На Донеччині рашисти, які марили «визволити» її повністю, відступають зі свого часу загарбаних територій

Рідкісний керівний йолоп-колабораціоніст в ОРДЛО після загарбання рф 2014 року частини Донбасу не нахвалявся «визволити» весь регіон і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. А після початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну вони ще впевненіше розпатякували, що такі плани нарешті буде втілено якщо не за тиждень, то за місяць переможних боїв. А за місяць-два — напевне.

Нині дивом ще вцілілі посадові особи та підконтрольні їм пропагандистські ресурси дедалі дужче нагадують побитих псів. Оскільки підстави для жалібного скавуління збільшуються майже кожного згубного для них дня.

«Відбувся рух поблизу селища Опитне Донецької області: Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту. Протягом тижня українські військові мали частковий успіх біля Новомайорського. На бахмутському напрямку ЗСУ мають певні успіхи поблизу Кліщіївки та Андріївки. Там ми витісняли супротивника із позицій, і в нас є певне просування вперед», — повідомила в понеділок заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Маємо успіх, і він дуже істотний»

Окремими деталями несподіваного і згубного для рашистів контрнаступу Сил оборони поблизу Авдіївки не забарився поділитися і начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«На півдні від Авдіївки маємо успіх, і він дуже істотний. Вороги не чекали наступу із цього південного напрямку. Зо дві доби тому, коли російські загарбники штурмували позиції міста з півночі і були на цьому сконцентровані, наші хлопці провели блискавичну операцію із протилежного боку, зайняли частину Опитного і закріпилися там. Тривають бої в самому населеному пункті, сподіваюся, що невдовзі він буде повністю під контролем України», — каже Віталій Барабаш.

Назва селища походить від Донецької овочево-баштанної дослідної станції, яка працювала на його території. Проте після того, як кремль почав підступну гібридну війну, в Опитному, яке опинилося в зоні бойових дій, вже дев’ять років не до вирощування найкращих зразків сільськогосподарської продукції. Тривалий час населений пункт перебував під постійними обстрілами орків, які відверто порушували мінські угоди та інші домовленості про припинення вогню, а в листопаді 2022 року російсько-окупаційним військам вдалося його захопити.

Загарбники майже повністю знищили Опитне, а тому більшість місцевих жителів стали виїжджати звідти ще 2014 року, коли «рускій мір» тільки почав обстрілювати селище з гармат і мінометів. Напередодні повномасштабного вторгнення кремлівської орди там мешкало майже пів сотні людей. Тепер їх значно менше, але про їхню долю стане відомо вже після того, як весь населений пункт перебуватиме під контролем ЗСУ.

І нарешті важлива деталь. Від багатостраждального селища Опитне, що лежить на південь від також потерпілої Авдіївки, всього п’ять кілометрів до Донецька. А його околиці до злітної смуги Донецького міжнародного аеропорту ще ближче — за два-три кілометри. Уявляєте настрій московитських загарбників і тамтешніх зрадників в обласному центрі, які дев’ять років самі себе переконували, що «ось-ось» вийдуть на адміністративні кордони Донбасу і посунуть далі, а тепер готові пакувати валізи і тікати звідти доки не пізно?

Важкі бої тривають біля колишнього адміністративного центру Донеччини міста Бахмут. Сили оборони, продовжуючи контрнаступальні операції, визволили українські території біля Кліщіївки та Андріївки, що лежать на південний захід від розтрощеного ворогами Бахмута.

«Стримують ворога і проводять штурмові дії»

Певна річ, вороги намагаються повернути істотно втрачену воєнну ініціативу і, залучивши резерви, вдаються до потужних обстрілів і безуспішних атак на українські позиції.

«На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримують ворога і проводять штурмові дії. ЗСУ тримає оборону поблизу Авдіївки, Кераміка, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби ворог здійснив майже 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій», — повідомляють із Генштабу.

З огляду на очевидні невдачі на фронті рашистські окупанти дедалі частіше і вже відкрито нарікають на безглуздість і безперспективність так званої сво та неадекватність лідера кремля, який змушує їх гинути «ні за що» на українському Донбасі.

За інформацією американського аналітичного центру «Інститут вивчення війни», найчастіше пригнічені поразками московити скаржаться на проблеми з постачанням зброї та її низьку якість: вони аж кричать, що дальність і влучність російської контрбатарейної боротьби значно поступається можливостям українських артилеристів. Вороги волають про брак нормального зв’язку між підрозділами, які через це нерідко криють одне одного «дружнім вогнем». Віднедавна почастішали скарги на евакуацію населення, що начебто заважає їм успішно воювати. А ще багато скарг на бездарне командування та цинізм командирів на місцях, які чомусь ігнорують евакуацію з поля бою поранених бійців та тіл загиблих. І це, підтверджують самі рашисти, дедалі частіше змушує їх здаватися в український полон або вдаватися до дезертирства і тікати геть якнайдалі від зони бойових дій.

12 вересня ЗСУ домоглися чергових перемог на бахмутському напрямку: успішні контрнаступальні операції провели в напрямку населених пунктів Кліщіївка, Предтечине, Андріївка, Курдюмівка та Дачне. Зазнавши чималих втрат, вороги відступають, однак жорстокі бої тривають.

«На бахмутському напрямку тривають важкі бої Сил оборони з російськими окупантами, які застосовують всі наявні засоби озброєння: 527 разів на добу окупаційні війська рф обстріляли позиції ЗСУ, відбулося 12 боїв, у яких ліквідували 212 російських окупантів», — розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ України Ілля Євлаш.

Величезні втрати рашистів під Бахмутом, який для них має особливе похмуре значення, підтверджує і пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашніков.

«Сили оборони стримують окупанів та відтягують на себе, пробивають оборону. На окремих ділянках армія рф має небезпечну ситуацію, коли ЗСУ можуть прорвати оборону і почати розвивати контрнаступ. Втрати вороги за добу становлять від роти, а це 120 солдатів, до двох рот», — уточнив він.

А про катастрофічний моральний стан окупантів та втрати ще й на пропагандистському фронті в тилу свідчить і така недавня подія. Увечері в центрі Донецька крута автомашина збила зрадника України геннадія дубового, який ще з 2014 року воював на боці рашистів, а далі став «воєнкором». Ще місяць тому він наважувався на відносно критичні дописи про ганебні поразки на фронті «другої у світі армії» та неспроможність перемогти у війні, яку розв’язав кремль.

За попередньою інформацією, «воєнкора» вбив командир комендантського полку «днр» вячеслав сніткін, який має звичку гасати на великій швидкості, ігноруючи сигнали світлофорів та інші правила дорожнього руху. Свідомо це сталося чи випадково, знає тільки той, хто був за кермом. А кремлівська пропаганда вже написала, що колега «загинув на фронті».

А що? Фронт і справді вже на порозі окупованого ще 2014 року Донецька.