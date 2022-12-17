Останній цього року саміт лідерів ЄС, який пройшов у Брюсселі, був непростим. Зокрема тому, що він пройшов на тлі корупційного скандалу, який вирує в Європарламенті через ймовірний підкуп катарськими лобістами високопосадовців та євродепутатів. Крім того, європейським лідерам треба було вирішити цілий комплекс складних питань, серед яких введення обмежень ціни на газ, фінансова допомога Україні й ухвалення дев’ятого пакета санкцій проти росії.

Компроміси було знайдено

Питання з ухваленням санкцій просувалося складно. Верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель, прибувши вранці на саміт, висловив побоювання, що європейським лідерам не вдасться дійти згоди щодо введення нових обмежень проти росії. Річ у тім, що країни Балтії та Польща блокували ухвалення санкцій, оскільки деякі держави, зокрема Австрія та Франція, наполягали, щоб їх пом’якшити, відкрити можливості для експорту російських добрив. Тож переговори про санкції тривали до самого вечора і зрештою завершилися згодою всіх 27 лідерів.

До дев’ятого пакета ввійшли персональні санкції проти майже 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени держдуми і ради федерації, міністри, губернатори й політики. Обмеження стосуватимуться ще трьох російських банків, буде введено заборону на експорт в рф товарів подвійного призначення та запроваджено нові правила, які ускладнять росії закупівлю безпілотників.

На саміті ЄС було остаточно розблоковано питання надання Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2023 рік, яку блокувала Угорщина. Як очікують, перші 1,5 мільярда євро надійдуть в Україну в січні.

«Ми потребуємо вашої допомоги, щоб пережити зиму»

Під час саміту перед його учасниками через відеозв’язок виступив Президент України Володимир Зеленський.

«Наступні пів року вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув», — сказав він. Український лідер назвав п’ять ключових напрямів, на які потрібно спрямувати ці зусилля. Перший — покласти край енергетичному терору росії зокрема обмеженням цін на російські енергоносії, що йдуть на експорт. За словами Володимира Зеленського, ці ціни мають бути такими, щоб росія «була позбавлена здатності фінансувати війну за рахунок глобального ринку».

Другий — забезпечити стійкість України в зимовий період, зокрема, надати підтримку в закупівлі газу та постачанні електроенергії з ЄС. Розповідаючи про стан енергетичної інфраструктури після російських ракетних атак, Президент заявив, що на сьогодні Україна потребує 2 мільярди кубометрів газу, щоб компенсувати збитки від ударів по інших видах генерації. Глава держави зауважив, що Україна потребує підтримки з постачанням електроенергії.

«Ми потребуємо вашої допомоги, щоб пройти зиму. Ідеться про постачання електрики вартістю майже 800 мільйонів євро. Блекаути в Україні — це удари по ваших соціальних системах через нові хвилі міграції», — зауважив Президент, звертаючись до учасників засідання.

Третій напрям — продовжувати оборонну підтримку України, що передбачає постачання більшого обсягу озброєнь, зокрема сучасних танків, більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, а також систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Четвертий — дипломатія. Володимир Зеленський закликав ЄС підтримати запропоновану Україною формулу миру. «Усі ви знаєте її елементи. Вони логічні, дієві, можуть бути реалізованими вже за наступні пів року. Для цього найближчим часом ми організовуємо саміт Global peace formula summit. Сподіваюся, що на цьому саміті побачимо всіх вас», — зазначив він.

П’ятий напрям — продовження руху України до євроінтеграції. Глава держави подякував за підтримку нашої держави в набутті статусу країни-кандидатки на вступ у ЄС і зазначив, що настав час зробити ще один крок. «Попри війну, ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої країни. Лише цього тижня Верховна Рада України схвалила три євроінтеграційні закони: про національні спільноти, модернізацію принципів роботи КСУ, галузь медіа», — повідомив Володимир Зеленський.

Міжнародний тиск на росію зростатиме

У підсумковому документі саміту ЄС ще раз підтверджено повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України та її право на самооборону від російської агресії.

«Кампанія систематичних ракетних ударів росії по енергетичній інфраструктурі, щоб завдати ще більше страждань українському народові, — злочин, який не може залишитися безкарним», — ідеться в документі. ЄС заявляє про свій намір «терміново посилити надання гуманітарної допомоги Україні та сприяти у відновленні інфраструктури».

Євросоюз та міжнародні партнери й надалі надаватимуть фінансову допомогу та підтримуватимуть план довгострокової відбудови України. У документі зазначено, що Європейська рада виробила кілька опцій для використання заморожених російських активів на відновлення України, а також обговорила шляхи посилення міжнародного тиску на росію, щоб вона «припинила загарбницьку війну та вивела свої війська з України».