Саміт Україна — ЄС відбудеться в Києві 3 лютого. Про це офіційно повідомили в Офісі Президента. Дату саміту було названо в телефонній розмові між Володимиром Зеленським та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Співрозмовники обговорили очікувані підсумки чергового саміту Україна — ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу», — повідомляє пресслужба ОПУ.

«Я з нетерпінням чекаю на швидку зустріч в Україні», — пізніше написала у твіттері Урсула фон дер Ляєн.

Під час телефонної розмови очільниця Єврокомісії запевнила Володимира Зеленського у незмінній солідарності з Україною та наголосила, що Євросоюз стоятиме пліч-о-пліч із нашою державою в боротьбі з агресором й у 2023 році.

Окремою темою розмови стала реалізація нової програми макрофінансової допомоги Україні обсягом 18 мільярдів євро. Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання першого траншу цієї допомоги в розмірі 3 мільярди євро вже в січні. Глава держави подякував за активне долучення Єврокомісії до реалізації гуманітарних ініціатив у нашій країні.

Сторони домовилися, що перші 15 мільйонів LED-ламп, профінансованих ЄК, надійдуть в Україну в січні. Співрозмовники обговорили перебіг реалізації проєкту з відбудови 74 зруйнованих українських шкіл, на фінансування якого Євросоюз надав 100 мільйонів євро. Президент висловив сподівання, що ці заклади реконструюють до вересня нинішнього року.

Топпосадовці ЄС вже кілька разів відвідували Київ за десять місяців війни: глава Єврокомісії приїжджала до столиці двічі, у квітні та вересні, а президент Європарламенту Роберта Мецола та президент Європейської ради Шарль Мішель побували у Києві один раз, обоє в квіті.

Саміти Україна — ЄС відбуваються на підставі статті 5 Угоди про асоціацію, згідно з якою, «сторони проводять регулярні політичні зустрічі на рівні самітів». Ці зустрічі проводять щороку за участі Президента України, президента Європейської ради та глави Єврокомісії почергово в Києві та Брюсселі. Перед цим лідери України та Євросоюзу зустрічалися в українській столиці у жовтні 2021 року. Саміт 2022-го мав відбутись у грудні у Брюсселі, проте зрештою сторони ухвалили рішення перенести його на початок 2023 року.

За даними джерел «УК», причиною перенесення саміту став намір української сторони встигнути виконати всі сім умов, які у червні Україні висунув Євросоюз під час надання статусу кандидата на вступ до блоку. Серед них ухвалення законодавства про процедуру добору суддів КСУ, завершення добору кандидатів для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посилення боротьби з корупцією, втілення антиолігархічного закону, реформування законодавства про нацменшини та інші. Порушити черговість проведення саміту і зібратися в Києві, а не у Брюсселі, було вирішено для того, щоб Володимир Зеленський зміг особисто взяти в ньому участь і не залишати Україну в ці складні дні.

На думку радника керівника ОПУ Михайла Подоляка, проведення саміту Україна — ЄС у Києві — потужний сигнал для росії, що вона не зможе завершити війну на своїх умовах. Про це Михайло Подоляк повідомив в ефірі телемарафону.

«Це сигнал російській федерації, що забудьте про будь-які можливості фіналізувати війну на своїх умовах. Якщо Україні знадобиться для перемоги додаткова допомога, Європа робитиме це обов’язково. І цей саміт підкреслюватиме, що Україна — це пріоритетний напрямок розвитку Європи загалом», — сказав Михайло Подоляк.