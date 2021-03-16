У цьому місяці міністерства активно звітують про зроблене впродовж першого року роботи уряду під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. На березень припадає важлива для суспільства дата — День українського добровольця. Тож з якими досягненнями підійшло до нього Міністерство у справах ветеранів.

У міністерстві звітували, що попри обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, вдалося забезпечити житлом 550 ветеранів війни. З них 267 — учасники АТО з інвалідністю І—ІІ груп та 227 — захисники України зі статусом переселенців. Отримали довгоочікувані квартири ще вісім постраждалих учасників Революції Гідності та 48 учасників бойових дій на території інших держав. 800 воїнів-добровольців отримали статус учасника бойових дій — цим рішенням відновлено справедливість щодо захисників-добровольців, на яку вони чекали шість років.

Забезпечено послугами санаторно-курортного лікування 7960 осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та осіб, які брали участь у проведенні АТО (ООС). Послуги із психологічної реабілітації отримали 5649 осіб. У межах заходів із соціальної та професійної адаптації пройшли професійне навчання 3679 осіб.

Запроваджено та презентовано перший модуль системи «е-Ветеран». Це інформаційний довідник щодо наявних послуг з лікування й психологічної допомоги та процедур, які потрібно пройти для отримання відповідної допомоги. Довідник подає карту України з позначеними надавачами послуг, що дає змогу знайти та обрати заклади відповідно до потреб і вподобань ветеранів з різних куточків держави.

Пріоритети незмінні

Мінветеранів протягом вищезазначеного періоду продовжувало формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей, зокрема забезпечення психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, санаторно-курортним лікуванням і житлом, надання статусу учасників бойових дій.

Міністерство створило і днями презентує Книгу пам’яті добровольців — захисників України. Це загальнонаціональне видання, до якого внесено дані про полеглих добровольців. Концепцію та структуру Книги пам’яті добровольців — захисників України узгоджено із представниками громадськості, добровольчих формувань, Головним штабом Української добровольчої армії, Добровольчим українським корпусом «Правий сектор», Добровольчим батальйоном ОУН, Міністерством оборони та громадською радою при Мінветеранів.

Ще один важливий крок — створення інституту ветеранського омбудсмена. На омбудсмена буде покладено функції моніторингу та контролю за дотриманням законних прав та інтересів захисників країни в діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб. Очікують, що запровадження такого інституту підніме питання захисту прав ветеранів на загальнонаціональний рівень.

Найближчим часом запрацює колцентр для захисників України. Тривають підготовчі заходи для запровадження цього сервісу на платформі Урядової «гарячої лінії».

Наслідувати патріотів

14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців «Самооборони Майдану» прибули на полігон «Нові Петрівці» на Київщині для формування першого добровольчого батальйону, який вирушив чинити опір російській агресії на Донбасі. Внесок першої хвилі добровольців величезний: саме добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати добровольцям професійну заміну. Тому 14 березня 2017 року Верховна Рада встановила День українського добровольця. Мета цього — вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги й турботи до учасників добровольчих формувань.

З нагоди Дня українського добровольця Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами тих, хто виявив особисту мужність у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено 67 добровольців, з яких 64 — посмертно. Серед них члени Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», батальйонів територіальної оборони «Донбас», «Айдар» та ОУН. Відзначено членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» і «Чернігів», Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу «Патріот», окремої добровольчої роти «Карпатська Січ».

«Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України», — цитує слова глави держави його Офіс.

З нагоди Дня українського добровольця міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна вручила нагороди та посвідчення. Учасникові антитерористичної операції Олександрові Коломійцеву вручено орден «За мужність» ІІІ ступеня. У травні 2015 року під час зіткнення з ворогом українського добровольчого підрозділу «Патріот» Олександр вступив у бій і відвернув увагу ворога від поранених бійців, які потрапили в засідку. Завдяки його діям вдалося врятувати життя бійців групи і відбити атаку.

«За дорученням Президента із вдячністю вручаю вам цю нагороду. Завдяки таким, як ви, захисникам 2014 року наша країна вистояла під російською навалою», — цитує слова міністра пресслужба міністерства.

Юлія Лапутіна вручила посвідчення учасників бойових дій добровольцям, які віднині зможуть користуватися соціальними гарантіями, наданими захисникам України законодавством.

«Пам’ятати тих, хто загинув, і підтримувати живих захисників — обов’язок українського суспільства. Завдяки їм ми змогли дати відсіч російській агресії в умовах, коли була майже зруйнована українська армія, а Росія активно інфільтрувала в наші державні органи своїх агентів впливу. Проте вони не врахували одного: українська нація здатна бути надзвичайно згуртованою і єдиною, коли є наступ на національну ідентичність і свободу. Переконана, захисники держави мають не просто отримувати пільги, субсидії тощо. Намагатимуся зробити так, щоб ветерани ставали активними членами суспільства: започатковували власні справи, підтримували побратимів, ставали активними членами громад, зміцнювали нашу єдність», — сказала міністр.

Напередодні Дня українського добровольця біля Стіни пам’яті полеглих за Україну на Михайлівській площі у столиці відбувся поминальний молебень по загиблих на сході країни захисниках-добровольцях. По завершенні панахиди присутні поклали квіти до Стіни пам’яті та вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських захисників.

Після заходу Юлія Лапутіна зазначила: «Завжди важливо пам’ятати, кому завдячуємо життям у мирній країні. Завдяки кому маємо змогу ходити на роботу, навчатися, розвиватися, творити. Вірю, що знайдемо в собі сили звільнити нашу країну від ворога й житимемо у вільній державі. Усі наші загиблі захисники-добровольці — янголи-охоронці України. Маємо пам’ятати про них і продовжити їхню боротьбу за цілісну Україну».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»