на 2019 рік відповідні видатки обсягом 37 мільйонів гривень.
Присутній на засіданні колегії представник Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи, голова офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг подякував колективу й керівництву Держкомтелерадіо за плідну співпрацю у реалізації реформи державних і комунальних друкованих ЗМІ, наголосивши, що Рада Європи готова підтримувати реформи в нашій країні.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»