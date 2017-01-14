Із 53 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Сєверодонецьку 30 створено торік. Їх створенню допоміг проект ЄС-ПРООН.

А у вашому під’їзді виживе дифенбахія?

Завгосп на громадських засадах ОСББ «Берегиня» Галина Ільінова із задоволенням проводить екскурсію рідним під’їздом. На доказ чистоти на її поверсі Галина Петрівна роззувається і стає на килимок у шкарпетках. Поряд тягнеться зеленим листям до господині дифенбахія, яка цілорічно живе на підвіконні в під’їзді. Підвіконня блищать — можна провести пальцем, пилу немає. Вікна пластикові.

«А як у нас було раніше, можете подивитися в будь-якому будинку по сусідству — там, де досі немає ОСББ», — іронічно посміхаються сусідки — співвласниці «Берегині».

А голова ОСББ «Берегиня» Валентина Холодова розповідає: «Знаєте, як в нашому будинку покрівля текла? Так, що доводилося ставити тазики й миски. Люди обурювалися. То був 2006 рік. Тариф почав зростати. Всі гомоніли: як це так, нічого не робиться, а тариф збільшується? Ми з представниками ініціативної групи пішли до міської влади. А нам сказали: створіть ОСББ, і ми вам допоможемо. Так і зробили. До того ж першими у Сєверодонецьку. І нам справді допомогли. А згодом на нашому досвіді навчалося все місто! Сьогодні люди вже більше, як то кажуть, «прокинулися». Головним чином тому, що бачать, яке безвихідне становище: ЖЕКів не буде, а як керуючі компанії поведуться з мешканцями? Чутки ходять різні».

Чутки ходять справді різні. Наприклад, що економічно об∂рунтований тариф за обслуговування будинків та прибудинкових територій у Сєверодонецьку може бути вдесятеро більшим, ніж тепер.

«ОСББ досі на міському тарифі, тобто розмір нашого внеску 1,81 гривні за квадратний метр, — пояснює голова асоціації ОСББ «Фаворит» Микола Подоляка. — Але питання підвищення тарифу на утримання будинків та прибудинкової території об’єктивне. Коли місто його вирішить, почнеться відновлення будинків».

У відновленні ОСББ також допомагають прeдстaвники міжнародних організацій.

«Тільки-но в місто приїхала місія ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», ми почали співпрацювати, — ділиться секретами успіху Микола Подоляка. — Ми змогли потрапити в програму з будинком, що розташований за адресою: проспект Гвардійський, 48. В будинку були великі прохідні лоджії. Для двох під’їздів така площа близько 180 квадратних метрів — і все це продуває наскрізь. Просто наліпити дерев’яні рами? Це означало зіпсувати зовнішній вигляд будівлі. А ось співпраця з ПРООН дала можливість розв’язати проблему не тільки технічно, а й естетично. Було встановлено пластикові рами, ставимо вікна. Будинок став кращим!»

Як управляти столітнім будинком

«Проект із підтримки ОСББ започатковано у Сєверодонецьку в 2015 році. На початку роботи в місті було 15 ОСББ. Сьогодні їх 53. Рух зі створення товариств активізувався в 2016 році, — розповідає координатор проекту ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Світлана Карпінська. — Уже реалізовано п’ять проектів — ремонти в багатоквартирних будинках. Представники ОСББ отримали співфінансування до 200 тисяч гривень на паритетних умовах. Тобто 50% — це кошти ЄС, 45% — кошти міськради й 5% — кошти громадян, співвласників будинку. Ремонти виконано. Результат наочний, і це оцінила громада».

Проект працює не тільки у Сєверодонецьку, а й у Рубіжному. Там починають створювати ОСББ і на базі малих (п’яти- та навіть триповерхових) будинків. В 2016 році учасниками проекту ПРООН з Рубіжного стали навіть мешканці будинку, побудованого в 1906 році. Тобто будинку-старожила, якому 100 років.

«Для малих будинків вихід у тому, щоб об’єднуватися кількома будівлями, у яких загальний двір, і створювати одне на всіх ОСББ. Так їм буде легше економічно, — вважає Світлана Карпінська. — Закон дозволяє, щоб в одне ОСББ входило 4—5 будинків».

За її словами, співвласники рубіжненського ОСББ активно вивчають нормативну базу, вникають в управління і не наймають керуючого та головного бухгалтера, а самі проводять усі необхідні розрахунки та укладають договори. Так вони економлять гроші.

КОМПЕТЕНТНО

Геннадій ЗУБКО,

віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства:

— Створення ОСББ відбувається у геометричній прогресії. Із 120 тисяч будинків багатоповерхового фонду об’єдналося майже 24 тисячі. Половина з них — за останні півтора року. Стимулювання ОСББ — це не прагнення ліквідувати ЖЕКи. «Ми хочемо, щоб у людей з’явилася змога обирати, і провівши конкурс, отримати кращі ціну і якість. ОСББ — це не тільки можливість обирати постачальника послуг, а й шанс модернізувати своє житло. Розвиток системи ОСББ — єдиний шлях, який дасть поштовх модернізації житлового сектору. Муніципалітети багатьох міст на підтримку житлового фонду надають кошти для ОСББ. Як ефективний власник ОСББ здатне контролювати якість і вартість робіт, організувати конкурс для фірм-виконавців і підписати договір з гарантійними зобов’язаннями.

ПРЯМА МОВА

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ,

начальник управління житлово-комунального

господарства Сєверодонецької міської ради:

— Зі свого боку міська рада ухвалила кілька програм допомоги ОСББ. У 2016 році на ці цілі в бюджеті передбачено мільйон гривень. Ці кошти отримали ОСББ, які звернулися по допомогу, представили проекти з ремонту та благоустрою, взяли участь у конкурсі та виграли його. На наступний рік наша міська рада планує надати на підтримку та стимулювання створення ОСББ вже 5 мільйонів гривень.