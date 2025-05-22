Кабінет Міністрів на засіданні 21 травня схвалив законопроєкти щодо розширення процесу дерегуляції. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, перший законопроєкт передбачає скасування 63 дозволів та погоджень у галузях медицини, довкілля, водного та лісового господарства, аграрного сектору, енергетики, зовнішньоекономічної діяльності, освіти та культури. Другий документ, як зазначив Денис Шмигаль, вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, скасовуючи відповідальність за відсутність дозволів, анулювання яких передбачено першим ухваленим законопроєктом.

«Розраховуємо, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить ці законодавчі акти», — висловив сподівання Прем’єр-міністр, додавши, що цим уряд і парламент зроблять важливий крок назустріч українському бізнесу. Він наголосив, що уряд уже скасував понад 1900 регуляторних актів у різних царинах.

«Значну частину дозвільних процесів цифровізовано. Оформити дозвіл тепер можна за лічені хвилини», — зазначив Денис Шмигаль.

Створення безпечних умов у школах

Кабінет Міністрів розподілив 272,5 мільйона гривень субвенції для місцевих бюджетів 21 області та Києва на облаштування цього року безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомив на засіданні Денис Шмигаль.

«Очікуємо від регіонів та громад ефективного використання цих коштів. Наша спільна мета — захистити кожну дитину, створити комфортне освітнє середовище, дати дітям простір для здобуття знань, соціалізації і розвитку», — наголосив Прем’єр-міністр. За його словами, 2025 року спільно із громадами заплановано реалувати 185 проєктів з будівництва укриттів в українських школах. Загалом, як зазначив Прем’єр, у межах комплексної політики «Школа офлайн» на цей рік передбачено понад 11 мільярдів гривень дотацій і субвенцій на облаштування укриттів та понад 2 мільярди гривень — на закупівлю шкільних автобусів.

Стабільне фінансування потреб Сил оборони

Держава послідовно і в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед громадянами. На цьому наголосив Прем’єр-міністр на засіданні уряду.

«За чотири місяці 2025 року із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трильйона гривень на пріоритетні видатки», — повідомив глава уряду. Він підкреслив, що понад 365 мільярдів гривень із зазначених коштів спрямовано на зарплати військовослужбовцям, майже 84 мільярди — на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для Сил оборони.

«Загалом на безпеку та оборону витрачено понад 60 відсотків усіх видатків загального фонду державного бюджету. Повноцінне фінансування Сил оборони — незмінний пріоритет уряду з перших днів повномасштабного вторгнення. Усі зобов’язання перед нашими захисниками держава виконує вчасно та в повному обсязі. Так буде і надалі», — наголосив Прем’єр.

Денис Шмигаль повідомив, що серед загальних бюджетних видатків ключовим залишається фінансування соціального сектору. Зокрема, за чотири місяці Програму медичних гарантій НСЗУ профінансовано на понад 50 мільярдів гривень, майже 213 мільярдів спрямовано на соціальні виплати, допомоги, стипендії, ще 54 мільярди гривень — на підтримку громад.

Прем’єр-міністр відзначив допомогу у фінансуванні невійськових видатків партнерів нашої країни, але наголосив, що росія повинна заплатити за всі завдані збитки та злочини через відповідальність злочинців і фінансово. Глава уряду наголосив, що до Міжнародного реєстру збитків, спричинених російською агресією, вже подано понад 27,5 тисячі заяв від українців. Заявки приймають за десятьма категоріями, зокрема щодо зруйнованої нерухомості, тілесних ушкоджень, втрати близьких, катувань та позбавлення свободи.

«Працюємо над тим, щоб до кінця року було відкрито всі 45 категорій Реєстру збитків», — зазначив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ