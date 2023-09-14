Майбутнє України — в ЄС. Україна вже досягла великих успіхів на євроінтеграційному шляху відтоді, як їй було надано статус кандидата. Проте повноправне членство — процес, який ґрунтується на конкретних заслугах у проведенні реформ. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європарламенті зі щорічним зверненням «Про становище Європейського Союзу».

Частину виступу, яку було присвячено політиці ЄС щодо України та розширенню, Урсула фон дер Ляєн почала з розповіді про українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Краматорську. Вона назвала її однією з найкращих молодих письменниць сучасного покоління та борчинею за справедливість. Очільниця Єврокомісії розповіла, що в перші дні війни Вікторія виїхала до Праги разом із сином. Залишивши хлопчика в безпеці, вона повернулася в Україну, щоб документувати воєнні злочини росіян.

«Через рік її вбила російська балістична ракета, коли вона вечеряла з колегами у Краматорську. Вона стала жертвою російського воєнного злочину, одного з незліченних нападів на безневинних цивільних осіб, — сказала вона. — Ми будемо поряд з Україною на кожному кроці так довго, як це буде потрібно».

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що від початку війни до ЄС виїхало майже 4 мільйони українців, яким було надано статус тимчасового захисту, що дає їм доступ до ринку праці, навчання та медичного обслуговування.

«Українців у ЄС нині вітають так само, як і в перші дні війни. Хочу оголосити, що Єврокомісія запропонує продовжити статус тимчасового захисту для українців у ЄС. Наша підтримка України триває», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Європарламент у червні 2022 року підтримав надання статусу країни-кандидата Україні та Молдові, засвідчивши, що майбутнє цих країн і країн Західних Балкан — в ЄС.

«Я говорила, що Європа завжди відповідає на історичні виклики, і нині історія закликає нас робити все, щоб наш Союз став повним», — сказала президент Єврокомісії.

За її словами, демократія, правовладдя, повага до фундаментальних прав людини завжди будуть основою ЄС — в його чинних державах-членах і тих, які збираються ними стати. У цьому зв’язку вона оголосила про план Єврокомісії розширити звіти з оцінкою стану верховенства права в державах-членах ЄС на країни, які перебувають у процесі вступу до блоку.

Щорічні звіти про верховенство права, започатковані ЄК у вересні 2020 року, покликані запобігти відступу від демократії та верховенства права в ЄС. У звітах детально проаналізовано інформацію про ситуацію з верховенством права в кожній державі-члені. За словами Урсули фон дер Ляєн, такі звіти дали змогу тісніше співпрацювати з державами-членами, щоб визначити прогрес і проблеми, котрі викликають занепокоєння, а також надати рекомендації на наступний рік.

«Я рада оголосити, що ми відкриємо звіти з верховенства права для тих країн, що вступають до ЄС, які прагнуть ще швидшого прогресу», — заявила очільниця ЄК. На її думку, це поставить країни-кандидати в рівні умови з державами-членами і підтримає їх у їхніх зусиллях з реформування.

Судячи із промови, всі гілки влади в ЄС дійшли до спільного принципового рішення готуватися до процесу розширення. І Єврокомісія стане тим органом, який пропонуватиме практичні кроки із цього приводу. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не повинен чекати на внесення змін в договір про Євросоюз, щоб ухвалювати рішення про розширення.

«Треба просто відповісти на питання, як на практиці працюватиме Союз, у складі якого понад 30 країн», — зазначила вона.

Саме тому, за словами Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія розпочне роботу над серією переглядів політики перед розширенням, щоб побачити, як кожну сферу, можливо, потрібно буде адаптувати до більшого ЄС.

«Нам потрібно буде подумати, як працюватимуть наші інституції: який вигляд матимуть парламент і комісія. Нам потрібно обговорити майбутнє нашого бюджету з того погляду, що він фінансує, як фінансує і як фінансується. Ми повинні зрозуміти, як забезпечити надійні зобов’язання у сфері безпеки у світі, де стримування має більше значення, ніж будь-коли», — заявила очільниця ЄК.

Свої пропозиції щодо реформування ЄС Єврокомісія запропонує на розгляд глав держав під час головування Бельгії у Раді ЄС, яке розпочнеться із січня наступного року.

«Ми керуватимемося вірою в те, що розширення нашого Союзу — найкраща інвестиція в мир, безпеку і процвітання нашого континенту», — заявила із трибуни Європарламенту Урсула фон дер Ляєн.