Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що наступного року працюватиме спільний контроль на кордоні із західними сусідами

«День за днем російські терористи продовжують атакувати наші міста. Завдають ударів по лікарнях, житлових будинках, об’єктах енергетики. Учора було влучання уламків дрона в житловий будинок у Києві. Тривають постійні обстріли наших східних регіонів, міст і сіл.

Енергетика України залишається однією з основних цілей російської армії. Проте завдяки проведеній роботі з підготовки до зими енергосистема зараз працює стабільно. Планових відключень у жодному регіоні немає», — зазначив на початку засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За це, за його словами, слід дякувати нашим енергетикам, які відзначають професійне свято.

«Ми кажемо «дякую» хоробрим та професійним чоловікам і жінкам, завдяки яким українські родини мають світло й тепло в домівках, завдяки яким працює економіка. Наші енергетики роблять титанічну роботу, і вся країна вдячна їм за це», — підкреслив глава уряду.

Він зауважив, що цього року вперше всією Україною відзначатимемо Різдво Христове за новим стилем — 25 грудня. Після війни цей день буде святковим і вихідним. Але нині війна. Тому для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури. Приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд.

Стратегія збільшення товарообігу

Говорячи про посилення вітчизняної економіки, Прем’єр зазначив, що один із ключових елементів цієї стратегії — розвиток логістики.

За останні півтора року тут відбулися кардинальні зміни. Підписано транспортний безвіз із Євросоюзом, який прибрав необхідність отримувати дозволи на вантажні перевезення. Одночасно модернізуються пункти пропуску на кордоні та відкриваються нові.

«На наступний рік ключове завдання — розпочати спільний митний та прикордонний контроль з нашими європейськими сусідами. Завдяки цьому досягнемо більшої інтеграції в європейський простір, прискоримо логістику, мінімізуємо корупцію», — наголосив Денис Шмигаль.

Дунайські порти України стали одним з головних елементів нової логістичної стратегії. За 11 місяців перевалка в цих портах становила 31 мільйон тонн. Це абсолютний рекорд.

Загальні інвестиції в інфраструктуру дунайських портів уже становлять майже 100 мільйонів доларів. Відкрито 23 нові термінали перевалки вантажів за рахунок приватних інвестицій.

Цього року нарешті закрито 20-річний конфліктний кейс із Румунією щодо виконання вимог Конвенції ЕСПО під час будівництва каналу Дунай — Чорне море.

«Ця історія негативно впливала на процеси нашої євроінтеграції та розвиток інфраструктурних проєктів. Ми системно підійшли до цього питання, виконали євроінтеграційні зобов’язання та розблокували розвиток інфраструктури придунайської території і для Румунії, і для України», — констатував Прем’єр.

На завершення теми логістики він згадав успіхи нового українського коридору Чорним морем. Результат — експорт 10 мільйонів тонн вантажів. Порти Великої Одеси прийняли більш як 330 нових суден під завантаження, ще майже 80 готуються прийняти найближчим часом.

Уряд стимулює бізнес і оборонну галузь

«На програми підтримки економічної активності, інвестицій та українських виробників наступного року спрямовуємо приблизно 40 мільярдів гривень, — зазначив очільник уряду й повідомив, що триватиме успішна програма безповоротних грантів «єРобота». — Сьогодні ухвалюємо рішення про збільшення програми фінансування мікрогрантів на 1,3 мільярда. Загальна сума програми тепер становить 3,2 мільярда гривень».

Також, за його словами, ухвалюють рішення про створення трьох нових індустріальних парків. Ідеться про два нові промислові парки на Хмельниччині та один на Львівщині. Очікують, що завдяки цим майданчикам буде створено приблизно 1,5 тисячі робочих місць, а сукупні інвестиції можуть перевищити 5,5 мільярда гривень.

2024 року триватиме програма доступного іпотечного кредитування «єОселя». Це нині один з основних стимулів для відновлення будівельної галузі.

«Сьогодні вносимо певні зміни до цієї програми, зокрема передбачимо можливість отримувати пільгову іпотеку на купівлю приватних будинків чи таунхаусів. Збільшуємо можливості для ветеранів війни скористатися програмою, уточнюємо питання страхування житла, вносимо інші зміни, які поліпшать роботу програми», — повідомив Денис Шмигаль.

Посилення оборонних можливостей також постійно на порядку денному. Тож учора продовжено звільнення від ПДВ та мита до 1 січня 2025 року таких категорій товарів: безпілотники, оптичні приціли, приціли нічного бачення, монокуляри та бінокуляри, переносні радіостанції, антидронові рушниці та багато іншого. Усе це потрібно, щоб ще краще забезпечити наші Сили безпеки та оборони.

Одночасно, за словами очільника уряду, продовжуємо посилювати безпеку в цивільному житті. Вносять зміни, які дають змогу долучити поліцію охорони до посилення безпеки в українських школах. Найближчим часом 500 поліцейських нестимуть службу в закладах освіти. Вони забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл, пропускний режим.

Наприкінці промови Денис Шмигаль привітав українських дипломатів із професійним святом: «Сьогодні на них покладено велику відповідальність. Ми маємо посилювати проукраїнську коаліцію у світі. Маємо забезпечити нашу державу всім необхідним для оборони та перемоги. Вдячний кожному працівникові дипломатичної служби за щоденну роботу в цьому напрямі».

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ