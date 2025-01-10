Українські високопосадовці обговорили поглиблення співпраці між Україною та ОБСЄ із чинною головою організації — очільницею МЗС цієї країни

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в середу з чинною головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.

1 січня розпочалося річне головування Фінляндії в ОБСЄ. Володимир Зеленський зазначив, що свій перший візит на цій посаді Еліна Валтонен здійснила саме в Україну, і це важливий символ підтримки нашої держави. Він подякував міністрові закордонних справ, уряду, Президентові та всьому фінляндському народові за підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Фінляндія надала 26 пакетів оборонної допомоги на загальну суму понад 2,3 млрд євро.

Окремо Володимир Зеленський відзначив участь Фінляндії в першому Саміті миру та тематичних конференціях за його підсумками.

«Ми розраховуємо на ваше лідерство та головування в ОБСЄ. І я хочу обговорити з вами та вашою командою, що саме ОБСЄ може зробити для України, передусім для наших дітей, для наших воїнів, для наших героїчних людей, яких утримують у російських тюрмах», — сказав Президент.

Під час зустрічі обговорили підготовку до спеціального посиленого засідання Постійної ради ОБСЄ, присвяченого третім роковинам повномасштабного вторгнення рф в Україну, і відзначення цього року 50-ї річниці Гельсінського заключного акта — документа, на основі якого було створено організацію. Принципи цього акта лежать і в основі формули миру та плану перемоги.

Окремо приділили увагу посиленню санкцій проти тіньового флоту рф, який дає змогу державі-агресору фінансувати війну. Еліна Валтонен наголосила, що росія використовує тіньовий флот для підриву граничної ціни на нафту, а він створює реальну загрозу довкіллю.

«Як Фінляндія та як країна, що головує в ОБСЄ, ми робитимемо все, щоб досягти справедливого та стійкого миру для вашої країни. Україна залишатиметься пріоритетом для всієї організації», — запевнила вона.

Очільниця МЗС Фінляндії зазначила, що підтримує підхід «мир завдяки силі» та право України на самооборону в умовах неспровокованої російської агресії.

Бути єдиними у протидії спільним викликам

Санкційний тиск проти росії дає результат, і світ має зосередитися на подальшому посиленні обмежень. Про це йшлося на зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та чинної голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.

Особливу увагу сторони приділили координації зусиль для боротьби з тіньовим флотом росії.

«Фінляндія чудово розуміє загрози, які він становить для безпеки Європи. Маємо бути єдиними у протидії спільним викликам», — зауважив Денис Шмигаль. Він порушив питання запровадження санкцій проти ядерної галузі рф.

Прем’єр-міністр подякував Фінляндії за організацію конференції, присвяченої восьмому пункту української формули миру «Екологічна безпека», а також за ініціювання створення коаліції цивільного захисту.

«Для нас надзвичайно важливий досвід Фінляндії в розбудові укриттів. Продовжуємо активну роботу для залучення країн до коаліції, щоб створити безпечні умови для наших громадян у всій країні», — сказав очільник українського уряду.

Він наголосив, що Україна цінує допомогу, яку надають фінський уряд і народ від початку повномасштабного вторгнення росії. «Розраховуємо, що президентство Фінляндії в ОБСЄ сприятиме встановленню справедливого миру та посиленню безпеки в Європі», — зазначив Прем’єр.

Використовувати всі можливості дипломатії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга й Еліна Валтонен провели переговори щодо пріоритетів фінського головування в ОБСЄ 2025 року, а також із двостороннього порядку денного українсько-фінської співпраці. Андрій Сибіга висловив вдячність фінському головуванню в ОБСЄ за визначення підтримки України та протидії російській агресії як своїх пріоритетів на 2025 рік.

Глава МЗС наголосив, що ОБСЄ має й надалі залишатися платформою для притягнення росії до відповідальності у зв’язку зі збройною агресією рф проти України, яка триває, та гібридною війною проти Європи.

«Не лише тіньовий флот, а й справжні наміри росії треба виводити з тіні», — сказав він.

Глава українського зовнішньополітичного відомства висловив сподівання на посилення роботи ОБСЄ в документуванні російських злочинів, збереження фокусу на питаннях депортації дітей, утримання цивільних заручників, а також долі трьох співробітників Організації, які перебувають у російському полоні: Вадима Голди, Максима Петрова та Дмитра Шабанова. Андрій Сибіга привернув особливу увагу до страт українських військовополонених, які вчиняють російські окупанти, і закликав ОБСЄ надати оцінку цим систематичним порушенням Женевських конвенцій.

«Ми використовуватимемо кожен міжнародний майданчик, щоб привертати увагу до тортур, страт і неналежного поводження з українськими військовополоненими. Ми продовжимо вимагати доступу до них міжнародних моніторів і медиків і загалом їхнього звільнення. Ми пам’ятаємо про кожного українця та українку в російських тюрмах», — підкреслив він.

Міністр наголосив на важливості високого рівня представництва ОБСЄ на Глобальному саміті миру торік і висловив сподівання, що Фінляндія продовжить цю динаміку та зробить формулу миру основою для роботи ОБСЄ на українському напрямі.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство закордонних справ