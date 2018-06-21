Започатковану урядом програму боротьби з контрабандою «Україна без контрабанди» буде стовідсотково реалізовано — спільно із силовими відомствами і за лідерства фахівців Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної служби і Національної поліції. У цьому запевнив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він розповів про десять типових великих схем контрабанди, які нині є на вітчизняній митниці (від використання так званих піджаків і оформлення вантажу за підробними документами до офшорів для ввезення імпорту без розмитнення), і нагадав, що днями відбулося засідання спеціальної координаційної наради, де й було напрацьовано і схвалено чіткий план з їхнього викорінення.

«Ми працюємо над створенням робочих місць, реалізуємо проекти економічного відродження. Але в різні сфери проникають нечисті на руку представники влади, правоохоронних органів і будують схеми, — сказав глава уряду. — Маємо десятки мільярдів гривень, які за участю схемщиків і представників влади йдуть поза межі бюджету. Терпіти це не збираюся».

Кошти спрямують на потреби українців

Прем’єр-міністр нагадав, що торік до бюджету з митниці додатково залучили понад 70 мільярдів гривень завдяки детінізації кордону. Але з’явилися інші схеми. І через них до держбюджету поки що не потрапляє 70—100 мільярдів гривень, або майже 4 мільярди доларів, які можна було б використати для підвищення пенсій, розвитку медицини й соціальної сфери країни. Прем’єр висловив упевненість, що боротьба з контрабандою буде успішною і десятки мільярдів гривень обов’язково буде-таки спрямовано на потреби українців.

Глава уряду закликав представників усіх силових відомств, а також Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро проявити сильну й стійку позицію протидії схемам на кордоні, наголосивши, що кожного, хто взяв хоч гривню від цих оборудок, слід заарештовувати.

«Наше об’єднання дасть змогу жорстко карати всіх тих, хто має стосунок до контрабанди. Будемо знищувати тіньові схеми й залучати кожну гривню до бюджету. План у нас готовий. Ми презентуємо його. Але попереджаю всіх: стережіться й починайте служити державі», — резюмував Прем’єр, анонсувавши проведення 21 червня всеукраїнської селекторної наради з питань ситуації на кордоні й припинення контрабандних схем.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував ввести кримінальну відповідальність за статтями про контрабанду. «За Януковича в нас було декриміналізовано контрабанду через державний кордон. Ми єдина країна в Європі, в якій контрабанду декриміналізовано. Цьому треба покласти край. Вважаю, що ми повинні відправити законопроект до Верховної Ради і запропонувати знову визнати контрабанду кримінальним злочином», — сказав міністр. Прем’єр підтримав його і дав доручення розробити відповідний законопроект.

Сімейний лікар має бути конкурентним

Не менш важливим питанням для обговорення на засіданні став стан запровадження реформ у охороні здоров’я. Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк розповів, що від початку кампанії «Лікар для кожної сім’ї» вже понад 9 мільйонів українців уклали декларації з лікарями про медичне обслуговування. І досвід переконує, що популярність цієї програми виявилася неочікуваною навіть для найбільших оптимістів. Адже планували, що за перші півроку лікарів оберуть близько 2 мільйонів людей.

«Нині щоденно майже 200 тисяч осіб обирають лікаря, а 20 тисяч лікарів у всіх куточках держави — від мегаполісів до маленьких сіл — вже набрали максимальну кількість потенційних пацієнтів. Усі послуги, які надають ці лікарі, стовідсотково компенсуватимуть з державного бюджету», — запевнив він.

А голова Національної служби здоров’я Олег Петренко повідомив, що 2018 року заклади первинної медичної допомоги, які уклали контракти з Національною службою здоров’я, мають отримувати фінансування за новою моделлю: щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали декларації. 25 квітня Кабінет Міністрів затвердив тариф на оплату медичних послуг первинної медичної допомоги обсягом 370 гривень на рік за обслуговування одного пацієнта. І від кількості пацієнтів вона може зрости удвічі чи навіть у чотири рази.

Він зазначив, що від цих лікарів вимагатимуть надавати пацієнтам обов’язкові сервісні послуги: попередній запис на прийом телефоном чи через інтернет, забір аналізів у місці надання допомоги, а також лікар має бути доступним для пацієнтів у вихідні та святкові дні.

Прем’єр схвалив темпи запровадження медреформи і пообіцяв, що медики, які працюватимуть сумлінно, так, щоб пацієнти, які уклали з ними угоди, були повністю задоволені, обов’язково отримуватимуть відповідну фінансову винагороду. Їхні зарплати можуть бути навіть удвічі вищими, ніж у колег.

Конкретно й по-діловому

На завершення засідання урядовці схвалили стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року. Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів наголосив, що документ визначає напрями реалізації середньострокових реформ оборонно-промислового комплексу і відповідного законодавства, яке має ухвалити парламент.

«Реалізація стратегії на сьогодні дасть змогу розпочати другий етап реформи оборонно-промислового комплексу. Ми завершимо проведення інституційної перебудови оборонно-промислового комплексу, вдосконалимо функціонування на всіх рівнях системи оборонної промисловості країни», — наголосив посадовець.

Схвалено й проект указу Президента про призначення державної стипендії призерці Олімпійських ігор Наталії Тобіас та призначення стипендій Президента видатним спортсменам і тренерам України з олімпійських видів спорту. Затверджено типове положення про користування гуртожитками і схвалено план додаткового оснащення сільських амбулаторій, передусім щодо забезпечення обладнання та закупівлі службових автомобілів. Єдина умова надання допомоги — фінансова участь місцевої влади.

Коментуючи рішення, глава уряду зазначив, що держава готова надати ресурси на село, забезпечити будівництво та реконструкцію амбулаторій. Але є, приміром, питання підтримки фахівців, надання їм житла. І це питання місцевої влади, впевнений Прем’єр-міністр.

А під час брифінгу, який відбувся після засідання уряду, Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко повідомив, що Кабмін затвердив новий склад наглядової ради Укрзалізниці. До неї увійшли: експерт Atlantic Council Андерс Аслунд, менеджер компанії з управління німецькими залізницями Кун Крістіан, провідний світовий фахівець з фінансів і бухгалтерського обліку Андреас Матьє, екс-керівник представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, керівник Офісу із залучення інвестицій при уряді України Данило Білак, представник уряду Костянтин Мар’євич і ще один представник Офісу із залучення інвестицій Іван Юрик.