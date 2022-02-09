У черговому Diia Summit, де було презентовано нові корисні держпослуги, взяв участь і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Те, що вчора здавалося мрією, нині називається «Дією». Нею користуються понад 14 мільйонів українців, які не витрачають зайвий час, гроші й нервові клітини у безглуздих чергах на суперечки з державними чиновниками. Держава у смартфоні за два роки насправді докорінно змінила наше життя. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, відкриваючи черговий Diia Summit, де було презентовано нові корисні держпослуги.

Щоб користування «Дією» стало насправді доступним для всіх, на часі поширення високоякісного швидкого інтернету в усіх куточках країни. Але ж не всі українці мають сучасні смартфони. Для того, щоб це виправити, навесні розпочнеться велика державна програма: вакциновані, старші за 60 років, отримають безоплатні якісні сучасні смартфони й пільговий тариф.

Електронна демократія

Народовладдя в Україні відтепер розвиватиметься не лише офлайн, а й онлайн. «Українці отримують змогу впливати на процеси в державі не лише класичними інструментами, а й застосовуючи сучасні технології. Це народовладдя у максимально широкій формі. І сьогодні ми робимо перший крок до цього. У «Дії» запускається опитувальник як перший інструмент електронної демократії, який дасть змогу дізнатися думку людей з будь-якого питання в режимі реального часу», — пообіцяв Президент.

Нині влада цікавиться думкою, яку саме послугу в «Дії» вони вважають найкориснішою, і просить запропонувати цікаву та влучну назву проєкту, за яким літні українці отримуватимуть сучасні гаджети від держави. Для прикладу Президент запропонував назву «єСмартфон».

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб перетворити Україну на світовий ІТ-хаб, зробити її лідером з інновацій і розвитку технологій», — запевнив Володимир Зеленський.

Розвивається у «Дії» й надання соціальних послуг. Із березня 2022 року в цифровому застосунку з’явиться новий розділ «Дія — безбар’єрність». «Презентує його громадська організація «Безбар’єрність». І це буде не просто розділ, а справжній спецпідрозділ. Він поінформує зацікавлених, як отримати пільги, соціальні послуги, необхідні документи. Розповість, як слід діяти у складних життєвих обставинах, захищати свої права тощо. Це буде цифровий майданчик без обмежень за станом здоров’я, віком чи гендером. Тож така «Дія» буде ще дієвішою, і від того в Україні стане менше перешкод», — окреслила проєкт перша леді Олена Зеленська.

Державна допомога — на відстані кліка

Сучасні цифрові технології, що стрімко розвиваються в нашій державі, наскрізно прошивають усі органи влади, і уряд докладає всіх зусиль для їх подальшого розвитку, наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Посаду заступників із цифрової трансформації мають усі міністерства, а нині формування такої структури завершується вже на регіональному рівні. Торік ми за місяць розробили програму, яка підтримала ФОПи, по яких найбільше вдарила пандемія. Тоді понад 800 тисяч людей отримали по 8 тисяч гривень від держави. Цей безпрецедентний досвід нині докладно вивчають наші іноземні партнери», — нагадав глава уряду.

Говорив він і про те, що цієї зими команда уряду реалізувала проєкт Президента «єПідтримка», який відчутно фінансово підтримав бізнес і допоміг мотивувати мільйони українців до вакцинації від ковіду.

«Через цю програму ми показали світові, що українці — освічена нація, яка багато читає, адже третину коштів за програмою витратили саме на придбання книжок. А загалом понад 9,6 мільйона людей отримали ці кошті й сплатили близько 8 мільярдів гривень. І цифри зростають день у день», — зазначив Прем’єр-міністр.

Нині Україна — єдина держава у світі, де державну допомогу можна отримати буквально за кілька кліків у смартфоні.

«Що більше послуг ми переведемо в онлайн, то прозорішою буде наша країна. Прибираємо посередників, унеможливлюємо корупцію, впроваджуємо нові програми підтримки, удосконалюємо вже наявні, робимо життя українців комфортнішим», — зазначив глава уряду.

Розвиток цифровізації активно запобігає корупції та унеможливлює її, адже виключає людський чинник. І це, на переконання Дениса Шмигаля, значно дієвіше за будь-які покарання. Тож завдяки запровадженню перших повністю автоматичних послуг, де не потрібне втручання чиновників, українці за два останні роки заощадили понад 14,7 мільярда гривень і понад 60 тисяч людино-років.

«Тобто одна людина 60 тисяч років мала б надавати ті послуги, які нині українці отримали через «Дію» миттєво. І це насправді значний ефект», — наголосив Денис Шмигаль.

А віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував ще одну нову державну послугу, на яку давно чекали мільйони українців. Це зміна місця реєстрації як на порталі, так і в застосунку «Дія».

«Це одна з найпопулярніших, проте дуже складна й забюрократизована послуга, яка передбачає багато різних інтеграцій. Тому кожен третій українець нині живе не за місцем реєстрації, а понад мільйон — без неї взагалі.

Проте з 9 січня 2022 року українці зможуть змінити місце проживання за кілька кліків у своєму телефоні або на порталі «Дія». Без відвідувань ЦНАПів, військкоматів. Не потрібно приводити із собою власника житла, не буде більше тижнів очікування», — зазначив віцепрем’єр.

Він пояснив, що команда Мінцифри змінила цю філософію. Торік було ухвалено законопроєкт, завдяки якому реєстрація стала декларативною. Тепер територіальні громади вестимуть реєстри виключно в електронній формі. Людина просто може вказати адресу, за якою фактично проживає, на порталі або в застосунку «Дія» та отримати підтвердження від власника житла. Жодних зайвих папірців до ID-картки та очікування на повернення паспорта з мокрою печаткою протягом кількох днів.

«Адже у «Дії» все швидко і зручно. А у наших планах — запровадження нових корисних послуг для українців», — резюмував Михайло Федоров.