Співпраця українського війська з арміями країн — учасниць НАТО стає дедалі результативнішою. За три роки воєнної агресії з боку Російської Федерації на сході країни у ЗСУ з’явилося чимало друзів і партнерів. Допомога нашим військовим, отже і цивільним надходить у трьох напрямах: матеріально-технічному, консультативному й освітньому. За словами міністра оборони Степана Полторака, в українській армії тривають безпрецедентні реформи. Співпраця України з НАТО за останні три роки набула широких масштабів майже за всіма напрямами. Значно зріс військово-політичний діалог, регулярно працює комісія «Україна — НАТО». Ми відчуваємо значну допомогу в питаннях, пов’язаних з реформуванням Збройних сил України, зауважив генерал армії. На підтвердження цього можна навести приклади.

Морські піхотинці обмінялися досвідом

У центрі підготовки сержантів Військово-морських сил ЗС України триває курс розвитку лідерських якостей. Як повідомив прес-центр Командування ВМС ЗС України, заняття для сержантів морської піхоти проводять з участю мобільної тренувальної групи морської піхоти США шляхом неформального спілкування та взаємного обміну думками.

— Уже не вперше працюємо з українськими морськими піхотинцями. І не лише ми їх чогось навчаємо, а й навчаємося самі, — зазначив старшина Корпусу морської піхоти США в Європі та Африці сержант-майор Вільям Фрай. — Обмін вміннями й навичками має велике значення, особливо з огляду на те, що всі присутні сержанти мають бойовий досвід.

За словами головного старшини бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗС України, такі заходи мають виключно позитивний характер, адже сержант у своєму підрозділі має бути не лише командиром, а й лідером.

Проведення таких курсів планують на постійній основі.

Новий рік для українських військових право­охоронців розпочався з планів на майбутнє: британські інструктори проведуть для них двотижневий черговий етап підготовки. На базі Навчального центру Військової служби правопорядку у ЗСУ інструктори з Великої Британії тренуватимуть понад 30 слухачів, які вдосконалюватимуть професійну майстерність, набуватимуть нових знань і навичок з ведення оборонних дій у міських умовах та протидії саморобним вибуховим пристроям.

Прес-служба Міністерства оборони повідомляє, що відкриття чергового етапу навчання засвідчує незворотність реформ в оборонній сфері нашої держави та наближення ЗСУ до європейських стандартів.

Як розповів начальник центру майор Олег Керницький, наші військово­службовці здобули чималий досвід професійної діяльності в зоні проведення антитерористичної операції. Офіцер переконаний, що вони мають чим поділитися з міжнародними партнерами. До речі, іноземні інструктори співпрацюють з оборонним відомством у межах операції «Орбітал» і вже провели чимало різнопланових тренінгів і курсів для українських військовослужбовців.

Підготовка —до виходу в запас

У Самбірському та Львівському військових гарнізонах виконавчий керівник Програми НАТО — Україна з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців Олександра Огороднікова і представники громадської організації «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку» взяли участь в урочистостях з нагоди завершення 350-годинного курсу «Менеджмент безпеки бізнесу». У підсумку понад 50 слухачів отримали дипломи, сертифікати міжнародного зразка і посвідчення, що дають право без додаткового навчання розпочати трудову діяльність за здобутою спеціальністю.

— Упродовж минулого року ми провели 44 курси з перепідготовки та соціальної адаптації військово­службовців, — повідомила Олександра Огороднікова. — Паралельно працювали над реалізацією положень трастового фонду НАТО, що передбачає створення системного підходу з переходу з військової кар’єри на професійну цивільну.

За її словами, ідея полягає в тому, щоб забезпечити ефективний інтегрований підхід до соціальної адаптації військовослужбовців, а також створити дієву систему їхньої перепідготовки, що буде інтегрованою у функцію управління персоналом ЗСУ. Щоб військовослужбовець під час проходження служби знав, що після її завершення йому допоможуть адаптуватися до професійної цивільної кар’єри. Виявляється, у 2017 році здобули нові знан­ня й одержали підтримку у працевлаштуванні понад 900 слухачів — колишніх військових та військово­службовців останнього року служби. Частина з них — це учасники АТО. Олександра Огороднікова висловила сподівання, що захисники, які повертаються у мирне життя, зможуть зайняти в ньому гідне місце.

Окрім випусків, у цей період у Яворівському та Бродівському військових гарнізонах відбулися святкові відкриття ще двох 350-годинних курсів НАТО: «Управління персоналом» та «Менеджмент малого бізнесу». За словами керівника громадської організації «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку» Андрія Роя, майбутні менеджери і підприємці вивчатимуть спеціальні дисципліни, що дають змогу після завершення навчання розпочати власну справу. Він зазначив, за час співпраці з НАТО з перенавчання військовослужбовців перепідготовлено 3938 військово­службовців, і кожного другого, а саме 1761, — коштом НАТО. Громадська організація 20 років діяльності сприяла тому, що знайшли себе в мирному житті 2123 випускників, які працюють або розпочали власну справу. Чимало з них — в органах державної влади та місцевого самоврядування, великих телекомунікаційних компаніях, успішно реалізовують здобуті знання в охоронній діяльності.

Як бачимо, активізована на тлі війни співпраця з НАТО дала поштовх появі реформ, конкретних дій і чудових результатів.