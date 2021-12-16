У процесі реформування галузі лісові господарства Черкащини спільно виробили концепцію позитивних змін і втілюють її в життя

Олександр ДЗЮБЕНКО,

начальник Черкаського обласного управління

лісового та мисливського господарства,

для «Урядового кур’єра»

Лісівники Черкащини активно долучилися до реалізації Програми «Зелена країна» та проведення акції Держлісагентства «Створюємо ліси разом». Протягом осінньої лісокультурної кампанії на території всіх десяти держлісгоспів висаджено 1,48 мільйона майбутніх дерев. Долучилися до акції з висаджування зелених насаджень за сприяння лісівників учнівська та студентська молодь, представники органів влади та місцевого самоврядування, державних установ та організацій, бізнесових структур, ОТГ та інші лісокористувачі.

«Зеленій країні» бути!

Озеленено 85 освітніх закладів, соціальних установ. Загалом протягом осені внесок Черкащини у «Зелену країну» сягнув майже 1,57 мільйона сіянців і саджанців. Участь в акції взяли понад 7 тисяч осіб. Держлісгоспи ще навесні 2021 року здійснили лісовідтворення на площі 1092 гектари, восени — на 244. Загалом протягом року держлісгоспи області на площі 1336 гектарів висадили майже 8 мільйонів сіянців та саджанців основних і другорядних лісоутворюючих порід.

З огляду на специфіку кожної конкретної лісокультурної площі спеціалісти створювали лісові культури різними способами. На деяких ділянках, щоб не знищили дикі тварини, сіяли, на деяких застосовували механізований спосіб, меч Колєсова, створювали ліси сіянцями із закритою кореневою системою.

Молоді сосни, дуби, клени, ясени, липи, ялини та інші вже підростають, щоб стати могутніми лісами. Нині лісівники активно добирають ділянки для створення зелених масивів на тих землях, де раніше насаджень не було, зокрема, на землях держлісгоспів та об’єднаних територіальних громад, з керівництвом яких ведуть активну роз’яснювальну роботу в межах програми «Зелена країна».

Для кампанії 2022 року в лісових розсадниках держлісгоспів висіяно понад 20 деревних та чагарникових порід. Тут росте 8,8 мільйона штук сіянців. Заготовлено понад 77,5 тонни лісового насіння.

Пріоритет — збереження насаджень

Не менш важливі збереження та охорона лісів, зокрема запобігання пожежам, які останнім часом завдають значної шкоди насадженням у багатьох регіонах. Застережні та профілактичні заходи стали одним із найголовніших пріоритетів у роботі всіх держлісгоспів. Окрім значного збільшення протипожежної наочної агітації, останнім часом активізували профілактичні бесіди з населенням, лекції та спеціальні уроки зі школярами. Загалом від початку року проведено понад 450 роз’яснювальних заходів.

Останнім часом багато зроблено для поліпшення технічного оснащення всіх 26 пожежних станцій, які діють у лісових господарствах області. Нині вони мають 33 автомобілі, 17 пожежних модулів на базі спецтехніки, понад 300 ранцевих вогнегасників. У лісництвах сформовано пункти накопичення пожежного інвентарю для гасіння можливих пожеж. Функціонують 15 телевізійних систем спостереження, 21 безпілотний літальний апарат, 72 фотопастки. Для запобігання лісовим пожежам щороку створюють нові мінералізовані смуги та здійснюють догляд за наявними. Тільки протягом 2021 року держлісгоспи створили 3017 км нових мінералізованих смуг і провели догляд більш як за 10 тисячами кілометрів наявних. У період високого та найвищого класу пожежної небезпеки цілодобово чергували в лісництвах та лісгоспах.

Постійно тривали протипожежні рейди. Їх проводять бригади, до складу яких входять працівники державної лісової охорони. Періодично здійснюють спільні рейди із представниками ДСНС та правоохоронних органів.

Протипожежні заходи та сучасна техніка дали змогу запобігти великим загоранням. З початку цього року зафіксовано 26 низових лісових пожеж на загальній площі 3,32 гектара, з них одна — від грози, решта — з вини громадян.

Шкоди лісовому господарству завдають браконьєри і порушники. Із цим злом в області ведуть безкомпромісну боротьбу, 34 рейдові бригади запобігають і виявляють порушення. Від початку року здійснено 1130 рейдів. Автомобілі держлісгоспів, задіяні в рейдових патрулюваннях, обладнано GPS-трекерами, а рейдові групи забезпечено засобами фото- і відеофіксації.

За 11 місяців 2021 року в держлісгоспах складено 293 адміністративні протоколи за незаконне вирубування лісу, засмічення, порушення правил пожежної безпеки, порушення правил полювання.

Розвиваючи лісоресурсний потенціал

Цілком очевидно, що ведення лісового господарства потребує адаптації до сучасних запитів. Здійснюване нині реформування передбачає оновлення нормативно-правової бази, узгодженості дій органів державної та місцевої влади, чіткого розподілу повноважень, формування фінансово стійких та конкурентоспроможних державних лісогосподарських підприємств. Ми активно працюємо над діджиталізацією галузі й переводимо послуги в онлайн.

Головна мета реформи — розвиток лісоресурсного потенціалу, підвищення екологічних стандартів та забезпечення економічної вигоди шляхом сталого зростання. Але чи не найскладніше питання — оптимізація лісгоспів, пов’язана з добробутом людей. Нам вдалося дійти спільних рішень, подбати не тільки про ефективність виробничих підрозділів, а й про вирішення соціальних завдань, зокрема зайнятість людей. Ключовими аспектами в об’єднанні лісгоспів стали не тільки економічні показники. Під час ухвалення рішень враховано певні параметри діяльності лісогосподарських підприємств, серед яких соціальні, адміністративні, виробничі, рекреаційні, пожежонебезпечні умови. Особливу увагу звертали на доцільність розташування адміністративно-управлінського корпусу майбутнього об’єднаного підприємства з огляду на географічне положення, економічну розвиненість району, територіальне сполучення та інші чинники, зокрема можливості швидкого реагування на виникнення лісових пожеж. Крім показників діяльності підприємств, враховано потенційні загрози їхньої господарської діяльності в майбутньому. Наприклад, можливе зменшення розрахункової лісосіки за рахунок заповідання земель лісогосподарського призначення.

Про принципи об’єднання підприємств рішення ухвалюють щодо кожного підприємства з огляду на специфіку району та на основі комплексу показників діяльності лісогосподарських підприємств. Із 1 січня 2022 року в області функціонуватимуть сім держлісгоспів замість десяти: Звенигородський, Золотоніський, Корсунь-Шевченківський, Смілянський, Уманський, Черкаський, Чигиринський.

Переконаний, що реформа лісової галузі потрібна й для поліпшення іміджу професії лісівника. Це шанс для галузі не лише зберегти її потужності, а й зміцнити позиції в суспільстві.

Враховуємо економічний чинник

За підсумками господарсько-фінансової діяльності за дев’ять місяців 2021 року Черкаське обласне управління лісомисливського господарства стало лідером за основними показниками серед управлінь Держлісагентства України. Порівняно з відповідним періодом торік чистий дохід від реалізації продукції зріс на 60% і становить 851 мільйон гривень. Наші лісгоспи найприбутковіші в Україні. Отримано 84 мільйони гривень чистого прибутку (перше місце у галузі). Показник рентабельності держлісгоспів області становить 9,9%, що втричі вище, ніж у середньому в Держлісагентстві.

У нас один з найвищих у галузі показник продуктивності праці — 607 тисяч гривень на працівника. На ведення лісового господарства цього року вже витрачено майже 370 мільйонів гривень, що на 130 мільйонів більше, ніж за відповідний період торік. На оновлення матеріально-технічної бази держлісгоспи спрямували понад 50 мільйонів гривень. За власні кошти підприємств придбано 35 тракторів, 29 автомобілів для працівників державної лісової охорони та ведення лісового господарства, 21 маніпулятор та причіп, 28 одиниць ґрунтообробного обладнання, 32 одиниці подрібнювачів, мотокіс, кущорізів тощо. Загалом оновлено близько 200 одиниць техніки та обладнання для ефективного лісогосподарювання.

За 11 місяців 2021 року до бюджетів усіх рівнів та Пенсійного фонду сплачено податків та зборів 496 мільйонів гривень, що на 64% більше порівняно з відповідним періодом торік.

Ялинки до свят

Лісівники Черкащини виростили на спеціальних плантаціях достатню кількість ялин та сосон, аби повною мірою забезпечити потреби населення до різдвяно-новорічних свят. Цього року державні лісові господарства готові реалізувати 40 тисяч ялинок. Їх заготовлятимуть відповідно до попиту громадян, зокрема під час рубок догляду за лісом, що проводять у молодих хвойних насадженнях.

Для запобігання незаконним рубкам хвойних насаджень протягом грудня на Черкащині триває операція «Ялинка». У кожному лісгоспі посилено охорону спеціальних ялинкових плантацій та хвойних молодих насаджень: працівники державної лісової охорони цілодобово чатують на нелегальних заготівельників ялинок. Традиційно лісівники співпрацюють з працівниками Нацполіції, Держекоінспекції, громадськістю, спільно проводять систематичні рейди. Загалом в області протягом грудня патрулюють 60 рейдових бригад з працівників державної лісової охорони.