Сьогодні десятий день безстрокового голодування Олега Сенцова, єдина вимога якого — звільнення всіх політичних бранців Кремля. Свою акцію український політв’язень, якого імперські посіпаки запроторили у далеке заполярне Лабитнангі, оголосив 14 травня. Він закликає дати волю 64 бранцям. При цьому про власне звільнення не просить. До голодування Олег ретельно готувався і розпочав так, аби його фатальна розв’язка, якщо це трапиться, припала на проведення в Росії фінальної частини чемпіонату світу з футболу.

А твердість і принциповість Олега дають підстави вважати: він справді піде до кінця і готовий голодувати аж до смерті, якщо його вимоги не виконають. За цих умов будь-яке зволікання небезпечне. Не можна мовчати і залишатися байдужими. На цьому наголосили вчора й учасники акції «Досить сидіти!», організованої кінематографічною спільнотою, активістами та правозахисниками. Оскільки цього разу мітинг був спрямований на активізацію дій української влади щодо захисту прав наших політв’язнів в РФ, відбувся він на Банковій поблизу Адміністрації Президента, а не під посольством держави-агресора, як неодноразово було до цього.

Режисер має знімати, а не сидіти, наголосила одна з учасниць режисер Марія Старожицька: «Коли ми з донькою Анастасією взялися робити авторське кіно «Війна химер», то написали Олегові Сенцову тоді ще в Лефортово про свої наміри. Він нам відповів словами, які стали для нас дуже важливими і підтримували нас усі ці роки. Він написав: «У нашій справі набагато більше тих, хто зіскочив, ніж тих, хто завершив». Ми розуміємо, що у своїх намірах Олег готовий іти до фатального кінця. Тому маємо створити такий суспільний резонанс, аби не було потреби віддати життя задля того, щоб привернути увагу світу.

Тиснутина болюче

Акції протесту необхідні, як і вимоги від суспільства, переконаний адвокат Дмитро Дінзе, якому вдалося поспілкуватися з Олегом Сенцовим у російській в’язниці. На брифінгу в Києві він розповів, що за чотири роки українське консульство не отримало жодного дозволу на відвідування ні Олега Сенцова, ні засудженого з ним в одній сфабрикованій справі Олександра Кольченка. Російська сторона стверджує, що вони громадяни Росії, тож українська не має права на відвідування. Та наприкінці 2017 року від колонії в Лабитнангі українське консульство отримало документ, де зазначено, що Олег Сенцов — громадянин України.

«Цей документ свідчить про певну брехню Росії. А все елементарно: певно, не поінформували співробітників колонії, як необхідно відповідати на такі запити. Просто направили напряму запит до колонії, вони відкрили особисту справу Олега, а там у всіх документах написано «громадянин України» і лежить український паспорт, — заявив адвокат і нагадав: — Олег ніколи не писав заяви на отримання російського паспорта чи громадянства».

Речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца наголосила, що перемовини щодо звільнення зокрема і Олега Сенцова тривають, є певні напрацювання, втім, розкривати деталі в міністерстві не планують, аби не зірвати переговорного процесу. Мар’яна Беца визнала, що можливий і розгляд варіанта обміну Олега Сенцова на директора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого затримали у Києві за підозрою у державній зраді.

Тим часом у Росії понад 130 діячів науки і культури виступили із заявою з вимогою звільнити ув’язненого в російській колонії українського режисера. Текст оприлюднив 21 травня сайт науково-популярної газети «Троїцький варіант».

«Засуджений на 20 років український режисер Олег Сенцов, визнаний правозахисним рухом «Меморіал» політичним в’язнем, просто зараз веде безстрокове голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Люди, які знають Сенцова, впевнені, що він піде до кінця. Ми вимагаємо відправити Сенцова на його Батьківщину — в Україну. Смерть Олега Сенцова стане ганьбою для Росії і назавжди заплямує тих, хто міг би його врятувати, але не врятував», — йдеться в тексті заяви, яку підписали члени асоціації «Вільне слово», Санкт-Петербурзького ПЕН- клубу, «Вільного історичного товариства» та інші.

Від друзівпо нещастю

Учора стало відомо, що незаконно засуджений в РФ український активіст Олександр Кольченко готовий підтримати голодування режисера Олега Сенцова. Як повідомляє УНІАН, посилаючись на сторінку у Фейсбуці журналіста Антона Наумлюка, про це Кольченко написав у листі Сенцову, та побоюючись, що цензура не пропустить, докладно розповів про його зміст адвокатові Світлані Сидоркіній, яка у вівторок відвідала Олександра в копейській колонії.

«У листі він написав, що, на його думку, голодування може бути ефективним для захисту тільки тоді, якщо держава дорожить своєю репутацією. Вважає, що в цьому разі Росія може проігнорувати Олегове голодування, не даючи померти, застосувати примусове годування і відправити його на психіатричну експертизу. Він не відмовляє Олега, оскільки знає, що той упертий і рішення свого не змінить. Він дуже побоюється за його здоров’я, оскільки знає про клімат і умови життя в Лабитнангі від інших ув’язнених ще з часів, коли вони з Олегом ішли по етапу. Хоч Сашко і не згоден з методом Олега, але поважає його позицію щодо звільнення політв’язнів України з російських катівень і готовий підтримати, якщо буде необхідність», — переказує зміст листа Кольченка адвокат Сидоркіна.

А тим часом в окупованому Криму вже понад 60 діб голодує український фермер Володимир Балух, якого засудили лише за те, що вивісив український прапор на своєму обійсті. А ще один український політв’язень Микола Карпюк у свій день народження закликав українців не їхати на чемпіонат світу з футболу в Росію, щоб не опинитися в його становищі.

Тож спільними зусиллями маємо забезпечити такий резонанс, щоб кожен, хто виходитиме на поле російських стадіонів, знав, що він грає на території країни, в якій готовий померти незаконно ув’язнений сильний духом український режисер, що вимагає звільнити всіх політв’язнів Кремля. І спільними зусиллями змінити страшний сценарій.