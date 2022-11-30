Новина про деокупацію Херсона стала точкою відліку для багатьох волонтерів, які почали збирати все необхідне для жителів міста і населених пунктів біля нього. У чому є потреба, як відправляти та опрацьовувати всі логістичні питання, черкасці вже знали, адже не раз великі волонтерські центри організовували допомогу для визволених міст на Харківщині, а до того — на Київщині. Допомагали внутрішньо переміщені особи, яких у Черкаському районі, за офіційними даними, більш як 60 тисяч осіб. Вони тримають зв’язок із родичами на Херсонщині й коригують діяльність волонтерів.

Волонтери ГО «Січ» у Черкасах збирали гуманітарну допомогу для херсонців кілька днів. Вирушили у визволене місто вночі, щоб не привертати уваги. Гуманітарний караван з одинадцяти машин доїхав до пункту призначення без пригод. Прибули в Херсон на світанку. Вісті про гостинці з Черкас розлетілися містом миттєво. Одинадцять машин необхідних речей

Дитяче харчування, памперси, дві машини з ліками й водою, інші із продовольством — усе це просто вкрай необхідне херсонцям.

Роздавали допомогу на площі, відомій тепер кожному українцеві. Саме там тисячі людей героїчно зупиняли колону окупантів. Робили це без зброї, самими вигуками «Херсон — це Україна!». Відео, яке тоді розлетілося соцмережами й новинними каналами, дало відповідь на запитання, як херсонці ставляться до окупантів. Була ненависть до ворога та рішучість обстояти українське місто. Саме ті події вселили надію на визволення єдиного обласного центру України, який захопили росіяни.

Попри нестачу води, електрики, опалення, містяни зберігають оптимізм, приязно, з надією та вдячністю зустріли волонтерів і передавали привіт Черкасам, розповіла одна з місцевих телекомпаній. Як зауважили волонтери, найпотрібніші тут продовольчі товари — хліб, олія, крупи, страви швидкого приготування, а також пічки-буржуйки, окопні свічки. Адже їжу херсонці готують просто неба, продуктів мало й вони дорогі.

Допомогу черкасці привезли й жителям херсонських сіл. Там були дуже раді, що до них хтось добрався. Розпитували про новини, бо зовсім відрізані від інформації. Активісти ГО «Січ» планують знову збирати гумдопомогу та їхати тим самим маршрутом. Волонтери запрошують черкасців приносити речі — куди й коли, можна дізнатися в соцмережах, знайшовши сторінку ГО «Січ».

Вистоїмо тільки разом

Минуло кілька днів. Майже 30 тонн гуманітарного вантажу волонтери знову відправили з Черкас на Херсонщину. Це продукти харчування, теплий одяг, ліки й інші життєво необхідні речі. Від небайдужих черкасців, які відгукнулися на заклик та за тиждень зібрали допомогу, передали найнеобхідніше для деокупованих територій. Як зізналися учасники збору, роботу вели організовано, всі питання вирішували оперативно, й це дало добрий результат.

«Маємо гуртуватися й допомагати одне одному. Тільки разом вистоїмо й повернемо мирне небо над Україною. Місто працює, щоб перемогти!» — написав у соцмережі Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко, який узяв активну участь в організації збирання та відправлення вантажу.

«Ми взяли шефство над Нововоронцовською територіальною громадою Херсонщини, — розкрив деталі на сайті Черкаської облдержадміністрації начальник ОВА Ігор Табурець. — Допомагатимемо області відновлюватися після російського нашестя».

Лікарів дочекалися й у глибинці

Медики Черкащини вже понад місяць працюють на деокупованій Херсонщині. Черкаська екстрена допомога під егідою Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України» почала надавати допомогу на деокупованих територіях області першою серед центрів ЕМД в Україні, зокрема жителям Кочубеївської громади. За цей місяць уже відбулося чотири ротації бригад черкаського центру — з жителями визволеної області працювали фахівці з Черкас, Умані та Сміли. Загалом у роботі взяло участь 18 осіб.

До бригад медиків по допомогу звернулися 320 осіб з найрізноманітнішими хворобами — від критичних станів до максимального загострення хронічних хвороб, зокрема й від психологічного навантаження, яке прийшло разом з бідою, яка називається «рускій мір», після обстрілів і жорстокої поведінки окупантів.

У межах країни здається, що 320 осіб — це небагато. Однак у межах невеликої громади Херсонщини надати допомогу такій кількості осіб у непростих умовах — теж певний героїзм. Окрім медичної допомоги, ці 320 осіб і члени їхніх родин зрозуміли, що вони не залишилися наодинці зі своїми проблемами й держава про них дбає.

Уже протягом першого місяця роботи на деокупованих територіях лікарі усвідомили, як люди чекали медичної допомоги, психологічної підтримки та просто людського розуміння. До прикладу, в одному з населених пунктів медиків-черкасців чекали дві години. Дізнавшись, що карета швидкої після дощу не може пробратися через річку біля розбомбленого мосту, люди не розійшлися по домівках, а таки дочекалися фахівців, які поїхали в об’їзд, здолавши 30 кілометрів розбитими дорогами. А чекати й довелося просто на вулиці.

Нині вже визначено й наступну громаду, в якій працюватимуть черкаські медики, — Великоолександрівська. Екстрену допомогу там з 21 листопада надають одразу дві бригади фахівців із Черкащини.