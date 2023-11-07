Президент України і Прем’єр-міністр обговорили початок передвступних переговорів з її Президенткою Урсулою фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побувала в українській столиці в суботу. Вона зустрілася з першими особами держави, виступила у Верховній Раді.

«Коли ми почнемо переговори про членство України — я в це дуже вірю, — це означатиме кілька принципових речей. Перше: уже не буде сірих геополітичних зон у Європі. Друге: ми забезпечимо нову основу для розвитку і України, і всіх європейських країн. І третє: ми гарантуємо нашій державі та українському народові реальну економічну та соціальну безпеку. Таку безпеку, яка відповідає нашим цінностям — цінностям європейців», — зазначив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками переговорів із Президенткою Європейської комісії.

Глава держави акцентував, що Україна не просить для себе особливих умов на шляху в ЄС і виконує всі рекомендації Європейської комісії. За його словами, навіть під час повномасштабної війни Україна не зупиняється на шляху необхідних державі реформ.

«Рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, ми реалізували. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свободи національних спільнот, і більшої прозорості в роботі державних інституцій, і посилення нашої держави, антикорупційної інфраструктури», — заявив він.

Володимир Зеленський повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який додасть антикорупційній системі можливостей працювати ефективно.

Крім того, готують законопроєкт про лобізм, який зробить прозорішими політичні процеси та надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів та інших осіб, що намагаються обійти верховенство права.

Триває робота щодо цифровізації державних послуг і самого функціонування державних інституцій.

«Україна буде максимально готова і до початку переговорів із Євросоюзом щодо вступу, і згодом до повноправного членства в ЄС», — запевнив глава держави.

Володимир Зеленський обговорив із Президенткою Єврокомісії питання конкретної підтримки Української держави та суспільства в захисті від російської агресії. Він акцентував, що оборонна й фінансова підтримка має залишатися сталою та надійною.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості спільної роботи, щоб доходи від російських активів у Європі та світі були спрямовані на компенсування шкоди, завданої російською війною в Україні.

«Я дякую нашим європейським партнерам за пошук відповідних юридичних кроків», — сказав він.

Також Україна дуже очікує на запровадження нового санкційного пакета ЄС щодо рф, який завадить росії обходити наявні обмеження, зокрема через європейські компанії та територію держав — сусідів рф.

«Санкції мають працювати на сто відсотків, щоб ця війна скоріше завершилася перемогою України та всієї Європи — нашого спільного європейського дому», — наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Україна досягла значного прогресу на шляху до членства в ЄС і наступного тижня Єврокомісія презентує звіт щодо розширення.

«Ми вражені реформами, які ви здійснюєте в розпал війни. Ми не повин-ні забувати про те, що ви ведете війну за власне існування й водночас глибоко реформуєте свою країну», — сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн відзначила досягнення України на шляху економічної модернізації та відбудови. За її словами, Єврокомісія працює над наданням нашій державі додаткових 50 млрд євро на період до 2027 року.

«Ми також розробляємо план, спрямований на модернізацію, реформування та інвестиції в Україні. Тобто план реформ — це ключ для доступу до 50 млрд євро. Досягнуто значного прогресу, і ми готові протягом наступних кількох тижнів перейти до фінішної прямої», — розповіла вона.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості роботи шляхів солідарності, які допомагають Україні експортувати сільськогосподарську продукцію. Вона відзначила зусилля нашої держави щодо відновлення навігації в Чорному морі.

Президентка Єврокомісії зауважила, що санкційний тиск на росію треба посилювати й незабаром буде ухвалено 12-й санкційний пакет.

Урсула фон дер Ляєн також відзначила важливість третьої зустрічі радників лідерів держав, яка відбулася на Мальті й стосувалася української формули миру, і наголосила на підтримці шляху України до справедливого й тривалого миру.

«Радий вітати вас у Києві напередодні ухвалення важливих політичних рішень, яких очікує українське суспільство. Розраховуємо на позитивний висновок щодо виконання семи рекомендацій і початку передвступних переговорів. Віримо, що Україна вже в найближчому майбутньому стане членом Європейського Союзу», — сказав під час зустрічі з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, Україна зі свого боку, попри повномасштабну агресію росії, продовжує реалізацію всіх реформ. Він подякував за високу оцінку цих кроків.

Денис Шмигаль та Урсула фон дер Ляєн також обговорили фінансову підтримку України. Глава українського уряду високо оцінив спільну роботу над програмою Ukraine Facility: «Це важливий документ для розвитку нашої держави й перетворення на успішну європейську країну».

Прем’єр-міністр України подякував пані Урсулі фон дер Ляєн за її особистий внесок у розвиток двосторонньої співпраці, а також у створення коридорів солідарності, які допомагають українській економіці функціонувати у складних воєнних умовах.

Джерело: Офіс Президента,Департамент комунікацій Секретаріату КМУ