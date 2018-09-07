Протягом останніх майже двох місяців у закарпатських інспекторів Укртрансбезпеки робочі місця в буквальному розумінні перемістилися на автошляхи. Щодня їхні світло-зелені жилети можна побачити на найдальших відстанях від обласного центру. Ми поцікавилися у начальника обласного управління Сергія Слободянюка, наскільки виправдані такі перевірки і які їхні підсумки.

— Відомо, що в першій половині літа на автотрасах Миколаївської та Житомирської областей сталося кілька великих аварій, які призвели до багатьох людських жертв. Ситуація, що на той час склалася на дорогах країни, загрожувала національній безпеці. Щоб підвищити дисципліну на дорогах і уникнути подальших трагедій, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 23 липня дав доручення Укртрансбезпеці здійснювати щоденні перевірки на автошляхах. Працівники нашого відомства зобов’язані виявляти і притягати до відповідальності порушників норм автоперевезень, а також у щоденному режимі звітувати про підсумки цієї роботи. Згідно з отриманим дорученням, було розпочато профілактичні заходи «Перевізник» та «Увага, серпень! Масові перевезення».

Зізнаюся, що настільки напруженого графіка виїздів наших працівників для контролю на дорогах не пам’ятаю за всі ті роки, відколи очолюю структурний підрозділ Укртрансбезпеки у Закарпатській області. Щоб до шостої ранку дістатися до таких міст, як Хуст, Тячів, Виноградів, Іршава, і встигнути перехопити так званих нелегалів на дорогах, які виїжджають у ранкові рейси, треба виїжджати з дому на дві години раніше. Можете уявити, коли розпочинався робочий день. Але втома чи якісь інші міркування не слід брати до уваги.

Перевірки здійснюють мобільні групи у складі інспекторів Укртрансбезпеки, співробітники патрульної поліції та управління Держпраці у Закарпатській області. Акцент роблять на перевірці переобладнаних з вантажних транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів, і тих, що перевозять небезпечні вантажі.

— Яких заходів вживають щодо перевізників, котрі порушують встановлені правила?

— Виїжджати ми почали вже наступного дня після отриманих доручень. За період з 23 липня до кінця серпня інспектори опрацювали щодо додержання законодавства про автомобільний транспорт 2340 транспортних засобів, серед них 734 автобуси. Виявлено 460 транспортних засобів (з них 165 автобусів), які порушили вимоги Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення. Складено 98 (зокрема стосовно 18 автобусів) актів щодо додержання чинних галузевих норм і вимог.

— Які порушення траплялися найчастіше?

— У міжнародних автомобільних перевезеннях типові порушення — управління без щоденних реєстраційних листків режиму праці та відпочинку водія або з вимкненим контрольним пристроєм (тахографом). Таких аж 97 (автобусів — 36).

Часто використовують автобуси, не зазначені у дозвільних документах, бракує візуальної інформації, є тріщини на лобовому склі, встановлено шини з різними типами малюнків протектора на одній осі, немає вогнегасників тощо. Ще один факт: 41 автобус працював без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання відповідної ліцензії.

Загалом майже кожен другий факт виявлених порушень, а якщо бути точним, то 361, стосувався автобусів. Усе це, звісно, становить значну небезпеку для здоров’я та життя громадян.

— Чи цю небезпеку після перевірок нейтралізовано?

— Усі факти порушень законодавства ретельно задокументовано. На підставі виявлених порушень (із січня по серпень) винесено 155 приписів, 4264 постанови на суму 3 261 110 гривень. Кожен із цих показників приблизно на третину перевищує зафіксований протягом аналогічного періоду 2017 року.

— Чи багато коштів порушники вже сплатили?

— За рішеннями судів із них уже стягнуто і перераховано добровільно до державного бюджету 3 008 830 гривень. Для порівняння: за вісім місяців минулого року сума перерахувань дорівнювала 1 167 441 гривень. Тобто торік вона була майже вдвічі меншою. Решта коштів, якщо суди погодяться з доказами провини перевізників, теж збагатить державний бюджет.

Є впевненість, що після таких жорстких перевірок, які охопили всю область, і накладених на порушників значних штрафних санкцій перевізники додержуватимуться всіх вимог автотранспортного законодавства.

— Як довго вживатимуть такі жорсткі заходи контролю?

— Вони триватимуть надалі безупинно. Зосереджуватимуться, як і дотепер, у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод і там, де перевізники, які працюють без дозвільних документів, набирають пасажирів.

— Що потрібно для підвищення ефективності та якості контролю на транспорті?

— На превеликий жаль, самих адміністративних важелів для підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень буває недостатньо. Отже, потрібні більш дієві заходи впливу на порушників вимог автотранспортного законодавства. Це передусім передбачає внесення змін до законодавства та імплементацію вимог європейського законодавства у сфері автомобільних перевезень.

Перші кроки вже зроблено: Міністерство інфраструктури розробило проект змін, згідно з якими із січня 2019 року в Україні буде заборонено перевезення пасажирів автобусами, не обладнаними ременями безпеки. На автобусах мають встановити обмежувачі швидкості руху. Проектом заборонено перевозити більш ніж дев’ять пасажирів у транспорті без тахографа. У країнах Євросоюзу використання цих пристроїв уже давно стало нормою.

У разі виявлення порушень режиму праці та відпочинку водіями інспектор має право заборонити подальший рух до забезпечення відповідності тривалості відпочинку нормам автотранспортного законодавства. Ми теж до цього прямуємо, хоч і не так швидко, як хочеться.

Необхідно збільшити повноваження інспекторів Укртрансбезпеки щодо можливості заборони експлуатації транспортних засобів, до розгляду справи судами у разі провадження господарської діяльності без державної реєстрації та отримання дозвільних документів.

— Що ще передбачають європейські стандарти в галузі?

— Вони мають діяти вже на етапі організації належного придорожнього контролю за технічним станом пасажирських і вантажних транспортних засобів, а також їх допуску до використання. Особливо жорсткі вимоги до тих, які перевозять пасажирів та небезпечні вантажі.

Інспектори Укртрансбезпеки — на сьогодні контролери руху, які запобігають порушенням автотранспортного законодавства. Тож наші працівники мають самовдосконалюватися та підвищувати рівень знань. Діючи цілеспрямовано в цьому напрямі, ми наближаємося до технічних вимог Євросоюзу. Підсумком усієї цієї роботи буде значне зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених ними травм і смертей, а також випадків забруднення довкілля.

Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Сергій СЛОБОДЯНЮК. Народився 8 грудня 1965 року в місті Ужгород Закарпатської області в сім’ї військовослужбовців. Закінчив Національну академію МВС України, Київський університет права, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

У 2012—2016 роках — начальник управління Укртрансінспекції у Закарпатській області. З 2016-го очолює управління Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) у Закарпатській області.

Народний депутат України 2-го скликання (1995—1998). Депутат Ужгородської міської ради двох скликань, у 1998—2002 роках — депутат Закарпатської обласної ради. Упродовж 1994—2008 років очолював Закарпатську обласну організацію Української спілки ветеранів Афганістану. Нагороджений орденами Червоної зірки та «За заслуги» III ступеня.