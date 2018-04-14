Цього тижня вулиці Ужгорода почали наповнюватися ніжно-рожевим цвітом — одна за одною розквітають сакури. Через холодну весну японські вишні, а це родзинка обласного центру Закарпаття, розпускають ніжні квіти трохи пізніше, ніж зазвичай. Однак протягом святкових вихідних, коли температура повітря вдень сягала понад двадцять градусів, ці дерева надолужили своє, ввійшовши у звичний «робочий графік».
Першими вкриваються рясним цвітом старі дерева. Проте незабаром радуватимуть рожевими суцвіттями і молоді, а також висаджені торік деревця, подаровані місту Посольством Японії в Україні.
В Ужгороді росте кілька тисяч сакур, і їх кількість постійно збільшується; торік і нинішньої весни висадили понад 170 деревцят японської вишні, висаджують їх і далі. Загалом за попередні два роки в місті над Ужем висадили дерев більше, ніж за останні два десятиріччя.
Під час цвітіння цих казкових дерев в обласному центрі Закарпаття пройде традиційний фестиваль «Сакура Фест». Він розпочнеться 18 квітня і триватиме до 6 травня. В Ужгород з’їдуться туристи з багатьох куточків нашої країни та з-за кордону. Для них підготовлено транспортний подарунок — додаткові потяги з Києва, які Укрзалізниця призначила на час травневих свят. З проханням додати ще один потяг до обласного центру Закарпаття на 20-ті числа квітня звернувся голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Відомо, що майже всі місця в готелях і хостелах на наступні 2 тижні заброньовано.
У межах цьогорічного «Сакура фесту» вперше проводитимуть «Дні нового національного кіно». Вдруге відбудуться фестивалі камерних вистав «Під цвітом сакури» і свято рожевого вина. Вшосте радуватиме глядачів міжнародний фестиваль «Музика без кордонів», увосьме — сучасної духовної музики. На ужгородців чекають фестивалі вогню й шоу-програм, правильного відпочинку для всієї родини. Пройдуть традиційні міжнародні танцювальні змагання зі спортивного танцю Uzhgorod open та хіп-хопу, численні й різноманітні спортивні змагання, ігри КВК, «Лабораторія творчості» та багато інших заходів.