Україна має реальну пропозицію, як притягнути росію до відповідальності за акт агресії, не виходячи за рамки міжнародного права

Заступник міністра юстиції України Ірина Мудра взяла участь у спеціальному заході «Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України», що відбувся під час робочого тижня міжнародного права в межах Шостого комітету Генеральної Асамблеї ООН.

Ірина Мудра розпочала виступ черговим нагадуванням про те, що немає країни, яка б прямо чи опосередковано не постраждала від наслідків війни в Україні. «Наслідки жорстокої агресії вплинули на економіку багатьох країн та їх населення. Наслідки шкоди, завданої навколишньому середовищу через бойові дії, зокрема через підрив дамби Каховської ГЕС, матимуть негативний вплив ще впродовж багатьох років», — зауважила Ірина Мудра.

Уже понад вісімнадцять місяців уряди західних держав рішуче засуджують російську агресію та об’єднують власні зусилля задля притягнення держави-агресора до відповідальності, щоб відновити справедливість. Проте більшість практичних заходів у цьому напрямі, які б мали значущий вплив на росію, все ще не реалізовано.

«Доки ми обговорюємо важливість збереження миру, шукаємо дієві механізми, покликані припинити війну, запроваджуємо санкції й на всіх можливих міжнародних майданчиках робимо заяви про те, що агресора необхідно покарати, росія тихо продовжує поширювати власну деструктивну агресивну імперіалістичну політику», — зазначила заступник міністра юстиції.

Оскільки поведінка росії — серйозне порушення норм міжнародного права, що впливає на значну кількість держав, вони мають об’єднатися і всі разом сприяти примусу росії виконати обов’язок компенсувати завдані збитки: «Ми не можемо бути відповідальними за когось іншого, проте маємо усвідомити наш власний обов’язок перед своїми державами, громадянами та наступними поколіннями», — додала Ірина Мудра.

Україна має реальну пропозицію, як притягнути росію до відповідальності за акт агресії, не виходячи за рамки міжнародного права, шляхом запровадження механізму, який дасть змогу реалізувати на практиці принцип відповідальності держав: держава несе відповідальність за свої дії та зобов’язана відшкодувати всі збитки, завдані внаслідок міжнародного протиправного діяння.

За словами Ірини Мудрої, обов’язок російської федерації сплатити компенсації постраждалим виникає в тому числі, але не виключно, на підставі ст. 31 Статей про відповідальність держав за міжнародно протиправні діяння, які ухвалила Комісія з міжнародного права 2001 року: «Відповідальна держава зобов’язана повністю відшкодувати шкоду, заподіяну міжнародно протиправним діянням». А також спираючись на положення ст. 48 Статей цієї комісії, які дозволяють притягнення до відповідальності державою, іншими не потерпілими державами.

Протягом робочої зустрічі Україна закликала держави активно долучатися до створення комплексного компенсаційного механізму на основі міжнародної угоди, яка на політичному й адміністративному рівнях дасть змогу його реалізувати.

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України, — перший компонент спеціального компенсаційного механізму, на сьогодні створений, що вже перебуває в активній фазі побудови робочих процесів, щоб якомога швидше можна було організувати прийняття заяв про компенсацію збитків. Це перший етап на шляху до поставленої мети — відшкодування збитків, завданих агресією російської федерації, і відновлення держави.

Створення реєстру збитків не є метою. Наступним реальним кроком має стати створення міжнародного механізму компенсації, знерухомлення та конфіскація російських державних активів. Без його запровадження, без створення комісії з розгляду заяв та компенсаційного фонду, без запуску правових механізмів, які б дозволили передати так звані російські активи до компенсаційного фонду для виплати компенсацій самим жертвам збройної агресії й відновлення України, реєстр залишиться тільки базою даних про збитки, що неприйнятно для нашої держави та народу.

«Маємо розуміти, що кожен з нас повинен зробити реальні кроки, щоб зупинити жорстокість і кровопролиття, які почалися в найбільшій країні Європи і поширяться далі світом, якщо агресора не зупинити зараз», — зазначила Ірина Мудра.

Джерело: Міністерство юстиції України