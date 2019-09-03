Чи не найважливішою, найочікуванішою і такою, що спричинить найбільше суперечок у суспільстві, буде реформа земельних відносин. Підготувати її проєкт Президент Володимир Зеленський доручив главі уряду Олексієві Гончаруку й міністрові розвиту економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієві Милованову до 1 жовтня цього року. А до 1 грудня поставлено за мету скасувати мораторій на продаж земель. Щоправда, Володимир Зеленський одразу ж запевнив, що йдеться насамперед про запровадження цивілізованого ринку й інтереси вітчизняних сільгоспвиробників, зокрема фермерів і дрібних власників. Тобто, за словами Президента, «ніхто ні в кого землю не забиратиме».

Утім, це лише один показовий напрям перетворень, оприлюднений главою держави під час його зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів. Скажімо, проєкт наступного держбюджету народні депутати мають отримати до 15 вересня. Цей документ матиме на меті стимулювання економічного зростання. А ще Володимир Зеленський доручив уряду до 1 грудня передати перелік із принаймні пів тисячі держпідприємств до Фонду державного майна для їх подальшого продажу через електронну систему торгів «Prozorro. Продажі».

Зміцнення оборони країни також у полі зору влади. Міністрові оборони Андрієві Загороднюку глава держави доручив розробити й затвердити план оборони і комплекс заходів із захисту України від агресії. «Пріоритет — потужна й боєздатна армія», — наголосив Володимир Зеленський.

До 1 січня наступного року Президент вимагає від уряду провести повне кадрове перезавантаження найкорупційніших для бізнесу і громадян державних структур, серед яких чільне місце посідають Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека і найвідоміший та найодіозніший Укравтодор. Фактично всі часові межі окреслених Президентом перетворень — «до 1 січня 2020 року».

Уряд використовує кожен день для напрацювання програми своєї діяльності, яка буде людиноорієнтованою. «До кінця місяця ми працюємо, як це передбачено законом, над програмою діяльності уряду, яку маємо презентувати парламенту. Особливість цієї програми буде полягати в тому, що ми спробуємо її написати за допомогою IT-інструменту. Наша амбіція в тому, щоб це була перша програма українського уряду, написана не на папері, а за допомогою комп’ютерної програми», — анонсував Прем’єр, додавши, що буде неодмінно збережено курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Для реалізації амбітних планів влади і сподівань виборців необхідне стрімке економічне зростання, про яке Олексій Гончарук говорив ще з парламентської трибуни перед призначенням на посаду. А тепер він назвав конкретні цифри: «Ми поставили собі за мету, щоб у найближчі п’ять років українська економіка зросла мінімум на 40 відсотків. Це дуже амбітне, але реалістичне завдання. У нас для цього є серйозна команда в Міністерстві економіки».

Найближчим часом уряд готуватиметься до візиту місії МВФ, переговорів про транзит російського газу, подолання рейдерства, вестиме підготовку реформи управління державними активами і великою приватизацією, запуском інструментів стимулювання енергоефективності. За мету поставлено виконати ремонт 24 тисяч кілометрів доріг і покрити високоякісним швидкісним інтернетом усю територію країни, зробити зручними для користування півтора десятки аеропортів і п’ять морських портів.

До кінця місяця Прем’єр-міністр пообіцяв презентувати перелік великих національних проєктів: «Нам потрібні яскраві історії, які показуватимуть нову Україну. Нам потрібні яскраві національні проєкти».

У цьому контексті вирізняється мета активної цифровізації. «2020-й стане роком тотальної цифровізації країни. За 2020 рік маємо цифровізувати все, що не встигнемо цьогоріч, а цьогоріч встигнемо багато. Це не означає, що ми відкладаємо цю роботу на майбутнє, а що після 2020 року українська держава має бути повністю у смартфоні», — наголосив Прем’єр.

Фокус на створенні сильних команд у кожному міністерстві позначиться й на форматі проведення засідань уряду, в якому Олексій Гончарук прагне змінити «показуху за склом» на реальне донесення до суспільства найважливішої інформацію про суть рішень, які ухвалює уряд у його інтересах.

«Це велике складне завдання, і воно пов’язане з оцінкою ефективності того, що відбувалося. Ми дуже уважно подивимося на те, які завдання ставили перед державними органами, що вдалося виконати. Неефективних державних менеджерів або тих, які були пов’язані з минулими політичними силами, групами впливу, які працювали на свої інтереси, а не державні, ми звільнимо дуже оперативно», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Оптимізму додало запевнення Генерального прокурора, який пообіцяв «вогнем і мечем» випалювати негативні явища у правоохоронній системі, що останніми роками стала своєрідною організованим злочинним угрупованням.

А Верховна Рада робитиме все для законодавчого забезпечення реформ, запевнив громадян її Голова Дмитро Разумков. «Ми можемо і вміємо працювати злагоджено. Ми маємо показати результативність своєї роботи. І довести, що ми можемо і працюватимемо єдиною командою: Президент, Верховна Рада і Кабінет Міністрів. І найближчим часом ми це демонструватимемо».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»