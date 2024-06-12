Конференцію з питань відновлення України в Берліні відкрили вчора Президент України Володимир Зеленський, канцлер ФРН Олаф Шольц і Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн.

У виступі Президент Володимир Зеленський заявив зокрема, що росія скидає на українські міста й села до ста керованих авіаційних бомб щодня. Глава держави зазначив, що нині найбільша російська стратегічна перевага над Україною — це перевага в небі. Відповіддю на цей терор є протиповітряна оборона. Президент подякував Німеччині за глобальне лідерство в допомозі нашій країні із захистом неба.

«Ми потребуємо щонайменше семи систем Patriot додатково, щоб закрити основні наші міські агломерації найближчим часом, і це буде драйвером збереження нормального життя в Україні, якого так заслуговують наші люди. Тобто прямої допомоги обороні та гарантії, що економічне життя країни не буде зруйновано», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що Україна разом з Німеччиною, Нідерландами, Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами працює над тим, щоб забезпечити нашій країні більше ППО. І вже бачать, як і коли зможуть доправити нові системи.

Олаф Шольц у виступі оголосив про передачу Україні третьої системи Patriot та установок IRIS­T. Про цю допомогу Президент і федеральний канцлер домовилися у квітні.

«Найнагальніша потреба української армії зараз — боєприпаси, зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установки IRIS­T, Gepard, ракети та боєприпаси», — сказав він.

Канцлер закликав присутніх підтримати ініціативу Німеччини зі збільшення спроможності захисту українського неба.

Енергетика: відновити генерацію

Наша держава має всю природну основу для сучасної енергетики. Про це Володимир Зеленський сказав у Берліні, виступаючи на Міжнародній конференції з відновлення України. Глава держави зауважив, що газова генерація вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, а згодом її буде переведено на водень, вона балансуватиме нову зелену енергетику. Він наголосив, що в цій галузі європейські й зокрема німецькі компанії — технологічні лідери.

«Саме в цій галузі в нас є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності вже цьогоріч. І ще 4 ГВт — протягом наступних найближчих років. Саме в цій галузі в межах нашої конференції ми підписуємо перші контракти. І саме для цього потребуємо вашого максимального лідерства», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент закликав зробити все, щоб зберегти наявну генерацію й відновити ту, яку Україна втратила через російську агресію.

Міжнародна конференція з відновлення України фокусується на чотирьох основних темах: залучення приватного сектору до відбудови, соціальне відновлення та людський капітал, відновлення громад і регіонів та вступ у ЄС і відповідні реформи.

Наприкінці виступу Володимир Зеленський зазначив, що нині на рівні урядовому, і на рівні громад, і на рівні компаній готуються до укладення сотень угод.

«Тут присутні наші друзі із країн­партнерів, і не лише з Європи. Із цієї конференції ми вийдемо з домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони — щодо виробництва в Україні військової техніки та зброї; і для нашої енергетики — для ремонтів та розбудови нової та більш сучасної енергетики; і для нашого соціального життя — і це стосується зокрема освіти у громадах, будівництва житла, постачання медичного обладнання.

Окремо хочу відзначити підтримку підприємництва в Україні. Це вже сказав пан канцлер. Це все те, що додає нам життєстійкості в умовах війни та відчуття, що життя все одно переможе.

Я впевнений, що Україна реалізує свій проєкт національного відновлення. І це стане проєктом європейського відновлення. Чи може це відбутися без Німеччини? Точно ні. І це саме той випадок, коли глобальна німецька сила матиме очевидне підтвердження — підтвердження силою українського життя», — підсумував Президент.

Подяка за прихисток українців

Під час робочого візиту в Німеччину Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним Президентом ФРН Франком­Вальтером Штайнмаєром. Глава Української держави подякував Німеччині й німецькому народові за значну всебічну допомогу нашій країні. Володимир Зеленський окремо відзначив, що ФРН надала тимчасовий захист понад мільйону українців — найбільшій кількості серед європейських держав.

Лідери обговорили безпекову ситуацію в Україні та поточні потреби нашої країни на тлі російських атак на українську енергетику й активних бойових дій уздовж усього фронту.

Президент України подякував Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України.

«Високо цінуємо загальноєвропейське лідерство Німеччини та всю надану Україні допомогу. За підсумками Міжнародної конференції з питань відновлення України розраховуємо на конкретні домовленості та результати для розвитку економіки, притоку іноземних інвестицій і ліквідації наслідків масштабних руйнувань, спричинених російською агресією», — зазначив Володимир Зеленський.

Джерело: Офіс Президента