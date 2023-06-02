Роменська загальноосвітня школа №7 одна з найбільших у місті й районі, нині тут 720 учнів. Як каже її директор Світлана Федько, з початком вторгнення московитських військ пріоритетним стало облаштування укриттів, у яких могли б перебувати під час повітряних тривог чи надзвичайних ситуацій учні й педагогічний та технічний персонал.

Зведена ще за радянських часів, школа передбачає вбудоване у приміщення радіаційне укриття, яке нещодавно спільними зусиллями батьків, міської влади, педагогів, волонтерів істотно оновили і переобладнали відповідно до воєнних вимог і потреб навчання. Його загальна площа майже 360 квадратних метрів, з яких 262 використовують для перебування учнів та вчителів.

Для цього тут є всі умови: централізоване водопостачання, телефонний зв’язок, вентиляція, медичний кабінет, кімната для харчових продуктів тривалого зберігання, вбиральні тощо. Волонтери допомогли ковдрами, подушками, матрацами, завжди є питна вода, бо школа має власну артезіанську свердловину. Приміщення розділено на дві зони: для учнів старших та молодших класів. Передбачено ігрові куточки для найменших школярів.

Є ще одне укриття, теж обладнане вентиляційною системою, із санітарно-гігієнічним кабінетом, двома кімнатами для технічного персоналу — прибиральниць, двірників. У ньому одночасно можуть перебувати учні й педагоги. Тобто в разі тривоги чи якоїсь надзвичайної події всі учасники освітнього процесу матимуть надійний прихисток.

Зроблено багато, але не все

Як наголошує директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, це лиш один приклад із сотень, адже в ці складні воєнні дні облаштування укриттів залишається пріоритетом в роботі закладів освіти. Мета — гарантувати максимальну безпеку кожного учня і працівника освітньої галузі, зберегти їхні життя як найвищу цінність.

За інформацією начальника відділу департаменту Наталії Лободи, в більшості громад уже облаштовано укриття для 4,4 тисячі учнів і працівників у захисних спорудах якнайближче до освітніх закладів. Це зокрема Синівська, Андріяшівська, Хмелівська сільські, Недригайлівська, Миколаївська, Липоводолинська селищні, Конотопська, Сумська, Кролевецька, Роменська міські територіальні громади.

Однак поки що не мають власних захисних споруд менш ніж за 500 метрів 155 закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Тобто робота на цьому пріоритетному напрямі триває і неодмінно дасть потрібні результати.

Учні профтехосвіти теж під захистом

Сумський центр професійно-технічної освіти — один з навчальних закладів, де навчання відновили торік у жовтні після облаштування укриття. Тож нині в разі повітряної тривоги там не припиняють повноцінного навчального процесу.

Як зазначає викладачка Ірина Скрипченко, немає особливої різниці, де відбувається урок, бо у приміщенні тепло і затишно, є всі необхідні технічні засоби. Ось тільки психологічний і душевний стан учнів не найкращий, хоч по закінченні тривоги хлопці й дівчата повертаються до класів і майстерень. Нині в центрі навчаються за змішаною формою: на заняття приходять потижнево, практичні навички напрацьовують у класах разом з викладачами.

Із перших днів вторгнення російських військ центр не припиняв навчального процесу, зосередившись на виготовленні протипіхотних їжаків, скоб для бліндажів, окопних свічок, пічок для бійців. Тепер перейшли на виготовлення підставок під окопні свічки — так учні напрацьовують практичні навички слюсарних робіт.

Загалом на Сумщині 24 заклади професійно-технічної освіти, в яких понад 5 тисяч учнів. Ось тільки частина будівель зазнала значних руйнувань та пошкоджень через рашистські обстріли. Зокрема в Білопіллі близько до російсько-українського кордону вибито вікна, зруйновано класи і кабінети. Однак навчання відбувається почасти дистанційно, особливо з учнями, які живуть у Боромлі, Тростянці, Охтирці, Сироватці. Це доволі проблемні населені пункти, які певний час перебували під російською окупацією і зазнали значних руйнувань. Але педагоги й учні переконані, що труднощі неодмінно здолають і настане перемога, тож подвоюють зусилля і волю, щоб вистояти.

Суми й Охтирка працюють поетапно

В обласному центрі в певних освітніх закладах виконали необхідний капітальний ремонт підвальних, цокольних та інших приміщень, облаштувавши там укриття. Нещодавно на базі однієї зі шкіл відбулася нарада освітян, депутатів, керівників громади, які ознайомилися з нещодавно переобладнаним приміщенням тиру. Тепер тут добротне укриття із двома евакуаційними виходами, медпунктом, вентиляцією, санітарними кімнатами, іншими допоміжними приміщеннями.

За словами міського голови Олександра Лисенка, найближчим часом такі пункти неодмінно будуть в усіх школах та дитячих садках. Адже ще торік спеціальна комісія обстежила 20 приміщень у 20 закладах загальної середньої освіти, рекомендувавши їх для подальшої експлуатації. На цій основі визначили три етапи відповідних робіт із загальним фінансуванням майже 80 мільйонів гривень. На недавній сесії міські депутати передбачили для облаштування укриттів у загальноосвітніх та дошкільних закладах відповідно 40,6 і 5 мільйонів гривень, що дало змогу розпочати ремонти.

Залучають і благодійні кошти. В одній зі шкіл скористалися фінансовою підтримкою з Тайваню, ще у двох — коштами, отриманими в межах укладеного меморандуму з Кімонікс Інтернешнл Інк тощо.

Попри значні руйнування поступово повертається до повноцінного життя місто-герой Охтирка, де торік на облаштування та ремонт укриттів освітніх закладів міська територіальна громада надала понад 2,8 мільйона гривень. У районному центрі шість шкіл мають найпростіші укриття, а ЗОШ I—II ступенів №6 уклала угоду з місцевим фаховим коледжем Сумського національного аграрного університету на використання його споруди. Потурбувалися і про наймолодших. У п’яти закладах дошкільної освіти, а також у двох позашкільної — МАН і ДЮСШ — облаштували захисні споруди цивільного захисту.

У складний воєнний час підростаюче покоління сумського краю перебуває під надійним захистом і опікою дорослих.

ДОВІДКА «УК»

На Сумщині функціонує 721 заклад освіти, в яких 164 423 учні та 58 183 працівники. З них мають укриття 566, тобто 79%. Комісії обстежили та видали позитивні акти на 472 захисні споруди в навчальних закладах. За підсумками їхньої роботи не рекомендовано до використання захисні споруди у 94 закладах освіти (14%).

На облаштування укриттів торік використано 53 548,6 тисячі гривень з різних джерел фінансування. В укриттях закладів освіти одночасно можуть перебувати 171 399 (77%) учасників освітнього процесу.

ОФІЦІЙНО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні активно будуватимуть комфортні укриття для закладів освіти. У нещодавно ухваленій концепції передбачено їх активну розбудову, впровадження нових підходів до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності. За словами високопосадовця, на безпечні укриття у школах цього року вже передбачено регіонам 1,5 мільярда гривень субвенції.