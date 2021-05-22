Українська молодь має широкі можливості отримати роботу у проєктах та програмах ЄС, міжнародних компаніях. Це стосується і стажування в європейських інституціях. Основні принципи підбору працівників — відкритість, чітко сформульовані вимоги до персоналу, прозорі критерії. Є й формальні адміністративні критерії, серед яких — високий рівень знання іноземних мов, профільна освіта, знайомство із соцмережами, комп’ютерна грамотність. Перевіряють аналітичні здібності, логіку, комунікативні навички, вміння працювати в команді. Багато для можливої майбутньої кар’єри дає навчання в Європі.

Як розповіла студентка факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Аліна Довгопола, яка оволодівала обраним фахом в одному з європейських вишів, там студент має свободу вибору предметів, навчання відбувається не за підручниками, а на онлайн-платформах, що значно зручніше, а стосунки з викладачами будуються на рівних, як із колегами. На її переконання, Україні треба сміливіше запозичувати нові стандарти вищої освіти, ширше використовувати нові методики навчання.

Студент факультету іноземних мов університету Володимир Ревнюк розповів, що за чотири роки навчання в Європі він значно розвинув навички комунікації, опанував англійську мову на рівні, достатньому для спілкування на професійні теми. Він зазначив, що спілкування в інтернаціональному середовищі навчає толерантності. «Студентське життя за кордоном дає унікальний досвід, за нього варто поборотися», — переконаний Володимир.

Доцент кафедри англійської мови та методики її навчання, керівник лабораторії навчання іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Алла Гембарук розповіла про нову методику навчання англійської мови, яку запроваджено вже у багатьох вітчизняних університетах, зокрема УДПУ. Інтерактивна модель навчання сприяє підвищенню якості освітнього процесу, розвитку ключових компетенцій студентів, зазначила викладачка.

Стежками євроінтеграції

Ці та багато інших розповідей довелося почути під час «Днів кар’єри ЄС-2021» в Уманському державному педагогічному університеті, ініційованих Представництвом Європейського Союзу в Україні. Під час онлайн-зустрічей, спрямованих на ознайомлення молоді зі шляхами професійного зростання, студенти дізналися про освітні та кар’єрні можливості у країнах Європи.

Протягом двох днів учасники «Днів кар’єри ЄС» обговорювали теми, в яких було розкрито актуальні й практичні питання щодо освітньої та професійної євроінтеграції. Розширити світогляд допомогли панельні дискусії «Інтернаціоналізація освіти: досвід та перспективи», «Цифрові навички — крок до успішної кар’єри. Інтеграція України до цифрового ринку ЄС», «Практичний досвід формування Softskills у майбутніх спеціалістів» та «Польськими стежками європейської інтеграції: освіта та кар’єра».

Студентська молодь, яка долучилася до перегляду цих заходів, мала нагоду дізнатися про міжнародні освітні програми і практичний досвід студентів та викладачів, які брали участь у них, почути про важливість цифрової компетенції, як її розвивати. Учасники акції дізналися, що таке softskills і навіщо потрібні надпрофесійні навички майбутнім спеціалістам, ознайомилися з досвідом студентів, які першими проклали стежки до навчання в Польщі, і як це вплинуло на їхнє подальше життя.

Без бар’єрів у спілкуванні

Промовцями на цих зустрічах були теперішні й колишні учасники різноманітних міжнародних програм, які завдяки участі в них змогли побудувати успішну кар’єру в Україні та Європі. Серед них засновник і керівник мовної школи ISpeak Олександр Слободяник, керівниця Уманської філії Школи робототехніки та програмування ROBOCOD Лідія Задоянова, доктор, координатор міжнародного відділу Університету імені Адама Міцкевича в Познані, викладач Державної вищої професійної школи імені Яна Амоса Коменського в Лешно, випускник програми подвійного диплома — Інституту європейської культури університету імені Адама Міцкевича в Познані, учасник літніх шкіл та міжнародних проєктів Костянтин Мазур, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, випускник програми подвійного диплома Інституту європейської культури університету імені Адама Міцкевича в Познані, учасник міжнародних програм Денис Марчук.

У межах акції її учасники долучилися до тематичних тренінгів. Перший висвітлив проблему бар’єрів у спілкуванні та практичні поради для їх подолання. На другому обговорювали європейський досвід раннього втручання. Це міждисциплінарна сімейно-центрована система допомоги дітям раннього віку із порушеннями розвитку та дітям груп біологічного й соціального ризику, спрямована на поліпшення розвитку дитини та підвищення якості життя родини. Ішлося і про практику реалізації такого досвіду в Україні, велику зацікавленість викликало практичне заняття.

На одному із тренінгів бізнесмени поділилися досвідом створення стартапів, розповіли про зворотний бік успіху, з чого починати і які компетенції розвивати. Тренерами виступали успішні і досвідчені фахівці: директор Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів Оксана Вербовська, завідувачка Центру раннього втручання КНП «Дитяча міська поліклініка №6» Одеської міської ради Оксана Кривоногова, директор фундації Софт Тюліп (Нідерланди) Ерік Блюмколк.

…І навички комунікації

«День кар’єри ЄС», який реалізують у межах проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні», відбувається щорічно у 15 містах України протягом останніх п’яти років. Під час публічних заходів представники проєкту та всі активні й зацікавлені громадяни поділилися думками, власним досвідом щодо впровадження європейських стандартів і практик в Україні, участі у програмах Євросоюзу для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорили тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, аби зробити успішну кар’єру.

Під час акції учасники зустрічей дізналися про поширення принципів та підходів Європейського Союзу у царині молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС, кращі практики взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб. Обговорили сучасні тенденції на ринку праці й ті знання й навички, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників. Тренінги допоможуть учасникам розвинути softskills (універсальні непрофесійні якості, які допомагають взаємодіяти між собою в команді незалежно від сфери діяльності), наприклад, навички комунікації, співпраці, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту тощо.

Менеджер проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» Денис Черніков, ректор університету імені Павла Тичини Олександр Безлюдний, заступник міністра молоді та спорту України Марина Попатенко, Уманська міська голова Ірина Плетньова подякували ЄС за важливу підтримку української молоді та освітніх закладів.

Володимир МИКОЛАЙКО,

проректор з міжнародних зв’язків

та стратегічного розвитку УДПУ,

кандидат педагогічних наук,

для «Урядового кур’єра»