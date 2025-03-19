За словами Прем’єра, фінансування галузі за останні два роки зросло на 35 відсотків

Протягом останніх двох років фінансування освіти і науки збільшилося на 35 відсотків, піднявшись із 143 мільярдів гривень до 194 мільярдів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 18 березня.

«Одним із ключових пріоритетів у нашій роботі залишається розвиток української освіти. На четвертий рік повномасштабної війни ми не лише зберегли впорядкований освітній процес, а й адаптували його до реалій воєнного часу», — зазначив Прем’єр і додав, що увагу уряду зосереджено на п’яти ключових напрямах.

Першим Денис Шмигаль назвав комплексну політику «школа офлайн».

«Понад 100 тисяч дітей повернули до очного навчання з вересня минулого року. Прагнемо довести цей показник до 300 тисяч», — наголосив Прем’єр-міністр. За його словами, цього року на облаштування шкільних укриттів спрямовано 6,2 мільярда гривень, 3,8 мільярда вже розподілили між громадами для втілення 60 проєктів. Окрім цього, 1,6 мільярда спрямовано на закупівлю понад 600 шкільних автобусів, що гарантує доступ дітей до освіти та підтримує вітчизняний автопром, адже транспорт закуповують в українських виробників.

Нова українська школа також у фокусі уваги. За два роки фінансування реформи збільшено на 50 відсотків, а бюджет НУШ цього року перевищує 2 мільярди гривень.

«Створюємо базу для профільної реформи. З 2027 року учні обиратимуть профіль навчання. Це шлях до усвідомленого вибору професії. Нещодавно розподілили 500 мільйонів гривень на матеріально-технічне оснащення шкіл. Заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що уряд 2025 року продовжує та розширює програму безоплатного харчування у школах.

«Понад 1,6 мільйона дітей у 1—4 класах харчуються безкоштовно. Для цього надано фінансування обсягом понад 2,8 мільярда гривень. Амбітна мета — поширити цю практику на всіх учнів. Зокрема, з вересня — на школярів у прифронтових областях», — зазначив Денис Шмигаль. Він додав, що уряд спрямує 1,2 мільярда гривень на модернізацію харчоблоків, які оновлюватимуть за трьома інноваційними моделями: базова кухня, опорна кухня та фабрика-кухня.

Ще один напрям, на якому зосереджується Кабінет Міністрів, — розвиток профтехосвіти. За словами Прем’єра, вже обладнано майже 100 майстерень, з них понад 30 запрацювали цієї зими. 2025 року передбачено 540 мільйонів гривень для відкриття ще до сотні майстерень, щоб готувати кадри для відбудови України та створювати нові можливості для ВПО, а також усіх охочих.

Підтримка тих, хто навчає і виховує молодь, — важливий акцент у роботі уряду. Денис Шмигаль повідомив, що фонд оплати праці вчителів цього року становить 115 мільярдів гривень. Майже 500 тисяч освітян отримують щомісячні доплати 1000 гривень, а з вересня обсяг доплат подвоїться. Також передбачено фінансування для підвищення кваліфікації педагогів.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ