Попри всі виклики воєнного часу уряд продовжує інвестувати в освіту, медицину, соціальні програми та відновлення. Зокрема фінансування медичної галузі цього року значно збільшено — на понад 13,5 млрд грн, а бюджет програми медичних гарантій зріс на 10%. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 18 квітня. Він наголосив, що триває робота щодо зниження цін на ліки та підвищення їх доступності для громадян. За даними Міністерства охорони здоров’я, з кінця лютого середньозважена роздрібна вартість ліків із переліку ТОП-100 знизилася на 27 відсотків.

«Паралельно ми рекордно розширюємо програму «Доступні ліки», за якою українці можуть отримати 600 препаратів та медичних виробів безкоштовно або з невеликою доплатою. До програми «Доступні ліки» вже цього року долучаться всі аптеки», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, постійно розширюється програма «Мобільні аптеки», яка нині працює вже в 15 регіонах, забезпечуючи жителів віддалених сіл та прифронтових зон необхідними ліками.

Прем’єр-міністр зазначив, що реформа МСЕК, яка відбувається в Україні, відіграє важливу роль у вдосконаленні медичної галузі.

«На заміну корупційній та бюрократичній системі приходять прозорість та цифровізація», — наголосив глава уряду й додав, що понад 1400 експертних команд здійснюють оцінювання в майже 300 медзакладах, 71 тисяча лікарів працює в електронній системі та подає направлення без зайвих паперів. Він повідомив, що за перші три місяці роботи нової системи ухвалено рішення стосовно 130 тисяч людей.

«Продовжуємо також роботу над забезпеченням наших лікарень необхідною технікою. За минулий рік медичні заклади отримали понад 100 тисяч одиниць медичних приладів та сучасної техніки», — повідомив Денис Шмигаль, окремо наголосивши, що залучають інвестиції у відбудову пошкоджених російським агресором лікарень і вже відновлено тисячу таких медичних закладів.

На засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дасть змогу Україні залучити 84 мільйони доларів від Світового банку за проєктом HOPE.

«Із цих коштів виплачуватимемо компенсації на «єВідновлення». Загалом за цією програмою понад 96 тисяч українських родин вже одержали підтримку від держави», — повідомив Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що в умовах, коли всі кошти платників податків спрямовують на оборону та безпеку держави, уряд постійно працює над залученням додаткових ресурсів для відновлення. Денис Шмигаль нагадав, що в процесі відбудови освітній галузі приділяють особливу увагу, де пріоритетом залишається безпека.

На засіданні ухвалено важливе рішення в цьому напрямі — уряд розподілив 830 млн грн субвенції регіонам, щоб продовжити роботу з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Кошти отримають 15 громад, а також обласні бюджети Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Денис Шмигаль нагадав, що за два роки було спрямовано рекордні 14 мільярдів гривень на укриття у школах.

Кабінет Міністрів схвалив євроінтеграційний законопроєкт, який вносить зміни до законодавчих актів України в частині імплементації положень актів законодавства Європейського Союзу щодо захисту вод від забруднення. Документ спрямовано на гармонізацію нашого законодавства в царині водних ресурсів із ключовими директивами ЄС: директивою 2000/60/ЄС про встановлення рамок заходів Співтовариства у сфері водної політики; діирективою 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища; директивою 91/676/ЄЕС щодо захисту вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел. Проєкт закону передбачає уточнення термінології у Водному, Земельному кодексах та інших профільних законах відповідно до стандартів ЄС; чітке визначення повноважень Міндовкілля, Держводагентства, Держгео-надр та Держпродспоживслужби у сфері захисту вод від забруднення; підвищення відповідальності водокористувачів за збереження водних об’єктів та запобігання їх забрудненню нітратами від сільськогосподарської діяльності.

Ухвалення цього законопроєкту стане важливим кроком на шляху до гармонізації екологічного законодавства України з нормами ЄС, сприятиме зменшенню забруднення наших водних об’єктів та запобігатиме їхньому евтрофуванню.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ